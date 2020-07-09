Первый тайм

22' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Брондбю

18' Кристенсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Менса Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Kamal-Deen Sulemana мяч отрикошетил от ворот

17' Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Г О О О О Л - Тибблинг Симон изменил счет на табло!

14' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Линнстрем Йеспер пробил чуть мимо штанги!

13' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Удар от ворот произведет Брондбю

10' Отличный пас сделал Андерсен Магнус II из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

9' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн в офсайде

7' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

7' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Опасность! Иван Месик из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

3' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Мортен Френдруп из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля