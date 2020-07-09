  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Брондбю
2:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Нордшелланн
0'
1:0
14' Гол
Тибблинг Симон
2:0
19' Гол
Уре Микаэль
23'
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
12
Тибблинг
Симон
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
11
Уре
Микаэль
28
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
36
Воледзи
Максвелл
3
Ulrik
Yttergaard
Jenssen
25
Ivan
Mesik
27
Дамсгор
Миккель
8
Андерсен
Магнус
II
6
Кристенсен
Якоб
37
Садик
Ибраим
29
Ротманн
Йоахим
14
Kamal-Deen
Sulemana
Брондбю
3-5-2
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

14'
Тибблинг Симон
(Уре Микаэль)
1:0
19'
Уре Микаэль
(Andreas Bruus)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 5 0.15
4. Мраз Самуэл 4 0.12
5. Юнг Антони 3 0.09
6. Линнстрем Йеспер 2 0.06
7. Мукхтар Хани 2 0.06
8. Уре Микаэль 2 0.06
9. Радошевич Йосип 1 0.03
10. Кристенсен Лассе 1 0.03
11. Anis Ben Slimane 1 0.03
12. Араюури Паулус 1 0.03
13. Махсо Андреас 1 (1) 0.03
14. Рустед Сигурд 1 0.03
15. Тибблинг Симон 0 0
16. Менса Кевин 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 11 0.33
2. Кудус Мохаммед 11 (3) 0.33
3. Атанга Исаак 7 0.21
4. Рюгор Миккель 4 (2) 0.12
5. Расмуссен Матиас 3 0.09
6. Садик Ибраим 3 0.09
7. Фрэнсис Абу 2 0.06
8. Хансен Киан 2 0.06
9. Kamal-Deen Sulemana 2 0.06
10. Тюкосен Мадс 1 0.03
11. Андерсен Магнус II 1 0.03
12. Доньё Годсвей 1 (1) 0.03
13. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.03
14. Мумин Абдул 1 0.03
15. Кристенсен Якоб 1 0.03
16. Антман Оливер 1 0.03
17. Mohammed Diomande 0 0
18. Антви Клинтон 0 0
19. Ivan Mesik 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 9 1
2. Херманнссон Хьёртур 7 1
3. Рустед Сигурд 6 0
4. Morten Frendrup 5 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Линнстрем Йеспер 4 0
7. Вильчек Камиль 2 1
8. Араюури Паулус 2 1
9. Менса Кевин 3 0
10. Хедлунд Симон 3 0
11. Кайзер Доминик 2 0
12. Тибблинг Симон 2 0
13. Радошевич Йосип 2 0
14. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
15. Ларссон Юхан 2 0
16. Мраз Самуэл 2 0
17. Anton Skipper 2 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Тюкосен Мадс 7 0
2. Ulrik Yttergaard Jenssen 5 1
3. Хансен Киан 4 1
4. Кудус Мохаммед 4 1
5. Садик Ибраим 5 0
6. Рюгор Миккель 4 0
7. Мумин Абдул 4 0
8. Дамсгор Миккель 3 0
9. Фрэнсис Абу 3 0
10. Kamal-Deen Sulemana 3 0
11. Антви Клинтон 1 1
12. Ларсен Николай 2 0
13. Расмуссен Матиас 2 0
14. Андерсен Магнус II 2 0
15. Кристенсен Якоб 2 0
16. Атанга Исаак 2 0
17. Ivan Mesik 2 0
18. Mohammed Diomande 2 0
19. Доньё Годсвей 1 0
20. Виндаль-Йенсен Петер 1 0
21. Чуквуани Точи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 16.67% (8) 10.42% (5) 25% (12) 12.5% (6) 18.75% (9) 16.67% (8)
 Нордшелланн 8.33% (4) 16.67% (8) 22.92% (11) 22.92% (11) 16.67% (8) 12.5% (6)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю
Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта
Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Брондбю Ольборг 0:4 Нордшелланн Орхус 2:1 Нордшелланн
Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Нордшелланн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании
Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:4 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Брондбю Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 31 19 4 8 52 - 34 61
3. Орхус 0:0 32 17 7 8 50 - 36 58
4. Брондбю 1:0 32 15 6 11 51 - 40 51
5. Нордшелланн 0:1 32 13 6 13 54 - 42 45
6. Ольборг 0:0 32 13 6 13 50 - 42 45

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
  • Первый тайм
  • 22'
    Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Садик Ибраим
  • 21'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Андреас Брюс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    ГОООООЛ - Уре Микаэль Брондбю забивает ударом головой
  • 19'
    Андреас Брюс из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 18'
    Кристенсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 18'
    Менса Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 18'
    Kamal-Deen Sulemana мяч отрикошетил от ворот
  • 17'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 16'
    Андреас Брюс из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Уре Микаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Тибблинг Симон изменил счет на табло!
  • 14'
    Уре Микаэль из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 14'
    ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Линнстрем Йеспер пробил чуть мимо штанги!
  • 14'
    Андреас Брюс из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Юнг Антони из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Садик Ибраим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин
  • 12'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 10'
    Отличный пас сделал Андерсен Магнус II из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
  • 10'
    Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Воледзи Максвелл из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    7'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн в офсайде
  • 7'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Опасность! Иван Месик из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Мортен Френдруп из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 1'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брондбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 2:0 Нордшелланн онлайн

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