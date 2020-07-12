Нордшелланн
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Right To Dream Park
Ольборг
23' Желтая карточкаIvan Mesik
47' Желтая карточкаАтанга Исаак
25
Ivan
Mesik
35
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ivan MesikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Фрэнсис АбуНападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
34 Фресе МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамсгор Миккель
|11
|0.33
|2.
|Кудус Мохаммед
|11 (3)
|0.33
|3.
|Атанга Исаак
|7
|0.21
|4.
|Рюгор Миккель
|4 (2)
|0.12
|5.
|Расмуссен Матиас
|3
|0.09
|6.
|Садик Ибраим
|3
|0.09
|7.
|Фрэнсис Абу
|2
|0.06
|8.
|Хансен Киан
|2
|0.06
|9.
|Kamal-Deen Sulemana
|2
|0.06
|10.
|Тюкосен Мадс
|1
|0.03
|11.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.03
|12.
|Доньё Годсвей
|1 (1)
|0.03
|13.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|1
|0.03
|14.
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|15.
|Кристенсен Якоб
|1
|0.03
|16.
|Антман Оливер
|1
|0.03
|17.
|Mohammed Diomande
|0
|0
|18.
|Антви Клинтон
|0
|0
|19.
|Ivan Mesik
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерсен Лукас
|10 (3)
|0.3
|2.
|Ван Веерт Том
|8
|0.24
|3.
|Кауфманн Миккель
|7
|0.21
|4.
|Ольсен Патрик
|6
|0.18
|5.
|Куск Каспер
|5 (1)
|0.15
|6.
|Frederik Boersting
|4
|0.12
|7.
|Фоссум Ивер
|2
|0.06
|8.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0.06
|9.
|Soeren Tengstedt
|2
|0.06
|10.
|Теландер Расмус
|1
|0.03
|11.
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|12.
|Magnus Christensen III
|1
|0.03
|13.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.03
|14.
|Альманн Якоб
|0
|0
|15.
|Кристенсен Патрик
|0
|0
|16.
|Ринне Якоб
|0
|0
|17.
|Oliver Klitten
|0
|0
|18.
|Mathias Ross Jensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тюкосен Мадс
|7
|0
|2.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|5
|1
|3.
|Хансен Киан
|4
|1
|4.
|Кудус Мохаммед
|4
|1
|5.
|Садик Ибраим
|5
|0
|6.
|Рюгор Миккель
|4
|0
|7.
|Мумин Абдул
|4
|0
|8.
|Kamal-Deen Sulemana
|4
|0
|9.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|10.
|Атанга Исаак
|3
|0
|11.
|Ivan Mesik
|3
|0
|12.
|Фрэнсис Абу
|3
|0
|13.
|Антви Клинтон
|1
|1
|14.
|Ларсен Николай
|2
|0
|15.
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|16.
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|17.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|18.
|Mohammed Diomande
|2
|0
|19.
|Доньё Годсвей
|1
|0
|20.
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|21.
|Чуквуани Точи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Magnus Christensen III
|8
|0
|2.
|Альманн Якоб
|7
|0
|3.
|Ван Веерт Том
|6
|0
|4.
|Андерсен Лукас
|5
|0
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0
|6.
|Mathias Ross Jensen
|5
|0
|7.
|Куск Каспер
|4
|0
|8.
|Окоре Жорес
|4
|0
|9.
|Ринне Якоб
|3
|0
|10.
|Frederik Boersting
|3
|0
|11.
|Теландер Расмус
|2
|0
|12.
|Фоссум Ивер
|2
|0
|13.
|Педерсен Каспер
|2
|0
|14.
|Robert Kakeeto
|2
|0
|15.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|16.
|Oliver Klitten
|1
|0
|17.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|18.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нордшелланн
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|22.92% (11)
|22.92% (11)
|16.67% (8)
|12.5% (6)
|Ольборг
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|23.91% (11)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
Предыдущие игры
Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -Брондбю 4:0 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Брондбю Ольборг 0:4 Нордшелланн
Орхус 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг
Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2
Последние игры между собой
Нордшелланн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Ольборг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|32
|25
|3
|4
|53 - 20
|78
|2.
|Копенгаген
|32
|19
|4
|9
|53 - 37
|61
|3.
|Орхус
|32
|17
|6
|9
|50 - 37
|57
|4.
|Брондбю
|32
|15
|6
|11
|54 - 40
|51
|5.
|Ольборг
|0:0
|33
|14
|6
|13
|51 - 42
|48
|6.
|Нордшелланн
|0:0
|33
|13
|7
|13
|54 - 45
|46
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36 - 50
|46
|2.
|Раннерс
|32
|13
|6
|13
|51 - 45
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35 - 48
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32 - 58
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43 - 42
|43
|2.
|Сённерйюск
|32
|9
|11
|12
|37 - 49
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34 - 54
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43 - 59
|26