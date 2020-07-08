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  2. Матчи
  3. Дания
Оденсе
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 2830
Силькеборг
0'
0:1
12' Гол
Хольтен Эмиль
0:2
26' Гол
Хольтен Эмиль
47' Желтая карточка
Jonathan Harboe
50' Желтая карточка
Лунд Оливер
1:2
55' Гол
Миккель Хиллегард
59' Желтая карточка
Кристенсен Расмус
71' Желтая карточка
Jeppe Okkels
87' Желтая карточка
Лесняк Филип
90' Желтая карточка
Alexander Lind
1:3
90' Гол
Alexander Lind
90'+5
13
Hans
Christian
Bernat
42
Robin
Oestroem
22
Daniel
Obbekjaer
5
Ларсен
Каспер
2
Лунд
Оливер
43
Anders
Klynge
8
Джанус
Драчманн
17
Jonathan
Harboe
41
Jakob
Martinsen
45
Кристенсен
Расмус
26
Миккель
Хиллегард
1
Oscar
Hedvall
26
Карстенсен
Расмус
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
25
Хагельскьер
Андерс
5
Кроне
Свенн
18
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
17
Mads
Kaalund
III
8
Моберг
Вегар
19
Валлис
Николай
11
Хольтен
Эмиль
Оденсе
4-4-2
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

9'
Jonas Skytte
Джанус Драчманн
 
12'
0:1
Хольтен Эмиль
(Кроне Свенн)
26'
0:2
Хольтен Эмиль
(Карстенсен Расмус)
46'
Mathias Brems
Ларсен Каспер
 
47'
Jonathan Harboe
 
50'
Лунд Оливер
 
55'
Миккель Хиллегард
(Anders Klynge)
1:2
58'
 
Alexander Lind
Хольтен Эмиль
58'
 
Sebastian Joergensen
Моберг Вегар
59'
Кристенсен Расмус
 
62'
Mikkel Michelsen
Лунд Оливер
 
62'
Клеве Троэльс
Миккель Хиллегард
 
66'
 
Jeppe Okkels
Валлис Николай
66'
 
Лесняк Филип
Маттссон Пелле
71'
 
Jeppe Okkels
80'
 
Намбиши Валанс
Mads Kaalund III
87'
 
Лесняк Филип
90'
 
Alexander Lind
90'
1:3
Alexander Lind
(Sebastian Joergensen)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свеннсен Сандер 12 (2) 0.38
2. Кадри Башким 10 (3) 0.31
3. Клеве Троэльс 5 0.16
4. Джейбали Иссам 3 (1) 0.09
5. Anders Jacobsen II 3 (1) 0.09
6. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0.06
7. Миккель Хиллегард 2 0.06
8. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.03
9. Лаурсен Райан 1 0.03
10. Лунд Оливер 1 0.03
11. Греве Матиас 1 0.03
12. Трандарсон Арон-Элис 1 0.03
13. Moses Opondo 1 0.03
14. Тверсков Йеппе 1 (1) 0.03
15. Джанус Драчманн 0 0
16. Маду Кингсли 0 0
17. Шельвик Йорген 0 0
18. Max Fenger 0 0
19. Anders Klynge 0 0
Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шварц Ронни 12 (1) 0.38
2. Валлис Николай 6 0.19
3. Хольтен Эмиль 5 0.16
4. Jeppe Okkels 3 0.09
5. Мадсен Мадс Эмиль 2 0.06
6. Махолли Шкодран 2 0.06
7. Mads Kaalund III 2 0.06
8. Хагельскьер Андерс 2 0.06
9. Alexander Lind 2 0.06
10. Junior Brumado 2 0.06
11. Кроне Свенн 1 0.03
12. Карстенсен Расмус 1 0.03
13. Хебо Матиас 1 0.03
14. Моберг Вегар 1 0.03
15. Лесняк Филип 0 0
16. Меллер Фредерик 0 0
17. Деннис Флинта 0 0
18. Sebastian Joergensen 0 0
19. Фредерик Алвес Ибсен 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Лунд Оливер 9 1
2. Тверсков Йеппе 5 0
3. Лунд Марко 5 0
4. Джанус Драчманн 4 0
5. Кадри Башким 4 0
6. Лаурсен Райан 4 0
7. Джейбали Иссам 4 0
8. Томасен Йенс 4 0
9. Леувин Рамон 2 1
10. Anders Jacobsen II 3 0
11. Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
12. Alexander Juel Andersen 2 0
13. Лаурсен Якоб-Баррет 2 0
14. Клеве Троэльс 2 0
15. Oliver Christensen 2 0
16. Свеннсен Сандер 1 0
17. Греве Матиас 1 0
18. Ларсен Каспер 1 0
19. Шельвик Йорген 1 0
20. Moses Opondo 1 0
21. Jonathan Harboe 1 0
22. Кристенсен Расмус 1 0
23. Daniel Obbekjaer 1 0
24. Anders Klynge 1 0
Силькеборг
# Игрок      
1. Кроне Свенн 8 1
2. Люикс Кес 3 1
3. Ромо Рафаэль 4 0
4. Лесняк Филип 4 0
5. Бринк Марк 3 0
6. Мадсен Мадс Эмиль 3 0
7. Герцен Йеппе 3 0
8. Фредерик Алвес Ибсен 3 0
9. Деннис Флинта 2 0
10. Якобсен Симон 2 0
11. Моберг Вегар 2 0
12. Mads Kaalund III 2 0
13. Валлис Николай 2 0
14. Хагельскьер Андерс 2 0
15. Рочестер Соренсен Марк 1 0
16. Alexander Lind 1 0
17. Хебо Матиас 1 0
18. Меллер Фредерик 1 0
19. Махолли Шкодран 1 0
20. Хольтен Эмиль 1 0
21. Jeppe Okkels 1 0
22. Намбиши Валанс 1 0
23. Карстенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 19.05% (8) 11.9% (5) 23.81% (10) 14.29% (6) 14.29% (6) 16.67% (7)
 Силькеборг 7.5% (3) 22.5% (9) 22.5% (9) 20% (8) 10% (4) 17.5% (7)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск
Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе
Силькеборг Последние 20 матчей: + = -
Силькеборг 2:0 Люнгбю Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Люнгбю 0:0 Силькеборг
Силькеборг 6:0 Оденсе Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Силькеборг: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Силькеборг 6:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:3 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:1 Силькеборг Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 31 19 4 8 52 - 34 61
3. Орхус 31 17 6 8 50 - 36 57
4. Брондбю 31 14 6 11 50 - 40 48
5. Нордшелланн 31 13 6 12 54 - 41 45
6. Ольборг 31 13 5 13 50 - 42 44

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
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