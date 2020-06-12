Прогнозы на матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск

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БАТЭ
 
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Шахтёр Солигорск

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Драгун Станислав 5 0.38
2. Нехайчик Павел 5 0.38
3. Милич Неманья 5 0.38
4. Стасевич Игорь 3 0.23
5. Скавыш Максим 2 0.15
6. Сарока Антон 2 0.15
7. Бага Дмитрий 1 0.08
8. Дубайич Боян 1 0.08
9. Виллюмссон Виллюм 1 0.08
10. Настич Боян 0 0
11. Филипович Александар 0 0
12. Яблонский Евгений 0 0
13. Бессмертный Дмитрий 0 0
Шахтёр Солигорск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 6 0.46
2. Подстрелов Дмитрий 4 0.31
3. Бодул Дарко 2 0.15
4. Баланович Сергей 1 0.08
5. Диасамидзе Гиорги 1 0.08
6. Бегунов Роман 1 0.08
7. Антич Никола 0 0
8. Иванович Иван 0 0
9. Хадаркевич Руслан 0 0

Карточки

БАТЭ
# Игрок      
1. Настич Боян 3 0
2. Драгун Станислав 2 0
3. Нехайчик Павел 2 0
4. Филипенко Егор 2 0
5. Милич Неманья 2 0
6. Филипович Александар 2 0
7. Волков Захар 2 0
8. Стасевич Игорь 1 0
9. Бага Дмитрий 1 0
10. Скавыш Максим 1 0
11. Дубайич Боян 1 0
12. Яблонский Евгений 1 0
13. Виллюмссон Виллюм 1 0
14. _Alshevsky K. 1 0
Шахтёр Солигорск
# Игрок      
1. Хадаркевич Руслан 2 1
2. Политевич Сергей 3 0
3. Баланович Сергей 3 0
4. Кендыш Юрий 3 0
5. Сачивко Александр 3 0
6. Селява Александр 3 0
7. Сзоке Юлиус 3 0
8. Бодул Дарко 2 0
9. Диасамидзе Гиорги 2 0
10. Иванович Иван 1 0
11. Ллуллаку Аздрен 1 0
12. Антич Никола 1 0
13. _Burko I. 1 0
14. Вукманич Тин 1 0
15. Сотников Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 БАТЭ 30.43% (7) 13.04% (3) 21.74% (5) 0 26.09% (6) 8.7% (2)
 Шахтёр Солигорск 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 13.33% (2) 46.67% (7)

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь
Витебск 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 12 8 2 2 25 - 12 26
2. Шахтёр Солигорск Заявка 12 7 3 2 17 - 3 24
3. Энергетик-БГУ Заявка 12 7 1 4 17 - 14 22
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
5. Динамо-Брест Заявка 12 6 1 5 23 - 15 19
6. Ислочь Заявка 13 6 1 6 14 - 17 19
7. Слуцк Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8. Неман Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
9. Динамо Минск Заявка 12 5 1 6 17 - 12 16
10. Славия Мозырь Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11. Рух Брест Заявка 12 3 6 3 10 - 11 15
12. Витебск Заявка 12 3 6 3 13 - 15 15
13. Городея Заявка 13 4 3 6 11 - 17 15
14. Минск Заявка 11 4 1 6 14 - 23 13
15. Смолевичи-СТИ Заявка 11 1 4 6 11 - 17 7
16. Белшина Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Шахтёр Солигорск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14.06.2020, осталось 1 день 19 часов 58 минут.


    • Прогнозы 16
    БАТЭ 100% (16)
    X 0% (0)
    Шахтёр Солигорск 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    БАТЭ
    100% (16)
    Ничья
    0% (0)
    Шахтёр Солигорск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (12)
    Меньше
    25% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (12)
    Нет
    25% (4)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    68.8% (11)
    1:0 БАТЭ
    25% (4)
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