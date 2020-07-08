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  2. Матчи
  3. Дания
Хорсенс
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1066
Хобро
0'
1:0
8' Гол
Кьяер Йеппе
1:1
9' Гол
Imed Louati1
1:2
13' Гол
Mathies Skjellerup
32' Желтая карточка
Frederik Elkaer
2:2
53' Гол
Ayo Simon Okusun
3:2
86' Гол
Peter Therkildsen
90'+5
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
29
Кьяер
Йеппе
8
Bjarke
Jacobsen
6
Ayo
Simon
Okusun
19
Jonas
Thorsen
10
Ханссон
Халлюр
44
Брок-Мадсен
Николай
31
Adrian
Kappenberger
27
Mathias
Haarup
23
Brandon
Onkony
2
Якобсен
Симон
37
Frederik
Elkaer
28
Mathies
Skjellerup
22
Хвильсом
Мадс
32
Hamse
Hussein
6
Nicholas
Gotfredsen
9
Imed
Louati1
10
Киркеволд
Пол
Хорсенс
4-4-2
Хобро
4-1-4-1

Ход матча

8'
Кьяер Йеппе
(Jonas Thorsen)
1:0
9'
1:1
Imed Louati1
13'
1:2
Mathies Skjellerup
(Hamse Hussein)
32'
 
Frederik Elkaer
37'
 
Christian Hoerby
Nicholas Gotfredsen
46'
 
Alexander Baun
Mathias Haarup
46'
 
Педерсен Миккель
Хвильсом Мадс
53'
Ayo Simon Okusun
(Брок-Мадсен Николай)
2:2
60'
 
Rasmus Minor Petersen
Imed Louati1
65'
Louka Andreasen
Кьяер Йеппе
 
78'
Геммер Йонас
Брок-Мадсен Николай
 
78'
Peter Therkildsen
Peter Nymann
 
86'
Peter Therkildsen
3:2
90'
Rune Frantsen
Ханссон Халлюр
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханссон Халлюр 6 0.19
2. Louka Andreasen 5 (1) 0.16
3. Ламб Микаэл 3 0.09
4. Jonas Thorsen 3 0.09
5. Ayo Simon Okusun 3 0.09
6. Брок-Мадсен Николай 3 0.09
7. Peter Therkildsen 3 0.09
8. Malte Kiilerich Hansen 2 0.06
9. Rune Frantsen 2 0.06
10. Alexander Ludwig II 2 0.06
11. Кьяер Йеппе 1 0.03
12. Bjarke Jacobsen 1 0.03
13. Peter Nymann 0 0
Хобро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emmanuel Sabbi 7 0.22
2. Киркеволд Пол 6 (3) 0.19
3. Бабаян Эдгар 4 (3) 0.13
4. Imed Louati1 4 0.13
5. Rasmus Minor Petersen 2 0.06
6. Кристофферсен Юлиан 2 0.06
7. Christian Cappis 1 0.03
8. Jacob Tjoernelund 1 0.03
9. Ахмедходжич Анел 1 0.03
10. Хвильсом Мадс 1 0.03
11. Якобсен Симон 1 0.03
12. Imed Louati 1 0.03
13. Педерсен Миккель 1 0.03
14. Mathies Skjellerup 1 0.03
15. Don Deedson Louicius 1 0.03
16. Jesper Boege 0 0
17. Hamse Hussein 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Ламб Микаэл 7 0
2. Ханссон Халлюр 7 0
3. Bjarke Jacobsen 3 1
4. Jannik Pohl 3 1
5. Alexander Ludwig II 3 1
6. Машович Эрхан 4 0
7. Michael Lansing 1 1
8. Jonas Thorsen 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Malte Kiilerich Hansen 2 0
11. Peter Nymann 1 0
12. Делач Матей 1 0
13. Нильсен Сиверт 1 0
14. Геммер Йонас 1 0
15. Oliver Drost 1 0
16. Jacob Linnet 1 0
Хобро
# Игрок      
1. Бабаян Эдгар 10 0
2. Christian Cappis 10 0
3. Emmanuel Sabbi 9 0
4. Дамборг Йонас 5 0
5. Педерсен Миккель 5 0
6. Ахмедходжич Анел 5 0
7. Mathias Haarup 5 0
8. Jesper Boege 3 0
9. Imed Louati1 3 0
10. Киркеволд Пол 2 0
11. Rasmus Minor Petersen 2 0
12. Якобсен Симон 0 1
13. Jesper Rask 1 0
14. Тюхосен Оливер 1 0
15. Nicholas Gotfredsen 1 0
16. Путрос Франс Диа 1 0
17. Jacob Tjoernelund 1 0
18. Кристофферсен Юлиан 1 0
19. Brandon Onkony 1 0
20. Frederik Elkaer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 27.27% (9) 9.09% (3) 18.18% (6) 21.21% (7) 9.09% (3) 15.15% (5)
 Хобро 24.14% (7) 13.79% (4) 13.79% (4) 10.34% (3) 27.59% (8) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг
Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск
Хобро Последние 20 матчей: + = -
Хобро 2:3 Раннерс Хобро 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:3 Хобро Раннерс 4:0 Хобро
Хобро 1:1 Хорсенс Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 2
Хобро 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хобро 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хобро 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Хобро Суперлига Дании
Хорсенс 1:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Хобро Первый дивизион Хорсенс 2:5 Хобро Первый дивизион

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 31 19 4 8 52 - 34 61
3. Орхус 31 17 6 8 50 - 36 57
4. Брондбю 31 14 6 11 50 - 40 48
5. Нордшелланн 31 13 6 12 54 - 41 45
6. Ольборг 31 13 5 13 50 - 42 44

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 1:2 32 12 7 13 43 - 41 43
2. Сённерйюск 1:1 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 1:1 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 2:1 32 6 8 18 42 - 59 26
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