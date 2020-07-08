Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Mathias Brems выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

93' Г О О О О Л - Александр Линд изменил счет на табло!

92' Александр Линд из команды Силькеборг в офсайде

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Александр Линд получает желтую карточку за толчок соперника.

90' Александр Линд наказан за толчок Даниэль Оббекьяер

88' Александр Линд нанес удар, но тот был заблокирован.

88' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

88'

87' Лесняк Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Оскар Хедвалл взял и забрал мяч на выходе

84' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Mathias Brems навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

79' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Оскар Хедвалл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Jonas Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Rasmus Nissen из команды Оденсе в офсайде

72' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Судья подбегает и показывает Йеппе Оккельс из команды Силькеборг отложенную желтую карточку за фол.

71' Судья сигнализирует, что Фредерик Алвес Ибсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Rasmus Nissen

70' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

69' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Оденсе

68' Шанс! Фредерик Алвес Ибсен из команды Силькеборг пробил головой, но мимо

66' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Тактическая замена. Пелле Мэттсон уходит с поля и его заменяет Лесняк Филип

65' Удар от ворот произведет Силькеборг

65' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Тактическая замена. Миккель Хиллегард уходит с поля и его заменяет Клеве Троэльс

61' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Даниэль Оббекьяер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

59' Rasmus Nissen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

59' Rasmus Nissen из команды Оденсе играет слишком грубо. Расмус Карстенсен оказался на газоне.

58' Хорошую попытку сделал Александр Линд. Удар в створ, но вратарь начеку

58' Тактическая замена. Хольтен Эмиль уходит с поля и его заменяет Александр Линд

56' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Миккель Хиллегард изменил счет на табло!

54' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Лунд Оливер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Мадс Калунд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Йонатан Харбо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение