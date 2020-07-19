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Лос-Анджелес
2:2
Перерыв

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Latif Blessing
1:1
13' Пенальти
Diego Rossi
16' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
28' Желтая карточка
Якович Деян
31' Желтая карточка
Pablo Sisniega
1:2
31' Пенальти
Павон Кристиан
39' Желтая карточка
Emil Cuello
45' Желтая карточка
Фельтшер Рольф
2:2
45' Гол
Diego Rossi
23
Pablo
Sisniega
27
Tristan
Blackmon
5
Якович
Деян
4
Eddie
Segura
12
Паласиос
Диего
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Пол
66
Бредли
Райт-Филлипс
9
Diego
Rossi
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
2
Китчен
Перри
15
Корона
Джо
22
Акинола
Айо
27
Emil
Cuello
3
Инсуа
Эмилиано
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-2-2

Ход матча

5'
0:1
Latif Blessing
13'
Diego Rossi
1:1
16'
 
Инсуа Эмилиано
28'
Якович Деян
 
31'
Pablo Sisniega
 
31'
1:2
Павон Кристиан
39'
 
Emil Cuello
45'
 
Фельтшер Рольф
45'
Diego Rossi
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Rossi 3 (1) 0.12
2. Бредли Райт-Филлипс 1 0.04
3. Родригес Пол 1 0.04
4. Latif Blessing 0 0
5. Eduard Atuesta 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 1 0.05
2. Павон Кристиан 1 (1) 0.05
3. Gordon Wild 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Якович Деян 1 0
2. Pablo Sisniega 1 0
3. Tristan Blackmon 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Инсуа Эмилиано 1 0
2. Фельтшер Рольф 1 0
3. Emil Cuello 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 Лос-Анджелес Гэлакси 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон
Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес МЛС
Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес МЛС
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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