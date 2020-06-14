Прогнозы на матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск

БАТЭ
Позже
Шахтёр Солигорск
- Основной состав
-
35 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бага ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альшевский Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бодул ДаркоНападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Драгун Станислав
|5
|0.38
|2.
|Нехайчик Павел
|5
|0.38
|3.
|Милич Неманья
|5
|0.38
|4.
|Стасевич Игорь
|3
|0.23
|5.
|Скавыш Максим
|2
|0.15
|6.
|Сарока Антон
|2
|0.15
|7.
|Бага Дмитрий
|1
|0.08
|8.
|Дубайич Боян
|1
|0.08
|9.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.08
|10.
|Настич Боян
|0
|0
|11.
|Филипович Александар
|0
|0
|12.
|Яблонский Евгений
|0
|0
|13.
|Бессмертный Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|6
|0.46
|2.
|Подстрелов Дмитрий
|4
|0.31
|3.
|Бодул Дарко
|2
|0.15
|4.
|Баланович Сергей
|1
|0.08
|5.
|Диасамидзе Гиорги
|1
|0.08
|6.
|Бегунов Роман
|1
|0.08
|7.
|Антич Никола
|0
|0
|8.
|Иванович Иван
|0
|0
|9.
|Хадаркевич Руслан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Настич Боян
|3
|0
|2.
|Драгун Станислав
|2
|0
|3.
|Нехайчик Павел
|2
|0
|4.
|Филипенко Егор
|2
|0
|5.
|Милич Неманья
|2
|0
|6.
|Филипович Александар
|2
|0
|7.
|Волков Захар
|2
|0
|8.
|Стасевич Игорь
|1
|0
|9.
|Бага Дмитрий
|1
|0
|10.
|Скавыш Максим
|1
|0
|11.
|Дубайич Боян
|1
|0
|12.
|Яблонский Евгений
|1
|0
|13.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|14.
|_Alshevsky K.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хадаркевич Руслан
|2
|1
|2.
|Политевич Сергей
|3
|0
|3.
|Баланович Сергей
|3
|0
|4.
|Кендыш Юрий
|3
|0
|5.
|Сачивко Александр
|3
|0
|6.
|Селява Александр
|3
|0
|7.
|Сзоке Юлиус
|3
|0
|8.
|Бодул Дарко
|2
|0
|9.
|Диасамидзе Гиорги
|2
|0
|10.
|Иванович Иван
|1
|0
|11.
|Ллуллаку Аздрен
|1
|0
|12.
|Антич Никола
|1
|0
|13.
|_Burko I.
|1
|0
|14.
|Вукманич Тин
|1
|0
|15.
|Сотников Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|БАТЭ
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|0
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|Шахтёр Солигорск
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|46.67% (7)
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +12 =3 -5Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь
Витебск 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 3
|24
|3.
|Динамо-Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 15
|22
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 15
|22
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Неман
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 12
|19
|8.
|Ислочь
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|14 - 17
|19
|9.
|Слуцк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Витебск
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|11.
|Славия Мозырь
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|12.
|Городея
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 17
|15
|13.
|Рух Брест
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 12
|15
|14.
|Минск
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|16.
|Белшина
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 27
|6
Прогнозы на матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск
Исход игры
БАТЭ
84.9% (107)
Ничья
10.3% (13)
Шахтёр Солигорск
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
54.4% (68)
Меньше
45.6% (57)
Обе команды забьют
Да
59.2% (74)
Нет
40.8% (51)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
42.1% (53)
1:0 БАТЭ
23.8% (30)
2:0 БАТЭ
10.3% (13)
1:1 Ничья
6.3% (8)
3:1 БАТЭ
5.6% (7)
0:0 Ничья
3.2% (4)
1:2 Шахтёр Солигорск
2.4% (3)
3:2 БАТЭ
1.6% (2)
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