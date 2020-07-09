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  3. Дания
Брондбю
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4925
Нордшелланн
0'
1:0
14' Гол
Тибблинг Симон
2:0
19' Гол
Уре Микаэль
40' Желтая карточка
Тибблинг Симон
48' Желтая карточка
Kamal-Deen Sulemana
51' Желтая карточка
Радошевич Йосип
55' Желтая карточка
Morten Frendrup
2:0
78' Не забитый пенальти
Фресе Мартин
3:0
84' Гол
Уре Микаэль
4:0
88' Гол
Уре Микаэль
90'+5
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
12
Тибблинг
Симон
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
11
Уре
Микаэль
28
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
36
Воледзи
Максвелл
3
Ulrik
Yttergaard
Jenssen
25
Ivan
Mesik
27
Дамсгор
Миккель
8
Андерсен
Магнус
II
6
Кристенсен
Якоб
37
Садик
Ибраим
29
Ротманн
Йоахим
14
Kamal-Deen
Sulemana
Брондбю
3-5-2
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

14'
Тибблинг Симон
(Уре Микаэль)
1:0
19'
Уре Микаэль
(Andreas Bruus)
2:0
40'
Тибблинг Симон
 
46'
Кристенсен Лассе
Менса Кевин
 
48'
 
Kamal-Deen Sulemana
51'
Радошевич Йосип
 
55'
Morten Frendrup
 
62'
 
Mohammed Diomande
Kamal-Deen Sulemana
62'
 
Атанга Исаак
Садик Ибраим
62'
 
Фрэнсис Абу
Ротманн Йоахим
63'
Рустед Сигурд
Радошевич Йосип
 
69'
Фискер Каспер
Тибблинг Симон
 
75'
 
Фресе Мартин
Ivan Mesik
78'
2:0
Фресе Мартин
80'
Anis Ben Slimane
Andreas Bruus
 
84'
Уре Микаэль
(Линнстрем Йеспер)
3:0
86'
 
Вилладсен Оливер
Тюкосен Мадс
88'
Уре Микаэль
(Anis Ben Slimane)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 5 0.15
4. Уре Микаэль 5 0.15
5. Мраз Самуэл 4 0.12
6. Юнг Антони 3 0.09
7. Линнстрем Йеспер 2 0.06
8. Мукхтар Хани 2 0.06
9. Тибблинг Симон 1 0.03
10. Радошевич Йосип 1 0.03
11. Кристенсен Лассе 1 0.03
12. Anis Ben Slimane 1 0.03
13. Араюури Паулус 1 0.03
14. Махсо Андреас 1 (1) 0.03
15. Рустед Сигурд 1 0.03
16. Менса Кевин 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0
18. Andreas Bruus 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 11 0.33
2. Кудус Мохаммед 11 (3) 0.33
3. Атанга Исаак 7 0.21
4. Рюгор Миккель 4 (2) 0.12
5. Расмуссен Матиас 3 0.09
6. Садик Ибраим 3 0.09
7. Фрэнсис Абу 2 0.06
8. Хансен Киан 2 0.06
9. Kamal-Deen Sulemana 2 0.06
10. Тюкосен Мадс 1 0.03
11. Андерсен Магнус II 1 0.03
12. Доньё Годсвей 1 (1) 0.03
13. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.03
14. Мумин Абдул 1 0.03
15. Кристенсен Якоб 1 0.03
16. Антман Оливер 1 0.03
17. Mohammed Diomande 0 0
18. Антви Клинтон 0 0
19. Ivan Mesik 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 9 1
2. Херманнссон Хьёртур 7 1
3. Рустед Сигурд 6 0
4. Morten Frendrup 6 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Линнстрем Йеспер 4 0
7. Вильчек Камиль 2 1
8. Араюури Паулус 2 1
9. Менса Кевин 3 0
10. Тибблинг Симон 3 0
11. Хедлунд Симон 3 0
12. Радошевич Йосип 3 0
13. Кайзер Доминик 2 0
14. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
15. Ларссон Юхан 2 0
16. Мраз Самуэл 2 0
17. Anton Skipper 2 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Тюкосен Мадс 7 0
2. Ulrik Yttergaard Jenssen 5 1
3. Хансен Киан 4 1
4. Кудус Мохаммед 4 1
5. Садик Ибраим 5 0
6. Рюгор Миккель 4 0
7. Мумин Абдул 4 0
8. Kamal-Deen Sulemana 4 0
9. Дамсгор Миккель 3 0
10. Фрэнсис Абу 3 0
11. Антви Клинтон 1 1
12. Ларсен Николай 2 0
13. Расмуссен Матиас 2 0
14. Андерсен Магнус II 2 0
15. Кристенсен Якоб 2 0
16. Атанга Исаак 2 0
17. Ivan Mesik 2 0
18. Mohammed Diomande 2 0
19. Доньё Годсвей 1 0
20. Виндаль-Йенсен Петер 1 0
21. Чуквуани Точи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 17.31% (9) 11.54% (6) 23.08% (12) 11.54% (6) 17.31% (9) 19.23% (10)
 Нордшелланн 8.33% (4) 16.67% (8) 22.92% (11) 22.92% (11) 16.67% (8) 12.5% (6)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю
Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Брондбю Ольборг 0:4 Нордшелланн Орхус 2:1 Нордшелланн
Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Нордшелланн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании
Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:4 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Брондбю Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:1 32 24 3 5 50 - 20 75
2. Копенгаген 1:0 32 20 4 8 53 - 34 64
3. Орхус 32 17 6 9 50 - 37 57
4. Брондбю 32 15 6 11 54 - 40 51
5. Ольборг 32 14 5 13 51 - 42 47
6. Нордшелланн 32 13 6 13 54 - 45 45

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
  • Второй тайм
  • 95'
    Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Анис Бен Слимане из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 93'
    Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Фрэнсис Абу. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 91'
    Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Анис Бен Слимане нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Фрэнсис Абу бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 91'
    Андерсен Магнус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Анис Бен Слимане из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • 88'
    Анис Бен Слимане сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль изменил счет на табло!
  • 88'
    Анис Бен Слимане из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 88'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Опасность! Анис Бен Слимане из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 87'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4925 болельщиков
  • 87'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Тактическая замена. Тюкосен Мадс уходит с поля и его заменяет Вилладсен Оливер
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Анис Бен Слимане из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • 86'
    Анис Бен Слимане нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 86'
    Уре Микаэль из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 84'
    Линнстрем Йеспер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    84'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль изменил счет на табло!
  • 84'
    Линнстрем Йеспер из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 84'
    Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Уре Микаэль из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 83'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
  • 82'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 82'
    Фискер Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 82'
    Анис Бен Слимане из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 82'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Фискер Каспер из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Тактическая замена. Андреас Брюс уходит с поля и его заменяет Анис Бен Слимане
  • Травма, повреждение
    80'
    Андреас Брюс возвращается на поле.
  • 80'
    Дамсгор Миккель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 79'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Атанга Исаак из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    78'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • Описание гола
    78'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
  • Фол, нарушение
    77'
    ПЕНАЛЬТИ - Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фресе Мартин.
  • 77'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 76'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    76'
    Ох, нехорошо это выглядит. Андреас Брюс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    76'
    Андреас Брюс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 75'
    Тактическая замена. Иван Месик уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин
  • 75'
    Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 75'
    Швебе Марвин ошибается в защите.
  • 74'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 73'
    Отличный пас сделал Дамсгор Миккель из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 73'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 72'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 72'
    Фрэнсис Абу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 72'
    Атанга Исаак из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 72'
    Опасность! Дамсгор Миккель из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 70'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Брондбю: 48%, Норшеланн: 52%.
  • 69'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Рустед Сигурд нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 69'
    Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Кристенсен Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 69'
    Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
  • 68'
    Линнстрем Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Брондбю начинает контратаку
  • 67'
    Уре Микаэль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 67'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    67'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    67'
    Мортен Френдруп возвращается на поле.
  • Угловой
    66'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 66'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    66'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мортен Френдруп получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    65'
    Мортен Френдруп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 65'
    Отличный пас сделал Дамсгор Миккель из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 64'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 64'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Рустед Сигурд
  • 62'
    Тактическая замена. Ротманн Йоахим уходит с поля и его заменяет Фрэнсис Абу
  • 62'
    Тактическая замена. Садик Ибраим уходит с поля и его заменяет Атанга Исаак
  • 62'
    Тактическая замена. Kamal-Deen Sulemana уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд
  • 61'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 61'
    Kamal-Deen Sulemana нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 61'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 60'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 60'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    60'
    Кристенсен Лассе из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 59'
    Тибблинг Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 59'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 59'
    Как он промахнулся? Линнстрем Йеспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 59'
    Опасность! Тибблинг Симон из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 58'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 58'
    Мортен Френдруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    58'
    Кристенсен Лассе из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 58'
    Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 58'
    Уре Микаэль из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
  • 57'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 56'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 56'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Андерсен Магнус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    55'
    Мортен Френдруп получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    55'
    Мортен Френдруп из команды Брондбю играет слишком грубо. Садик Ибраим оказался на газоне.
  • 54'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 52'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 52'
    Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    51'
    Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 51'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 51'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 50'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Тибблинг Симон задерживает мяч рукой
  • 49'
    Тибблинг Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Кристенсен Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    48'
    Kamal-Deen Sulemana получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андреас Брюс
  • 48'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Андреас Брюс из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Тибблинг Симон из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 46'
    Тюкосен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Менса Кевин уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андреас Брюс
  • 46'
    Андреас Брюс из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Уре Микаэль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Офсайд
    46'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн в офсайде
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Уре Микаэль из команды Брондбю в офсайде
  • 44'
    Контроль мяча: Брондбю: 51%, Норшеланн: 49%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 44'
    Андреас Брюс из команды Брондбю делает неудачный навес.
  • 44'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 43'
    Радошевич Йосип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Офсайд
    41'
    Линнстрем Йеспер из команды Брондбю в офсайде
  • Фол, нарушение
    41'
    Уре Микаэль наказан за толчок Виндаль-Йенсен Петер
  • 41'
    Тибблинг Симон из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    40'
    Тибблинг Симон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 40'
    Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 39'
    Иван Месик из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 39'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • Травма, повреждение
    38'
    Иван Месик возвращается на поле.
  • 38'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Садик Ибраим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Иван Месик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Иван Месик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Иван Месик
  • 35'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
  • 34'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Мортен Френдруп из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Садик Ибраим
  • 33'
    Радошевич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
  • 33'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Андреас Брюс из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Дамсгор Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 31'
    Андерсен Магнус II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 30'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Иван Месик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 29'
    Опасность предотвращена - Воледзи Максвелл из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 29'
    Отличные скиллы показывает Мортен Френдруп, обводя своих соперников
  • 28'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Вратарь парирует удар, который нанес Херманнссон Хьёртур, и мяч снова в игре
  • 28'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Контроль мяча: Брондбю: 54%, Норшеланн: 46%.
  • 27'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Мортен Френдруп из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Садик Ибраим
  • 26'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Линнстрем Йеспер пробил со штрафного прямо в стенку
  • 23'
    Контроль мяча: Брондбю: 42%, Норшеланн: 58%.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Садик Ибраим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линнстрем Йеспер
  • 22'
    Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Садик Ибраим
  • 21'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Андреас Брюс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    ГОООООЛ - Уре Микаэль Брондбю забивает ударом головой
  • 19'
    Андреас Брюс из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 18'
    Кристенсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 18'
    Менса Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 18'
    Kamal-Deen Sulemana мяч отрикошетил от ворот
  • 17'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 16'
    Андреас Брюс из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Уре Микаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Тибблинг Симон изменил счет на табло!
  • 14'
    Уре Микаэль из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 14'
    ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Линнстрем Йеспер пробил чуть мимо штанги!
  • 14'
    Андреас Брюс из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Юнг Антони из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Садик Ибраим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин
  • 12'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 10'
    Отличный пас сделал Андерсен Магнус II из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
  • 10'
    Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Воледзи Максвелл из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    7'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн в офсайде
  • 7'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Опасность! Иван Месик из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Мортен Френдруп из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 1'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брондбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 4:0 Нордшелланн онлайн

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