Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

48' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Орхус

47' Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эвандер Феррейра навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Удар от ворот произведет Митьюлланд

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Коолс Дион из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

44' Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Коолс Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Удар от ворот произведет Митьюлланд

40' Дикс Кевин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

40' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Опасность! Мортенсен Патрик из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

32' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Коолс Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Коолс Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Джеймс Маньрекар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

29' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

29' Джеймс Маньрекар из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' So close! Удар головой нанес Николаесен Расмус но мяч выбили с ленточки!

28' Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эвандер Феррейра навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Бенджамин Хвидт получил желтую карточку от судьи

26' Отличные скиллы показывает Йенс-Лис Каюсте , обводя своих соперников

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Опасность! Бенджамин Хвидт из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

20' Удар от ворот произведет Митьюлланд

19' Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Митьюлланд имеет хороший шанс забить.

16' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Эвандер Феррейра навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Орхус

13' Какой промах! Йенс-Лис Каюсте имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

12' Отличные скиллы показывает Йенс-Лис Каюсте , обводя своих соперников

12' Удар от ворот произведет Орхус

11' ШАНС! Торстейнссон Йон вышел один на один с голкипером...

7' Удар от ворот произведет Орхус

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Фрэнк Онека получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Фрэнк Онека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Фрэнк Онека выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля