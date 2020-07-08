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  3. Дания
Люнгбю
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1894
Сённерйюск
0'
10' Желтая карточка
Joao Pereira III
0:0
11' Не забитый пенальти
Нильсен Эмиль
0:1
25' Гол
Peter Christiansen2
1:1
54' Гол
Magnus Warming
90'+5
28
Шрам
Фредерик
32
Filip
Panjeskovic
3
Нильсен
Лассе
II
6
Frederik
Winther2
23
Грегор
Паскаль
27
Teksen
Ertugrul
7
Йеспер
Чристджансен
22
Magnus
Westergaard
8
Gustav
Marcussen
16
Нильсен
Эмиль
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Nikola
Mirkovic
4
Isak
Olafsson
26
Бангор
Патрик
14
Joao
Pereira
III
24
Rasmus
Vinderslev
90
Альбек
Мадс
22
Фредериксен
Эмиль
7
Julius
Eskesen
77
Хассан
Рилван
20
Peter
Christiansen2
8
Якобсен
Кристиан
II
Люнгбю
3-5-2
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

10'
 
Joao Pereira III
11'
Нильсен Эмиль
0:0
25'
0:1
Peter Christiansen2
(Якобсен Кристиан II)
46'
Kasper Joergensen5
Нильсен Эмиль
 
46'
Andre Riel
Грегор Паскаль
 
46'
Magnus Warming
Гюткьяер Фредерик
 
54'
Magnus Warming
(Andre Riel)
1:1
63'
 
Йонссон Эггерт
Хассан Рилван
63'
 
Armann Taranis
Joao Pereira III
70'
Kasper Enghardt
Frederik Winther2
 
80'
 
Alexander Bah
Rasmus Vinderslev
86'
 
Mads Winther2
Julius Eskesen
86'
Thor Hoeholt
Filip Panjeskovic
 
86'
 
Jannick Liburd
Фредериксен Эмиль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чорлу Резан 6 0.19
2. Гюткьяер Фредерик 6 0.19
3. Gustav Marcussen 3 0.09
4. Andre Riel 3 0.09
5. Да Силва Патрик 2 0.06
6. Нильсен Эмиль 2 0.06
7. Ромер Марсель 2 0.06
8. Nikolaj Geertsen 2 0.06
9. Magnus Warming 2 0.06
10. Фосгаард Лассе 1 0.03
11. Хебо Матиас 1 0.03
12. Kasper Enghardt 1 0.03
13. Шиембе Кевин 1 0.03
14. Йеспер Чристджансен 1 0.03
15. Emilio Simonsen 1 0.03
16. Adnan Mohammed 0 0
17. Emil Kornvig 0 0
18. Frederik Winther2 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 8 (1) 0.25
2. Лидер Март 6 0.19
3. Абсалонсен Йохан 3 (1) 0.09
4. Anders Jacobsen II 3 (1) 0.09
5. Peter Christiansen2 3 0.09
6. Рохас Марко 2 0.06
7. Альбек Мадс 2 0.06
8. Довбик Артём 2 0.06
9. Хассан Рилван 1 0.03
10. Alexander Bah 1 0.03
11. Stefan Gartenmann 1 0.03
12. Jeppe Simonsen 1 0.03
13. Йонссон Эггерт 1 0.03
14. Бангор Патрик 1 0.03
15. Joao Pereira III 1 0.03
16. Аманкваа Данни 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Kasper Enghardt 8 0
2. Шиембе Кевин 5 1
3. Nikolaj Geertsen 6 0
4. Гюткьяер Фредерик 5 0
5. Чорлу Резан 5 0
6. Ромер Марсель 5 0
7. Да Силва Патрик 3 0
8. Эрнсков Мартин 3 0
9. Йеспер Чристджансен 2 0
10. Нильсен Лассе II 2 0
11. Thomas Mikkelsen III 2 0
12. Frederik Winther2 2 0
13. Andre Riel 1 0
14. Фосгаард Лассе 1 0
15. Грегор Паскаль 1 0
16. Adnan Mohammed 1 0
17. Gustav Marcussen 1 0
18. Teksen Ertugrul 1 0
19. Emilio Simonsen 1 0
20. Magnus Westergaard 1 0
21. Kasper Joergensen5 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 7 1
2. Alexander Bah 8 0
3. Stefan Gartenmann 8 0
4. Якобсен Кристиан II 7 0
5. Бангор Патрик 7 0
6. Victor Ekani 7 0
7. Йонссон Эггерт 6 0
8. Люикс Кес 3 1
9. Милиц Себастьян 4 0
10. Альбек Мадс 3 0
11. Лидер Март 3 0
12. Довбик Артём 3 0
13. Канструп Пьер 2 0
14. Хассан Рилван 2 0
15. Nicholas Marfelt 2 0
16. Joao Pereira III 2 0
17. Anders Jacobsen II 2 0
18. Рохас Марко 1 0
19. Аманкваа Данни 1 0
20. Jeppe Simonsen 1 0
21. Rasmus Vinderslev 1 0
22. Julius Eskesen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 30.3% (10) 18.18% (6)
 Сённерйюск 5.71% (2) 14.29% (5) 8.57% (3) 20% (7) 25.71% (9) 25.71% (9)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск
Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 31 19 4 8 52 - 34 61
3. Орхус 31 17 6 8 50 - 36 57
4. Брондбю 31 14 6 11 50 - 40 48
5. Нордшелланн 31 13 6 12 54 - 41 45
6. Ольборг 31 13 5 13 50 - 42 44

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
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