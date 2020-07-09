Брондбю
4:0
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 4925
Нордшелланн
1:0
14' ГолТибблинг Симон
2:0
19' ГолУре Микаэль
40' Желтая карточкаТибблинг Симон
48' Желтая карточкаKamal-Deen Sulemana
51' Желтая карточкаРадошевич Йосип
55' Желтая карточкаMorten Frendrup
2:0
78' Не забитый пенальтиФресе Мартин
3:0
84' ГолУре Микаэль
4:0
88' ГолУре Микаэль
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ivan MesikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Фрэнсис АбуНападающий
-
34 Фресе МартинНападающий
-
35 Атанга ИсаакНападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
1:0
19'
2:0
40'
51'
55'
78'
2:0
84'
3:0
88'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|17 (3)
|0.52
|2.
|Кайзер Доминик
|8
|0.24
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.15
|4.
|Уре Микаэль
|5
|0.15
|5.
|Мраз Самуэл
|4
|0.12
|6.
|Юнг Антони
|3
|0.09
|7.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.06
|8.
|Мукхтар Хани
|2
|0.06
|9.
|Тибблинг Симон
|1
|0.03
|10.
|Радошевич Йосип
|1
|0.03
|11.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.03
|12.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.03
|13.
|Араюури Паулус
|1
|0.03
|14.
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.03
|15.
|Рустед Сигурд
|1
|0.03
|16.
|Менса Кевин
|0
|0
|17.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|18.
|Andreas Bruus
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамсгор Миккель
|11
|0.33
|2.
|Кудус Мохаммед
|11 (3)
|0.33
|3.
|Атанга Исаак
|7
|0.21
|4.
|Рюгор Миккель
|4 (2)
|0.12
|5.
|Расмуссен Матиас
|3
|0.09
|6.
|Садик Ибраим
|3
|0.09
|7.
|Фрэнсис Абу
|2
|0.06
|8.
|Хансен Киан
|2
|0.06
|9.
|Kamal-Deen Sulemana
|2
|0.06
|10.
|Тюкосен Мадс
|1
|0.03
|11.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.03
|12.
|Доньё Годсвей
|1 (1)
|0.03
|13.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|1
|0.03
|14.
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|15.
|Кристенсен Якоб
|1
|0.03
|16.
|Антман Оливер
|1
|0.03
|17.
|Mohammed Diomande
|0
|0
|18.
|Антви Клинтон
|0
|0
|19.
|Ivan Mesik
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Антони
|9
|1
|2.
|Херманнссон Хьёртур
|7
|1
|3.
|Рустед Сигурд
|6
|0
|4.
|Morten Frendrup
|6
|0
|5.
|Махсо Андреас
|4
|0
|6.
|Линнстрем Йеспер
|4
|0
|7.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|8.
|Араюури Паулус
|2
|1
|9.
|Менса Кевин
|3
|0
|10.
|Тибблинг Симон
|3
|0
|11.
|Хедлунд Симон
|3
|0
|12.
|Радошевич Йосип
|3
|0
|13.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|14.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|15.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|16.
|Мраз Самуэл
|2
|0
|17.
|Anton Skipper
|2
|0
|18.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|19.
|Уре Микаэль
|1
|0
|20.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|21.
|Anis Ben Slimane
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тюкосен Мадс
|7
|0
|2.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|5
|1
|3.
|Хансен Киан
|4
|1
|4.
|Кудус Мохаммед
|4
|1
|5.
|Садик Ибраим
|5
|0
|6.
|Рюгор Миккель
|4
|0
|7.
|Мумин Абдул
|4
|0
|8.
|Kamal-Deen Sulemana
|4
|0
|9.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|10.
|Фрэнсис Абу
|3
|0
|11.
|Антви Клинтон
|1
|1
|12.
|Ларсен Николай
|2
|0
|13.
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|14.
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|15.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|16.
|Атанга Исаак
|2
|0
|17.
|Ivan Mesik
|2
|0
|18.
|Mohammed Diomande
|2
|0
|19.
|Доньё Годсвей
|1
|0
|20.
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|21.
|Чуквуани Точи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|17.31% (9)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
|11.54% (6)
|17.31% (9)
|19.23% (10)
|Нордшелланн
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|22.92% (11)
|22.92% (11)
|16.67% (8)
|12.5% (6)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю
Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Брондбю Ольборг 0:4 Нордшелланн Орхус 2:1 Нордшелланн
Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Нордшелланн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:4 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Брондбю Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:1
|32
|24
|3
|5
|50 - 20
|75
|2.
|Копенгаген
|1:0
|32
|20
|4
|8
|53 - 34
|64
|3.
|Орхус
|32
|17
|6
|9
|50 - 37
|57
|4.
|Брондбю
|32
|15
|6
|11
|54 - 40
|51
|5.
|Ольборг
|32
|14
|5
|13
|51 - 42
|47
|6.
|Нордшелланн
|32
|13
|6
|13
|54 - 45
|45
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36 - 50
|46
|2.
|Раннерс
|32
|13
|6
|13
|51 - 45
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35 - 48
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32 - 58
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43 - 42
|43
|2.
|Сённерйюск
|32
|9
|11
|12
|37 - 49
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34 - 54
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43 - 59
|26