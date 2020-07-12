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  3. Дания
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Брондбю
0' 35'
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Бенгтссон
Пьер
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
8
Томсен
Николай
23
Винд
Жонас
11
Дарами
Мохаммед
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
12
Тибблинг
Симон
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
11
Уре
Микаэль
Копенгаген
4-4-2
Брондбю
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сотириу Пиерос 9 (2) 0.27
2. Н'Дойе Даме 8 0.24
3. Майкл Сантос 7 (1) 0.21
4. Винд Жонас 6 0.18
5. Дарами Мохаммед 4 0.12
6. Пеп Мас 4 (2) 0.12
7. Стаге Йенс 4 0.12
8. Фишер Виктор 2 0.06
9. Бенгтссон Пьер 1 0.03
10. Зека Карлос 1 0.03
11. Бартолец Карло 1 0.03
12. Фальк Расмус 1 0.03
13. Кауфманн Миккель 1 0.03
14. Варела Гильермо 0 0
15. Хольсе Карло 0 0
16. Бьеллан Андреас 0 0
17. Овьедо Брайан 0 0
18. Мудражия Роберт 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 5 0.15
4. Уре Микаэль 5 0.15
5. Мраз Самуэл 4 0.12
6. Юнг Антони 3 0.09
7. Линнстрем Йеспер 2 0.06
8. Мукхтар Хани 2 0.06
9. Тибблинг Симон 1 0.03
10. Радошевич Йосип 1 0.03
11. Кристенсен Лассе 1 0.03
12. Anis Ben Slimane 1 0.03
13. Араюури Паулус 1 0.03
14. Махсо Андреас 1 (1) 0.03
15. Рустед Сигурд 1 0.03
16. Менса Кевин 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0
18. Andreas Bruus 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 6 0
2. Стаге Йенс 6 0
3. Фальк Расмус 3 1
4. Н'Дойе Даме 4 0
5. Нельссон Виктор 4 0
6. Майкл Сантос 3 0
7. Сотириу Пиерос 3 0
8. Варела Гильермо 3 0
9. Бьеллан Андреас 2 0
10. Овьедо Брайан 2 0
11. Бендтнер Никлас 1 0
12. Бенгтссон Пьер 1 0
13. Йонссон Карл-Йохан 1 0
14. Фишер Виктор 1 0
15. Томсен Николай 1 0
16. Мудражия Роберт 1 0
17. Бартолец Карло 1 0
18. Хольсе Карло 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 9 1
2. Херманнссон Хьёртур 7 1
3. Рустед Сигурд 6 0
4. Morten Frendrup 6 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Линнстрем Йеспер 4 0
7. Вильчек Камиль 2 1
8. Араюури Паулус 2 1
9. Менса Кевин 3 0
10. Тибблинг Симон 3 0
11. Хедлунд Симон 3 0
12. Радошевич Йосип 3 0
13. Кайзер Доминик 2 0
14. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
15. Ларссон Юхан 2 0
16. Мраз Самуэл 2 0
17. Anton Skipper 2 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 8.7% (4) 26.09% (12) 6.52% (3) 17.39% (8) 17.39% (8) 23.91% (11)
 Брондбю 17.31% (9) 11.54% (6) 23.08% (12) 11.54% (6) 17.31% (9) 19.23% (10)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген
Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген
Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 32 25 3 4 53 - 20 78
2. Копенгаген 0:0 33 19 5 9 53 - 37 62
3. Орхус 32 17 6 9 50 - 37 57
4. Брондбю 0:0 33 15 7 11 54 - 40 52
5. Ольборг 33 14 6 13 51 - 42 48
6. Нордшелланн 33 13 7 13 54 - 45 46

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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