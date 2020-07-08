Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Хорсенс вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Хорошую попытку сделал Frederik Elkaer . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Удар от ворот произведет Хобро

92' Отличные скиллы показывает Лука Прип , обводя своих соперников

91' Ох, нехорошо это выглядит. Матиес Скьеллеруп получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Матиес Скьеллеруп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хорсенс

89' Питер Теркилдсен из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.

86' Г О О О О О Л - Питер Теркилдсен ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

86' Брэндон Онкони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Плохо сыграл Christian Hoerby - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Александр Людвиг из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

84' Удар от ворот произведет Хобро

84' Лука Прип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Геммер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Брэндон Онкони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Адриан Каппенбергер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Питер Теркилдсен

77' Удар от ворот произведет Хобро

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Йонас Торсен упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

77' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Брэндон Онкони получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Брэндон Онкони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

74' Питер Теркилдсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

73' Удар от ворот произведет Хорсенс

73' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Александр Баун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Александр Баун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Вратарь парирует удар, который нанес Александр Людвиг , и мяч снова в игре

69' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Удар от ворот произведет Хобро

67' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Брэндон Онкони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Тактическая замена. Jeppe Kjaer уходит с поля и его заменяет Лука Прип

65' Якобсен Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Йонас Торсен из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

62' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Хобро

60' Александр Людвиг из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

59' Александр Баун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой справа.

58' Якобсен Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.

57'

56' Удар от ворот произведет Хобро

56' Ханссон Халлюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Удар от ворот произведет Хобро

53' Г О О О О Л - Айо Симон Окосун изменил счет на табло!

53' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Отличные скиллы показывает Имед Луати , обводя своих соперников

47' Удар от ворот произведет Хобро

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ханссон Халлюр пробил со штрафного прямо в стенку