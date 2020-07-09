Второй тайм

95' Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Анис Бен Слимане из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Хорошую попытку сделал Фрэнсис Абу . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Удар от ворот произведет Норшеланн

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Фрэнсис Абу бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

91' Андерсен Магнус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Г О О О О Л - Уре Микаэль изменил счет на табло!

88' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Сегодняшная посещаемость составляет 4925 болельщиков

87' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О Л - Уре Микаэль изменил счет на табло!

84' Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

82' Удар от ворот произведет Норшеланн

82' Фискер Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Дамсгор Миккель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Атанга Исаак из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

79' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

78' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

77' Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Дамсгор Миккель из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

76' Удар от ворот произведет Брондбю

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Андреас Брюс получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Андреас Брюс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Брондбю

73' Отличный пас сделал Дамсгор Миккель из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

73' Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Удар от ворот произведет Брондбю

72' Фрэнсис Абу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Атанга Исаак из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

72' Опасность! Дамсгор Миккель из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

70' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кристенсен Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Уре Микаэль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Мортен Френдруп получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Мортен Френдруп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Отличный пас сделал Дамсгор Миккель из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

64' Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

64' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Kamal-Deen Sulemana уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд

61' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

61' Kamal-Deen Sulemana нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

61' Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

60' Удар от ворот произведет Норшеланн

60' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Норшеланн

59' Как он промахнулся? Линнстрем Йеспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Опасность! Тибблинг Симон из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

58' Удар от ворот произведет Норшеланн

58' Мортен Френдруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Брондбю

56' Садик Ибраим из команды Норшеланн делает неудачный навес.

56' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Андерсен Магнус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Мортен Френдруп получил желтую карточку от судьи

54' Радошевич Йосип из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи

51' Удар от ворот произведет Брондбю

51' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Удар от ворот произведет Норшеланн

50' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кристенсен Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Kamal-Deen Sulemana получил желтую карточку от судьи

48' Судья сигнализирует, что Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андреас Брюс

48' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Андреас Брюс из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Тибблинг Симон из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Брондбю

46' Тюкосен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля