Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Хобро

46' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

45' Удар от ворот произведет Хорсенс

44' Делач Матей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Удар от ворот произведет Хобро

43' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

42' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой слева.

41' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Jeppe Kjaer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Плохо сыграл Брок-Мадсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Удар от ворот произведет Хобро

35' Йонас Торсен из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Айо Симон Окосун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Адриан Каппенбергер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Jeppe Kjaer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Frederik Elkaer совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Брэндон Онкони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой слева.

31' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

30' Удар от ворот произведет Хобро

30' Ханссон Халлюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Хвильсом Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Frederik Elkaer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Хобро

28' Бьярк Якобсен из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

27' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хвильсом Мадс из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Хобро

23' Jeppe Kjaer не смог попасть в створ ударом издали

22' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

21' Удар от ворот произведет Хобро

20' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Jeppe Kjaer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

16' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Хобро

15' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой слева.

14' Удар от ворот произведет Хобро

14' Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

14' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Frederik Elkaer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Имед Луати первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

8' Г О О О О Л - Jeppe Kjaer изменил счет на табло!

8' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Адриан Каппенбергер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Брэндон Онкони из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Удар от ворот произведет Хобро

5' Бьярк Якобсен из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

5' Адриан Каппенбергер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой справа.

4' Брэндон Онкони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Адриан Каппенбергер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой справа.

2' Якобсен Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой слева.

2' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вратарь парирует удар, который нанес Ханссон Халлюр , и мяч снова в игре

1' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хобро начинает с центра поля