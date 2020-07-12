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Копенгаген
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7665
Брондбю
0'
71' Желтая карточка
Рустед Сигурд
85' Желтая карточка
Фискер Каспер
90'+4
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Бенгтссон
Пьер
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
8
Томсен
Николай
23
Винд
Жонас
11
Дарами
Мохаммед
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
12
Тибблинг
Симон
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
11
Уре
Микаэль
Копенгаген
4-4-2
Брондбю
3-5-2

Ход матча

46'
Стаге Йенс
Пеп Мас
 
65'
 
Anis Ben Slimane
Радошевич Йосип
65'
 
Кристенсен Лассе
Тибблинг Симон
67'
Мудражия Роберт
Томсен Николай
 
71'
 
Рустед Сигурд
75'
Кауфманн Миккель
Фальк Расмус
 
82'
 
Фискер Каспер
Линнстрем Йеспер
85'
 
Фискер Каспер
88'
Бойлесен Николай
Бенгтссон Пьер
 
89'
Овьедо Брайан
Дарами Мохаммед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 7
  • 6 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сотириу Пиерос 9 (2) 0.27
2. Н'Дойе Даме 8 0.24
3. Майкл Сантос 7 (1) 0.21
4. Винд Жонас 6 0.18
5. Дарами Мохаммед 4 0.12
6. Пеп Мас 4 (2) 0.12
7. Стаге Йенс 4 0.12
8. Фишер Виктор 2 0.06
9. Бенгтссон Пьер 1 0.03
10. Зека Карлос 1 0.03
11. Бартолец Карло 1 0.03
12. Фальк Расмус 1 0.03
13. Кауфманн Миккель 1 0.03
14. Варела Гильермо 0 0
15. Хольсе Карло 0 0
16. Бьеллан Андреас 0 0
17. Овьедо Брайан 0 0
18. Мудражия Роберт 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 5 0.15
4. Уре Микаэль 5 0.15
5. Мраз Самуэл 4 0.12
6. Юнг Антони 3 0.09
7. Линнстрем Йеспер 2 0.06
8. Мукхтар Хани 2 0.06
9. Тибблинг Симон 1 0.03
10. Радошевич Йосип 1 0.03
11. Кристенсен Лассе 1 0.03
12. Anis Ben Slimane 1 0.03
13. Араюури Паулус 1 0.03
14. Махсо Андреас 1 (1) 0.03
15. Рустед Сигурд 1 0.03
16. Менса Кевин 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0
18. Andreas Bruus 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 6 0
2. Стаге Йенс 6 0
3. Фальк Расмус 3 1
4. Н'Дойе Даме 4 0
5. Нельссон Виктор 4 0
6. Майкл Сантос 3 0
7. Сотириу Пиерос 3 0
8. Варела Гильермо 3 0
9. Бьеллан Андреас 2 0
10. Овьедо Брайан 2 0
11. Бендтнер Никлас 1 0
12. Бенгтссон Пьер 1 0
13. Йонссон Карл-Йохан 1 0
14. Фишер Виктор 1 0
15. Томсен Николай 1 0
16. Мудражия Роберт 1 0
17. Бартолец Карло 1 0
18. Хольсе Карло 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 9 1
2. Херманнссон Хьёртур 7 1
3. Рустед Сигурд 7 0
4. Morten Frendrup 6 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Линнстрем Йеспер 4 0
7. Вильчек Камиль 2 1
8. Араюури Паулус 2 1
9. Менса Кевин 3 0
10. Тибблинг Симон 3 0
11. Хедлунд Симон 3 0
12. Радошевич Йосип 3 0
13. Кайзер Доминик 2 0
14. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
15. Ларссон Юхан 2 0
16. Мраз Самуэл 2 0
17. Anton Skipper 2 0
18. Фискер Каспер 1 0
19. Кристенсен Лассе 1 0
20. Уре Микаэль 1 0
21. Бёркеейет Тобиас 1 0
22. Anis Ben Slimane 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 8.7% (4) 26.09% (12) 6.52% (3) 17.39% (8) 17.39% (8) 23.91% (11)
 Брондбю 17.31% (9) 11.54% (6) 23.08% (12) 11.54% (6) 17.31% (9) 19.23% (10)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген
Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген
Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 32 25 3 4 53 - 20 78
2. Копенгаген 33 19 5 9 53 - 37 62
3. Орхус 32 17 6 9 50 - 37 57
4. Брондбю 33 15 7 11 54 - 40 52
5. Ольборг 33 14 6 13 51 - 42 48
6. Нордшелланн 33 13 7 13 54 - 45 46

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
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