Хорсенс
3:2
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 1066
Хобро
1:0
8' ГолКьяер Йеппе
1:1
9' ГолImed Louati1
1:2
13' ГолMathies Skjellerup
32' Желтая карточкаFrederik Elkaer
2:2
53' ГолAyo Simon Okusun
3:2
86' ГолPeter Therkildsen
11
Peter
Nymann
29
Кьяер
Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
21 Джеймс Гомес
-
-
-
30 Anders Hoff
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Jacob Samnik
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
9'
1:1
13'
32'
53'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
10 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 5
-
12 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханссон Халлюр
|6
|0.19
|2.
|Louka Andreasen
|5 (1)
|0.16
|3.
|Ламб Микаэл
|3
|0.09
|4.
|Jonas Thorsen
|3
|0.09
|5.
|Ayo Simon Okusun
|3
|0.09
|6.
|Брок-Мадсен Николай
|3
|0.09
|7.
|Peter Therkildsen
|3
|0.09
|8.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0.06
|9.
|Rune Frantsen
|2
|0.06
|10.
|Alexander Ludwig II
|2
|0.06
|11.
|Кьяер Йеппе
|1
|0.03
|12.
|Bjarke Jacobsen
|1
|0.03
|13.
|Peter Nymann
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emmanuel Sabbi
|7
|0.22
|2.
|Киркеволд Пол
|6 (3)
|0.19
|3.
|Бабаян Эдгар
|4 (3)
|0.13
|4.
|Imed Louati1
|4
|0.13
|5.
|Rasmus Minor Petersen
|2
|0.06
|6.
|Кристофферсен Юлиан
|2
|0.06
|7.
|Christian Cappis
|1
|0.03
|8.
|Jacob Tjoernelund
|1
|0.03
|9.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|10.
|Хвильсом Мадс
|1
|0.03
|11.
|Якобсен Симон
|1
|0.03
|12.
|Imed Louati
|1
|0.03
|13.
|Педерсен Миккель
|1
|0.03
|14.
|Mathies Skjellerup
|1
|0.03
|15.
|Don Deedson Louicius
|1
|0.03
|16.
|Jesper Boege
|0
|0
|17.
|Hamse Hussein
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ламб Микаэл
|7
|0
|2.
|Ханссон Халлюр
|7
|0
|3.
|Bjarke Jacobsen
|3
|1
|4.
|Jannik Pohl
|3
|1
|5.
|Alexander Ludwig II
|3
|1
|6.
|Машович Эрхан
|4
|0
|7.
|Michael Lansing
|1
|1
|8.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0
|11.
|Peter Nymann
|1
|0
|12.
|Делач Матей
|1
|0
|13.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|14.
|Геммер Йонас
|1
|0
|15.
|Oliver Drost
|1
|0
|16.
|Jacob Linnet
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабаян Эдгар
|10
|0
|2.
|Christian Cappis
|10
|0
|3.
|Emmanuel Sabbi
|9
|0
|4.
|Дамборг Йонас
|5
|0
|5.
|Педерсен Миккель
|5
|0
|6.
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|7.
|Mathias Haarup
|5
|0
|8.
|Jesper Boege
|3
|0
|9.
|Imed Louati1
|3
|0
|10.
|Киркеволд Пол
|2
|0
|11.
|Rasmus Minor Petersen
|2
|0
|12.
|Якобсен Симон
|0
|1
|13.
|Jesper Rask
|1
|0
|14.
|Тюхосен Оливер
|1
|0
|15.
|Nicholas Gotfredsen
|1
|0
|16.
|Путрос Франс Диа
|1
|0
|17.
|Jacob Tjoernelund
|1
|0
|18.
|Кристофферсен Юлиан
|1
|0
|19.
|Brandon Onkony
|1
|0
|20.
|Frederik Elkaer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|27.27% (9)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|Хобро
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг
Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск
Хобро Последние 20 матчей: + = -Хобро 2:3 Раннерс Хобро 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:3 Хобро Раннерс 4:0 Хобро
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 2
Хорсенс 1:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Хобро Первый дивизион Хорсенс 2:5 Хобро Первый дивизион
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|31
|24
|3
|4
|50 - 19
|75
|2.
|Копенгаген
|31
|19
|4
|8
|52 - 34
|61
|3.
|Орхус
|31
|17
|6
|8
|50 - 36
|57
|4.
|Брондбю
|31
|14
|6
|11
|50 - 40
|48
|5.
|Нордшелланн
|31
|13
|6
|12
|54 - 41
|45
|6.
|Ольборг
|31
|13
|5
|13
|50 - 42
|44
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36 - 50
|46
|2.
|Раннерс
|32
|13
|6
|13
|51 - 45
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35 - 48
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32 - 58
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|1:2
|32
|12
|7
|13
|43 - 41
|43
|2.
|Сённерйюск
|1:1
|32
|9
|11
|12
|37 - 49
|38
|3.
|Люнгбю
|1:1
|32
|9
|7
|16
|34 - 54
|34
|4.
|Силькеборг
|2:1
|32
|6
|8
|18
|42 - 59
|26