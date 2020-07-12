Орхус
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Ceres Park
Митьюлланд
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
89
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
39 Magnus Anbo
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|14 (4)
|0.42
|2.
|Торстейнссон Йон
|8
|0.24
|3.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.21
|4.
|Блуме Брор
|5
|0.15
|5.
|Анкерсен Якоб
|5
|0.15
|6.
|Нильсен Каспер
|3
|0.09
|7.
|Хелениус Никлас
|3
|0.09
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.06
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.03
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.03
|11.
|Дикс Кевин
|0
|0
|12.
|Тингагер Фредерик
|0
|0
|13.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|14.
|Gift Links
|0
|0
|15.
|Sebastian Hausner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мабиль Авер
|8
|0.24
|2.
|Evander Ferreira
|7 (3)
|0.21
|3.
|Каба Сори
|7 (2)
|0.21
|4.
|Святченко Эрик
|5
|0.15
|5.
|Андерсон Микаэль
|4
|0.12
|6.
|Frank Onyeka
|4
|0.12
|7.
|Дрейер Андерс
|3
|0.09
|8.
|Хансен Эмилиано
|2
|0.06
|9.
|Шольц Александр
|2
|0.06
|10.
|Андерссон Йоэль
|1
|0.03
|11.
|Вибе Лассе
|1
|0.03
|12.
|Junior Brumado
|1
|0.03
|13.
|Paulo Victor IV1
|1
|0.03
|14.
|Николаесен Расмус
|1
|0.03
|15.
|Jens-Lys Michel Cajuste
|1
|0.03
|16.
|Викхейм Густав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|15
|2
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Нильсен Каспер
|6
|0
|4.
|Мунксгор Александер
|5
|0
|5.
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|6.
|Zachary Duncan
|5
|0
|7.
|Йулсгор Йеспер
|4
|0
|8.
|Амини Мустафа
|4
|0
|9.
|Анкерсен Якоб
|3
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|2
|0
|11.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|12.
|Дикс Кевин
|2
|0
|13.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|14.
|Benjamin Steenfeldt Hvidt
|2
|0
|15.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|16.
|Йованович Александар II
|1
|0
|17.
|Mustapha Bundu
|1
|0
|18.
|Gift Links
|1
|0
|19.
|Sebastian Hausner
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Frank Onyeka
|11
|1
|2.
|Святченко Эрик
|6
|1
|3.
|Мабиль Авер
|4
|1
|4.
|Evander Ferreira
|4
|1
|5.
|Андерсон Микаэль
|5
|0
|6.
|Jens-Lys Michel Cajuste
|5
|0
|7.
|Каба Сори
|5
|0
|8.
|Junior Brumado
|4
|0
|9.
|Шольц Александр
|3
|0
|10.
|Шварц Ронни
|2
|0
|11.
|Хансен Йеспер
|2
|0
|12.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0
|13.
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|14.
|Николаесен Расмус
|2
|0
|15.
|Nicolas Madsen
|2
|0
|16.
|Paulo Victor IV1
|2
|0
|17.
|Вибе Лассе
|1
|0
|18.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|19.
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|20.
|Джеймс Маньрекар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|13.33% (6)
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
|Митьюлланд
|4.17% (2)
|20.83% (10)
|22.92% (11)
|20.83% (10)
|18.75% (9)
|12.5% (6)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус
Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус
Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Орхус: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Орхус Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|32
|25
|3
|4
|53 - 20
|78
|2.
|Копенгаген
|33
|19
|5
|9
|53 - 37
|62
|3.
|Орхус
|32
|17
|6
|9
|50 - 37
|57
|4.
|Брондбю
|33
|15
|7
|11
|54 - 40
|52
|5.
|Ольборг
|33
|14
|6
|13
|51 - 42
|48
|6.
|Нордшелланн
|33
|13
|7
|13
|54 - 45
|46
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36 - 50
|46
|2.
|Раннерс
|32
|13
|6
|13
|51 - 45
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35 - 48
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32 - 58
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43 - 42
|43
|2.
|Сённерйюск
|32
|9
|11
|12
|37 - 49
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34 - 54
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43 - 59
|26