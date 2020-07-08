Второй тайм

78' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

78' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Filip Panjeskovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ertugrul Teksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Исак Оли Олафссон получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Исак Оли Олафссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Фредериксен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фредерик Винтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Шрам Фредерик взял и забрал мяч на выходе

67' Отличные скиллы показывает Armann Taranis , обводя своих соперников

67' Удар от ворот произведет Люнгбю

67' Юлий Эскесен не смог попасть в створ ударом издали

66' Filip Panjeskovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Сённерйюск

65' Ertugrul Teksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Хорошую попытку сделал Юлий Эскесен . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Каспер Йоргенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Фредерик Винтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Андре Рил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Каспер Йоргенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Сённерйюск

57' Ertugrul Teksen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Отличные скиллы показывает Густав Маркуссен , обводя своих соперников

55' Петер Кристиансен из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

53' Удар от ворот произведет Сённерйюск

52' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Андре Рил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Каспер Йоргенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Ertugrul Teksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Густав Маркуссен получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Густав Маркуссен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Сённерйюск

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Густав Маркуссен и попал в перекладину!

47' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля