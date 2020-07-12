Второй тайм начался

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Норшеланн

Прогнозы на спорт - новый раздел!

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб

43' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

43' Норшеланн имеет хороший шанс забить.

41' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

41' Удар от ворот произведет Норшеланн

41' Как он промахнулся? Фредерик Бурстеринг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' ШАНС! Фредерик Бурстеринг вышел один на один с голкипером...

41' Роберт Какето выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ротманн Йоахим из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

40' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

38' Удар от ворот произведет Ольборг

37' О, нет. Из многообещающей позиции Атанга Исаак из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Хансен Киан из команды Норшеланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

37' Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает отличный кросс...

37' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

37' Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

37' Роберт Какето предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Атанга Исаак из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

36' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Норшеланн

36' Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

35' Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

34' Соперник делает почти голевой пас, но Ринне Якоб из команды Ольборг начеку и спасает ситуацию.

34' Ротманн Йоахим из команды Норшеланн делает отличный кросс...

34' Удар от ворот произведет Ольборг

31' Удар от ворот произведет Ольборг

31' Рюгор Миккель из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

30' Ротманн Йоахим из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

29' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

29' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Альманн Якоб из команды Ольборг

28' ШАНС! Вилладсен Оливер вышел один на один с голкипером...

28' Дамсгор Миккель из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

28' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Окоре Жорес наказан за толчок Мохаммед Диоманд

26' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Норшеланн

23' Иван Месик получил желтую карточку от судьи

21' Удар от ворот произведет Ольборг

21' Отличный пас сделал Рюгор Миккель из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

21' Удар от ворот произведет Норшеланн

20' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

14' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Удар от ворот произведет Норшеланн

11' Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

10' Опасность! Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' Рюгор Миккель из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредерик Бурстеринг

6' Удар от ворот произведет Ольборг

6' Норшеланн контролирует мяч.

5' Удар от ворот произведет Норшеланн

3' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

3' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Ольборг имеет хороший шанс забить.

1' Атанга Исаак из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

1' Опасность! Дамсгор Миккель из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

1' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Ольборг начинает с центра поля