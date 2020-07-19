Лос-Анджелес
2:2
Перерыв
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
5' Гол в свои воротаLatif Blessing
1:1
13' ПенальтиDiego Rossi
16' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
28' Желтая карточкаЯкович Деян
31' Желтая карточкаPablo Sisniega
1:2
31' ПенальтиПавон Кристиан
39' Желтая карточкаEmil Cuello
45' Желтая карточкаФельтшер Рольф
2:2
45' ГолDiego Rossi
17
Родригес
Пол
15
Корона
Джо
22
Акинола
Айо
27
Emil
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Родригес ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Bryce Duke
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
-
22 Акинола АйоПолузащитник
-
27 Emil CuelloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
20 Nick DePuy
-
29 Ethan Zubak
-
31 Gordon Wild
-
-
-
12 Eric Lopez2
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
5'
0:1
13'
1:1
16'
28'
31'
31'
1:2
39'
45'
45'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Rossi
|3 (1)
|0.12
|2.
|Бредли Райт-Филлипс
|1
|0.04
|3.
|Родригес Пол
|1
|0.04
|4.
|Latif Blessing
|0
|0
|5.
|Eduard Atuesta
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|1
|0.05
|2.
|Павон Кристиан
|1 (1)
|0.05
|3.
|Gordon Wild
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якович Деян
|1
|0
|2.
|Pablo Sisniega
|1
|0
|3.
|Tristan Blackmon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|2.
|Фельтшер Рольф
|1
|0
|3.
|Emil Cuello
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон
Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Лос-Анджелес
|2:2
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Хьюстон Динамо
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1