  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Люнгбю
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Сённерйюск
0'
10' Желтая карточка
Joao Pereira III
0:0
11' Не забитый пенальти
Нильсен Эмиль
0:1
25' Гол
Peter Christiansen2
1:1
54' Гол
Magnus Warming
79'
28
Шрам
Фредерик
32
Filip
Panjeskovic
3
Нильсен
Лассе
II
6
Frederik
Winther2
23
Грегор
Паскаль
27
Teksen
Ertugrul
7
Йеспер
Чристджансен
22
Magnus
Westergaard
8
Gustav
Marcussen
16
Нильсен
Эмиль
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Nikola
Mirkovic
4
Isak
Olafsson
26
Бангор
Патрик
14
Joao
Pereira
III
24
Rasmus
Vinderslev
90
Альбек
Мадс
22
Фредериксен
Эмиль
7
Julius
Eskesen
77
Хассан
Рилван
20
Peter
Christiansen2
8
Якобсен
Кристиан
II
Люнгбю
3-5-2
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

10'
 
Joao Pereira III
11'
Нильсен Эмиль
0:0
25'
0:1
Peter Christiansen2
(Якобсен Кристиан II)
46'
Kasper Joergensen5
Нильсен Эмиль
 
46'
Andre Riel
Грегор Паскаль
 
46'
Magnus Warming
Гюткьяер Фредерик
 
54'
Magnus Warming
(Andre Riel)
1:1
63'
 
Йонссон Эггерт
Хассан Рилван
63'
 
Armann Taranis
Joao Pereira III
70'
Kasper Enghardt
Frederik Winther2
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чорлу Резан 6 0.19
2. Гюткьяер Фредерик 6 0.19
3. Gustav Marcussen 3 0.09
4. Andre Riel 3 0.09
5. Да Силва Патрик 2 0.06
6. Нильсен Эмиль 2 0.06
7. Ромер Марсель 2 0.06
8. Nikolaj Geertsen 2 0.06
9. Magnus Warming 2 0.06
10. Фосгаард Лассе 1 0.03
11. Хебо Матиас 1 0.03
12. Kasper Enghardt 1 0.03
13. Шиембе Кевин 1 0.03
14. Йеспер Чристджансен 1 0.03
15. Emilio Simonsen 1 0.03
16. Adnan Mohammed 0 0
17. Emil Kornvig 0 0
18. Frederik Winther2 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 8 (1) 0.25
2. Лидер Март 6 0.19
3. Абсалонсен Йохан 3 (1) 0.09
4. Anders Jacobsen II 3 (1) 0.09
5. Peter Christiansen2 3 0.09
6. Рохас Марко 2 0.06
7. Альбек Мадс 2 0.06
8. Довбик Артём 2 0.06
9. Хассан Рилван 1 0.03
10. Alexander Bah 1 0.03
11. Stefan Gartenmann 1 0.03
12. Jeppe Simonsen 1 0.03
13. Йонссон Эггерт 1 0.03
14. Бангор Патрик 1 0.03
15. Joao Pereira III 1 0.03
16. Аманкваа Данни 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Kasper Enghardt 8 0
2. Шиембе Кевин 5 1
3. Nikolaj Geertsen 6 0
4. Гюткьяер Фредерик 5 0
5. Чорлу Резан 5 0
6. Ромер Марсель 5 0
7. Да Силва Патрик 3 0
8. Эрнсков Мартин 3 0
9. Йеспер Чристджансен 2 0
10. Нильсен Лассе II 2 0
11. Thomas Mikkelsen III 2 0
12. Frederik Winther2 2 0
13. Andre Riel 1 0
14. Фосгаард Лассе 1 0
15. Грегор Паскаль 1 0
16. Adnan Mohammed 1 0
17. Gustav Marcussen 1 0
18. Teksen Ertugrul 1 0
19. Emilio Simonsen 1 0
20. Magnus Westergaard 1 0
21. Kasper Joergensen5 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 7 1
2. Alexander Bah 8 0
3. Stefan Gartenmann 8 0
4. Якобсен Кристиан II 7 0
5. Бангор Патрик 7 0
6. Victor Ekani 7 0
7. Йонссон Эггерт 6 0
8. Люикс Кес 3 1
9. Милиц Себастьян 4 0
10. Альбек Мадс 3 0
11. Лидер Март 3 0
12. Довбик Артём 3 0
13. Канструп Пьер 2 0
14. Хассан Рилван 2 0
15. Nicholas Marfelt 2 0
16. Joao Pereira III 2 0
17. Anders Jacobsen II 2 0
18. Рохас Марко 1 0
19. Аманкваа Данни 1 0
20. Jeppe Simonsen 1 0
21. Rasmus Vinderslev 1 0
22. Julius Eskesen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 31.25% (10) 18.75% (6)
 Сённерйюск 5.88% (2) 11.76% (4) 8.82% (3) 20.59% (7) 26.47% (9) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск
Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 31 19 4 8 52 - 34 61
3. Орхус 31 17 6 8 50 - 36 57
4. Брондбю 31 14 6 11 50 - 40 48
5. Нордшелланн 31 13 6 12 54 - 41 45
6. Ольборг 31 13 5 13 50 - 42 44

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 1:2 32 12 7 13 43 - 41 43
2. Сённерйюск 1:1 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 1:1 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 2:1 32 6 8 18 42 - 59 26
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Люнгбю 1:1 Сённерйюск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 