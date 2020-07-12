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  2. Матчи
  3. Дания
Орхус
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Митьюлланд
0' 5'
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
17
Торстейнссон
Йон
29
Блуме
Брор
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
7
Анкерсен
Якоб
9
Мортенсен
Патрик
15
Хелениус
Никлас
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
25
Джеймс
Маньрекар
20
Николаесен
Расмус
5
Хенде
Марк-Даль
38
Frank
Onyeka
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
11
Мабиль
Авер
10
Evander
Ferreira
34
Андерсон
Микаэль
89
Шварц
Ронни
Орхус
4-4-2
Митьюлланд
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Торстейнссон Йон 8 0.24
3. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
4. Блуме Брор 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 5 0.15
6. Нильсен Каспер 3 0.09
7. Хелениус Никлас 3 0.09
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Дикс Кевин 0 0
12. Тингагер Фредерик 0 0
13. Поульсен Николай II 0 0
14. Gift Links 0 0
15. Sebastian Hausner 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мабиль Авер 8 0.24
2. Evander Ferreira 7 (3) 0.21
3. Каба Сори 7 (2) 0.21
4. Святченко Эрик 5 0.15
5. Андерсон Микаэль 4 0.12
6. Frank Onyeka 4 0.12
7. Дрейер Андерс 3 0.09
8. Хансен Эмилиано 2 0.06
9. Шольц Александр 2 0.06
10. Андерссон Йоэль 1 0.03
11. Вибе Лассе 1 0.03
12. Junior Brumado 1 0.03
13. Paulo Victor IV1 1 0.03
14. Николаесен Расмус 1 0.03
15. Jens-Lys Michel Cajuste 1 0.03
16. Викхейм Густав 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 15 2
2. Бакман Никлас 6 1
3. Нильсен Каспер 6 0
4. Мунксгор Александер 5 0
5. Торстейнссон Йон 5 0
6. Zachary Duncan 5 0
7. Йулсгор Йеспер 4 0
8. Амини Мустафа 4 0
9. Анкерсен Якоб 3 0
10. Хелениус Никлас 2 0
11. Эскелинен Виллиам 2 0
12. Дикс Кевин 2 0
13. Тингагер Фредерик 2 0
14. Benjamin Steenfeldt Hvidt 2 0
15. Мортенсен Патрик 1 0
16. Йованович Александар II 1 0
17. Mustapha Bundu 1 0
18. Gift Links 1 0
19. Sebastian Hausner 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Frank Onyeka 11 1
2. Святченко Эрик 6 1
3. Мабиль Авер 4 1
4. Evander Ferreira 4 1
5. Андерсон Микаэль 5 0
6. Jens-Lys Michel Cajuste 5 0
7. Каба Сори 5 0
8. Junior Brumado 4 0
9. Шольц Александр 3 0
10. Шварц Ронни 2 0
11. Хансен Йеспер 2 0
12. Ayo Simon Okusun 2 0
13. Андерссон Йоэль 2 0
14. Николаесен Расмус 2 0
15. Nicolas Madsen 2 0
16. Paulo Victor IV1 2 0
17. Вибе Лассе 1 0
18. Хенде Марк-Даль 1 0
19. Хансен Эмилиано 1 0
20. Джеймс Маньрекар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 13.33% (6) 13.33% (6) 15.56% (7) 15.56% (7) 24.44% (11) 17.78% (8)
 Митьюлланд 4.17% (2) 20.83% (10) 22.92% (11) 20.83% (10) 18.75% (9) 12.5% (6)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус
Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус
Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Митьюлланд 3:4 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Орхус Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 32 25 3 4 53 - 20 78
2. Копенгаген 33 19 5 9 53 - 37 62
3. Орхус 32 17 6 9 50 - 37 57
4. Брондбю 33 15 7 11 54 - 40 52
5. Ольборг 33 14 6 13 51 - 42 48
6. Нордшелланн 33 13 7 13 54 - 45 46

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
  • Первый тайм
  • 5'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Эвандер Феррейра нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    3'
    Фрэнк Онека возвращается на поле.
  • 3'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фрэнк Онека получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Фрэнк Онека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Фрэнк Онека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Мабиль Авер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бенджамин Хвидт
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Митьюлланд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орхус 0:0 Митьюлланд онлайн

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