Торонто
2:2
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Ди Си Юнайтед
1:0
12' ГолAyo Akinola
18' Желтая карточкаJunior Moreno1
2:0
44' ГолAyo Akinola
45' Вторая желтая карточкаJunior Moreno1
71' Желтая карточкаФелипе
82' Желтая карточкаКаноуз Расселл
2:1
84' ГолФредерико Хигайн
2:2
90' ГолБрийян Фредерик
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
20
Ayo
Akinola
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
18
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ayo AkinolaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Nick DeLeonЗащитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraЗащитник
- Полузащитник
-
18 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
91 Фишер ОньелЗащитник
-
11 Yamil AsadПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Moses Nyeman
-
-
22 Griffin Yow
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
12'
1:0
18'
44'
2:0
45'
71'
82'
84'
2:1
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ayo Akinola
|2
|0.1
|2.
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредерико Хигайн
|1
|0.05
|2.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|3.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|4.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Junior Moreno1
|1
|1
|2.
|Каноуз Расселл
|1
|0
|3.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +10 =7 -3Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто
Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто
Последние игры между собой
Торонто: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Монреаль Импакт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0