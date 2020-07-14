Лос-Анджелес
3:3
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Хьюстон Динамо
0:1
9' ГолMemo Rodriguez
1:1
19' ГолБредли Райт-Филлипс
1:2
30' ГолMemo Rodriguez
1:3
45' ГолЭлис Альберт
46' Желтая карточкаMatias Vera
52' Желтая карточкаTristan Blackmon
2:3
63' ГолDiego Rossi
67' Желтая карточкаГарсия Оскар IV
3:3
69' ГолРодригес Пол
17
Родригес
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Родригес ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Bryce Duke
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
18 Jose BizamaЗащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
29 Sam Junqua
-
12 Niko Hansen
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
9'
0:1
19'
30'
1:2
45'
1:3
46'
52'
63'
2:3
67'
69'
3:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Rossi
|1
|0.04
|2.
|Бредли Райт-Филлипс
|1
|0.04
|3.
|Родригес Пол
|1
|0.04
|4.
|Latif Blessing
|0
|0
|5.
|Eduard Atuesta
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Memo Rodriguez
|2
|0.09
|2.
|Элис Альберт
|1
|0.05
|3.
|Кинтеро Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tristan Blackmon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Matias Vera
|1
|0
|2.
|Гарсия Оскар IV
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Хьюстон Динамо
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0