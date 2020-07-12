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  3. Дания
Нордшелланн
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ольборг
0'
23' Желтая карточка
Ivan Mesik
47' Желтая карточка
Атанга Исаак
72'
28
Виндаль-Йенсен
Петер
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
3
Ulrik
Yttergaard
Jenssen
25
Ivan
Mesik
7
Рюгор
Миккель
6
Кристенсен
Якоб
43
Mohammed
Diomande
35
Атанга
Исаак
27
Дамсгор
Миккель
29
Ротманн
Йоахим
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
24
Mathias
Ross
Jensen
6
Kristoffer
Pallesen
8
Фоссум
Ивер
23
Robert
Kakeeto
3
Альманн
Якоб
9
Ван
Веерт
Том
21
Ольсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
Нордшелланн
4-3-3
Ольборг
3-4-3

Ход матча

23'
Ivan Mesik
 
46'
Садик Ибраим
Ротманн Йоахим
 
47'
Атанга Исаак
 
61'
Фрэнсис Абу
Атанга Исаак
 
65'
 
Oliver Klitten
Frederik Boersting
65'
 
Куск Каспер
Ван Веерт Том
68'
 
Lukas Klitten
Альманн Якоб
68'
 
Magnus Christensen III
Robert Kakeeto

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 11 0.33
2. Кудус Мохаммед 11 (3) 0.33
3. Атанга Исаак 7 0.21
4. Рюгор Миккель 4 (2) 0.12
5. Расмуссен Матиас 3 0.09
6. Садик Ибраим 3 0.09
7. Фрэнсис Абу 2 0.06
8. Хансен Киан 2 0.06
9. Kamal-Deen Sulemana 2 0.06
10. Тюкосен Мадс 1 0.03
11. Андерсен Магнус II 1 0.03
12. Доньё Годсвей 1 (1) 0.03
13. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.03
14. Мумин Абдул 1 0.03
15. Кристенсен Якоб 1 0.03
16. Антман Оливер 1 0.03
17. Mohammed Diomande 0 0
18. Антви Клинтон 0 0
19. Ivan Mesik 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 8 0.24
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Ольсен Патрик 6 0.18
5. Куск Каспер 5 (1) 0.15
6. Frederik Boersting 4 0.12
7. Фоссум Ивер 2 0.06
8. Kristoffer Pallesen 2 0.06
9. Soeren Tengstedt 2 0.06
10. Теландер Расмус 1 0.03
11. Окоре Жорес 1 0.03
12. Magnus Christensen III 1 0.03
13. Абильдгор Оливер 1 0.03
14. Альманн Якоб 0 0
15. Кристенсен Патрик 0 0
16. Ринне Якоб 0 0
17. Oliver Klitten 0 0
18. Mathias Ross Jensen 0 0

Карточки

Нордшелланн
# Игрок      
1. Тюкосен Мадс 7 0
2. Ulrik Yttergaard Jenssen 5 1
3. Хансен Киан 4 1
4. Кудус Мохаммед 4 1
5. Садик Ибраим 5 0
6. Рюгор Миккель 4 0
7. Мумин Абдул 4 0
8. Kamal-Deen Sulemana 4 0
9. Дамсгор Миккель 3 0
10. Атанга Исаак 3 0
11. Ivan Mesik 3 0
12. Фрэнсис Абу 3 0
13. Антви Клинтон 1 1
14. Ларсен Николай 2 0
15. Расмуссен Матиас 2 0
16. Андерсен Магнус II 2 0
17. Кристенсен Якоб 2 0
18. Mohammed Diomande 2 0
19. Доньё Годсвей 1 0
20. Виндаль-Йенсен Петер 1 0
21. Чуквуани Точи 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 7 0
3. Ван Веерт Том 6 0
4. Андерсен Лукас 5 0
5. Ольсен Патрик 5 0
6. Mathias Ross Jensen 5 0
7. Куск Каспер 4 0
8. Окоре Жорес 4 0
9. Ринне Якоб 3 0
10. Frederik Boersting 3 0
11. Теландер Расмус 2 0
12. Фоссум Ивер 2 0
13. Педерсен Каспер 2 0
14. Robert Kakeeto 2 0
15. Kristoffer Pallesen 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нордшелланн 8.33% (4) 16.67% (8) 22.92% (11) 22.92% (11) 16.67% (8) 12.5% (6)
 Ольборг 10.87% (5) 13.04% (6) 23.91% (11) 19.57% (9) 15.22% (7) 17.39% (8)

Предыдущие игры

Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 4:0 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Брондбю Ольборг 0:4 Нордшелланн
Орхус 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус
Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг
Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2

Последние игры между собой

Нордшелланн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг 0:4 Нордшелланн Суперлига Дании Ольборг 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Ольборг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 32 25 3 4 53 - 20 78
2. Копенгаген 32 19 4 9 53 - 37 61
3. Орхус 32 17 6 9 50 - 37 57
4. Брондбю 32 15 6 11 54 - 40 51
5. Ольборг 0:0 33 14 6 13 51 - 42 48
6. Нордшелланн 0:0 33 13 7 13 54 - 45 46

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
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