Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Копенгаген

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Брондбю

45' Папаяннопулос Сотирис не смог попасть в створ ударом издали

45' Мортен Френдруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Мортен Френдруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Менса Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Гости сейчас реально начинают давить соперника

43' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Копенгаген

42' Юнг Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Брондбю имеет хороший шанс забить.

37' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Нельссон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Нельссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Копенгаген

33' Как он промахнулся? Махсо Андреас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

33' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Радошевич Йосип и попал в перекладину!

33' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген

32' Опасность! Линнстрем Йеспер из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

30' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Опасность! Линнстрем Йеспер из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

26' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Ох, красивый был бы гол! Винд Жонас пробил с лета в перекладину!

25' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Линнстрем Йеспер из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Как он промахнулся? Радошевич Йосип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

22' Отличные скиллы показывает Радошевич Йосип , обводя своих соперников

20' Отличный пас сделал Менса Кевин из команды Брондбю . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

14' Винд Жонас из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Удар от ворот произведет Копенгаген

13' Тибблинг Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Игрок команды Брондбю произведет угловой слева.

12' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

10' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Брондбю

7' Пеп Мас не смог попасть в створ ударом издали

6' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брондбю имеет хороший шанс забить.

4' Мортен Френдруп из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля