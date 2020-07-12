Копенгаген
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Телья Паркен
Брондбю
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
23
Винд
Жонас
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Peter Bjur
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сотириу Пиерос
|9 (2)
|0.27
|2.
|Н'Дойе Даме
|8
|0.24
|3.
|Майкл Сантос
|7 (1)
|0.21
|4.
|Винд Жонас
|6
|0.18
|5.
|Дарами Мохаммед
|4
|0.12
|6.
|Пеп Мас
|4 (2)
|0.12
|7.
|Стаге Йенс
|4
|0.12
|8.
|Фишер Виктор
|2
|0.06
|9.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0.03
|10.
|Зека Карлос
|1
|0.03
|11.
|Бартолец Карло
|1
|0.03
|12.
|Фальк Расмус
|1
|0.03
|13.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|14.
|Варела Гильермо
|0
|0
|15.
|Хольсе Карло
|0
|0
|16.
|Бьеллан Андреас
|0
|0
|17.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|18.
|Мудражия Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|17 (3)
|0.52
|2.
|Кайзер Доминик
|8
|0.24
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.15
|4.
|Уре Микаэль
|5
|0.15
|5.
|Мраз Самуэл
|4
|0.12
|6.
|Юнг Антони
|3
|0.09
|7.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.06
|8.
|Мукхтар Хани
|2
|0.06
|9.
|Тибблинг Симон
|1
|0.03
|10.
|Радошевич Йосип
|1
|0.03
|11.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.03
|12.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.03
|13.
|Араюури Паулус
|1
|0.03
|14.
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.03
|15.
|Рустед Сигурд
|1
|0.03
|16.
|Менса Кевин
|0
|0
|17.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|18.
|Andreas Bruus
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|6
|0
|2.
|Стаге Йенс
|6
|0
|3.
|Фальк Расмус
|3
|1
|4.
|Н'Дойе Даме
|4
|0
|5.
|Нельссон Виктор
|4
|0
|6.
|Майкл Сантос
|3
|0
|7.
|Сотириу Пиерос
|3
|0
|8.
|Варела Гильермо
|3
|0
|9.
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|10.
|Овьедо Брайан
|2
|0
|11.
|Бендтнер Никлас
|1
|0
|12.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|13.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|14.
|Фишер Виктор
|1
|0
|15.
|Томсен Николай
|1
|0
|16.
|Мудражия Роберт
|1
|0
|17.
|Бартолец Карло
|1
|0
|18.
|Хольсе Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Антони
|9
|1
|2.
|Херманнссон Хьёртур
|7
|1
|3.
|Рустед Сигурд
|6
|0
|4.
|Morten Frendrup
|6
|0
|5.
|Махсо Андреас
|4
|0
|6.
|Линнстрем Йеспер
|4
|0
|7.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|8.
|Араюури Паулус
|2
|1
|9.
|Менса Кевин
|3
|0
|10.
|Тибблинг Симон
|3
|0
|11.
|Хедлунд Симон
|3
|0
|12.
|Радошевич Йосип
|3
|0
|13.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|14.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|15.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|16.
|Мраз Самуэл
|2
|0
|17.
|Anton Skipper
|2
|0
|18.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|19.
|Уре Микаэль
|1
|0
|20.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|21.
|Anis Ben Slimane
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|8.7% (4)
|26.09% (12)
|6.52% (3)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|23.91% (11)
|Брондбю
|17.31% (9)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
|11.54% (6)
|17.31% (9)
|19.23% (10)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген
Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: + = -Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген
Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|32
|25
|3
|4
|53 - 20
|78
|2.
|Копенгаген
|0:0
|33
|19
|5
|9
|53 - 37
|62
|3.
|Орхус
|32
|17
|6
|9
|50 - 37
|57
|4.
|Брондбю
|0:0
|33
|15
|7
|11
|54 - 40
|52
|5.
|Ольборг
|33
|14
|6
|13
|51 - 42
|48
|6.
|Нордшелланн
|33
|13
|7
|13
|54 - 45
|46
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36 - 50
|46
|2.
|Раннерс
|32
|13
|6
|13
|51 - 45
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35 - 48
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32 - 58
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43 - 42
|43
|2.
|Сённерйюск
|32
|9
|11
|12
|37 - 49
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34 - 54
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43 - 59
|26