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Торонто
2:2
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
12' Гол
Ayo Akinola
18' Желтая карточка
Junior Moreno1
2:0
44' Гол
Ayo Akinola
45' Вторая желтая карточка
Junior Moreno1
71' Желтая карточка
Фелипе
82' Желтая карточка
Каноуз Расселл
2:1
84' Гол
Фредерико Хигайн
2:2
90' Гол
Брийян Фредерик
90'+7
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
20
Ayo
Akinola
24
Хемид
Билл
4
Каноуз
Расселл
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
5
Junior
Moreno1
18
Фелипе
31
Julian
Gressel
10
Флорес
Эдисон
8
Сегура
Улисес
9
Камара
Ола
Торонто
4-4-2
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

12'
Ayo Akinola
(Посуэло Алехандро)
1:0
18'
 
Junior Moreno1
44'
Ayo Akinola
(Посуэло Алехандро)
2:0
45'
 
Junior Moreno1
46'
Richie Laryea
Морроу Джастин
 
46'
 
Фишер Оньел
Камара Ола
57'
 
Yamil Asad
Флорес Эдисон
58'
 
Kevin Paredes
Julian Gressel
64'
Завалета Эрик
Гонсалес Омар
 
64'
Симан Лоран
Мавинга Крис
 
69'
 
Chris Odoi-Atsem
Joseph Mora
71'
 
Фелипе
73'
Erickson Gallardo
Пьятти Пабло
 
77'
Nick DeLeon
Посуэло Алехандро
 
80'
 
Фредерико Хигайн
Сегура Улисес
82'
 
Каноуз Расселл
84'
2:1
Фредерико Хигайн
(Фелипе)
90'
2:2
Брийян Фредерик
(Бирнбом Стив)

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ayo Akinola 2 0.1
2. Посуэло Алехандро 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредерико Хигайн 1 0.05
2. Брийян Фредерик 1 0.05
3. Бирнбом Стив 0 0
4. Фелипе 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Junior Moreno1 1 1
2. Каноуз Расселл 1 0
3. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто
Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто

Последние игры между собой

Торонто: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто МЛС
Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Торонто 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Ди Си Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Монреаль Импакт 1 0 0 1 0 - 1 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Junior Moreno получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ayo Akinola бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Junior Moreno получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ayo Akinola бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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