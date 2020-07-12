Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Норшеланн начинает контратаку

92' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Опасность предотвращена - Фресе Мартин из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

91' Отличные скиллы показывает Оливер Клиттен , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Ольборг

89' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный кросс...

88' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Ольсен Патрик получил желтую карточку от судьи

86' Удар от ворот произведет Ольборг

86' Фрэнсис Абу не смог попасть в створ ударом издали

85' Рюгор Миккель из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

84' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

84' ШАНС! Дамсгор Миккель вышел один на один с голкипером...

82' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Андерсен Магнус II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

80' Магнус Кристенсен получил желтую карточку от судьи

80' Хорошую попытку сделал Куск Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Иван Месик из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

77' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин

75' Удар от ворот произведет Ольборг

74' Фрэнсис Абу не смог попасть в створ ударом издали

74' Норшеланн начинает контратаку

74' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

72' Хорошую попытку сделал Дамсгор Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

71' Удар от ворот произведет Норшеланн

70' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

69' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

68' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Рюгор Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

61' Отличные скиллы показывает Атанга Исаак , обводя своих соперников

61' Дамсгор Миккель из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.

60' Норшеланн начинает контратаку

59' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

57' Атанга Исаак из команды Норшеланн в офсайде

57' Атанга Исаак из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

56' Садик Ибраим из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.

54' Норшеланн контролирует мяч.

53' Норшеланн начинает контратаку

50' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

49' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Атанга Исаак получил желтую карточку от судьи