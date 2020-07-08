Люнгбю
1:1
Конец матча
Стадион: Люнгбю Зрители: 1894
Сённерйюск
10' Желтая карточкаJoao Pereira III
0:0
11' Не забитый пенальтиНильсен Эмиль
0:1
25' ГолPeter Christiansen2
1:1
54' ГолMagnus Warming
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
-
11 Andre RielНападающий
-
35 Thor Hoeholt
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
11'
0:0
25'
54'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чорлу Резан
|6
|0.19
|2.
|Гюткьяер Фредерик
|6
|0.19
|3.
|Gustav Marcussen
|3
|0.09
|4.
|Andre Riel
|3
|0.09
|5.
|Да Силва Патрик
|2
|0.06
|6.
|Нильсен Эмиль
|2
|0.06
|7.
|Ромер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Nikolaj Geertsen
|2
|0.06
|9.
|Magnus Warming
|2
|0.06
|10.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.03
|11.
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|12.
|Kasper Enghardt
|1
|0.03
|13.
|Шиембе Кевин
|1
|0.03
|14.
|Йеспер Чристджансен
|1
|0.03
|15.
|Emilio Simonsen
|1
|0.03
|16.
|Adnan Mohammed
|0
|0
|17.
|Emil Kornvig
|0
|0
|18.
|Frederik Winther2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Кристиан II
|8 (1)
|0.25
|2.
|Лидер Март
|6
|0.19
|3.
|Абсалонсен Йохан
|3 (1)
|0.09
|4.
|Anders Jacobsen II
|3 (1)
|0.09
|5.
|Peter Christiansen2
|3
|0.09
|6.
|Рохас Марко
|2
|0.06
|7.
|Альбек Мадс
|2
|0.06
|8.
|Довбик Артём
|2
|0.06
|9.
|Хассан Рилван
|1
|0.03
|10.
|Alexander Bah
|1
|0.03
|11.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.03
|12.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.03
|13.
|Йонссон Эггерт
|1
|0.03
|14.
|Бангор Патрик
|1
|0.03
|15.
|Joao Pereira III
|1
|0.03
|16.
|Аманкваа Данни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kasper Enghardt
|8
|0
|2.
|Шиембе Кевин
|5
|1
|3.
|Nikolaj Geertsen
|6
|0
|4.
|Гюткьяер Фредерик
|5
|0
|5.
|Чорлу Резан
|5
|0
|6.
|Ромер Марсель
|5
|0
|7.
|Да Силва Патрик
|3
|0
|8.
|Эрнсков Мартин
|3
|0
|9.
|Йеспер Чристджансен
|2
|0
|10.
|Нильсен Лассе II
|2
|0
|11.
|Thomas Mikkelsen III
|2
|0
|12.
|Frederik Winther2
|2
|0
|13.
|Andre Riel
|1
|0
|14.
|Фосгаард Лассе
|1
|0
|15.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|16.
|Adnan Mohammed
|1
|0
|17.
|Gustav Marcussen
|1
|0
|18.
|Teksen Ertugrul
|1
|0
|19.
|Emilio Simonsen
|1
|0
|20.
|Magnus Westergaard
|1
|0
|21.
|Kasper Joergensen5
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|7
|1
|2.
|Alexander Bah
|8
|0
|3.
|Stefan Gartenmann
|8
|0
|4.
|Якобсен Кристиан II
|7
|0
|5.
|Бангор Патрик
|7
|0
|6.
|Victor Ekani
|7
|0
|7.
|Йонссон Эггерт
|6
|0
|8.
|Люикс Кес
|3
|1
|9.
|Милиц Себастьян
|4
|0
|10.
|Альбек Мадс
|3
|0
|11.
|Лидер Март
|3
|0
|12.
|Довбик Артём
|3
|0
|13.
|Канструп Пьер
|2
|0
|14.
|Хассан Рилван
|2
|0
|15.
|Nicholas Marfelt
|2
|0
|16.
|Joao Pereira III
|2
|0
|17.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|18.
|Рохас Марко
|1
|0
|19.
|Аманкваа Данни
|1
|0
|20.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|21.
|Rasmus Vinderslev
|1
|0
|22.
|Julius Eskesen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|18.18% (6)
|Сённерйюск
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|20% (7)
|25.71% (9)
|25.71% (9)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск
Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|31
|24
|3
|4
|50 - 19
|75
|2.
|Копенгаген
|31
|19
|4
|8
|52 - 34
|61
|3.
|Орхус
|31
|17
|6
|8
|50 - 36
|57
|4.
|Брондбю
|31
|14
|6
|11
|50 - 40
|48
|5.
|Нордшелланн
|31
|13
|6
|12
|54 - 41
|45
|6.
|Ольборг
|31
|13
|5
|13
|50 - 42
|44
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36 - 50
|46
|2.
|Раннерс
|32
|13
|6
|13
|51 - 45
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35 - 48
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32 - 58
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43 - 42
|43
|2.
|Сённерйюск
|32
|9
|11
|12
|37 - 49
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34 - 54
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43 - 59
|26