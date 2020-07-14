  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Лос-Анджелес
3:3
Конец матча

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
0:1
9' Гол
Memo Rodriguez
1:1
19' Гол
Бредли Райт-Филлипс
1:2
30' Гол
Memo Rodriguez
1:3
45' Гол
Элис Альберт
46' Желтая карточка
Matias Vera
52' Желтая карточка
Tristan Blackmon
2:3
63' Гол
Diego Rossi
67' Желтая карточка
Гарсия Оскар IV
3:3
69' Гол
Родригес Пол
90'+5
1
Фермеер
Кеннет
27
Tristan
Blackmon
5
Якович
Деян
4
Eddie
Segura
12
Паласиос
Диего
7
Latif
Blessing
20
Eduard
Atuesta
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Пол
66
Бредли
Райт-Филлипс
9
Diego
Rossi
1
Марко
Марич
II
4
Zarek
Valentin
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
27
Гарсия
Оскар
IV
22
Matias
Vera
8
Memo
Rodriguez
7
Элис
Альберт
9
Mauro
Manotas
23
Кинтеро
Карлос
Лос-Анджелес
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Memo Rodriguez
(Кинтеро Карлос)
19'
Бредли Райт-Филлипс
(Diego Rossi)
1:1
30'
1:2
Memo Rodriguez
45'
1:3
Элис Альберт
(Кинтеро Карлос)
46'
 
Matias Vera
52'
Tristan Blackmon
 
60'
Хинелья Франсиско
Tristan Blackmon
 
60'
Диоманде Адама
Бредли Райт-Филлипс
 
60'
Mohammed El Monir II
Паласиос Диего
 
63'
Diego Rossi
(Eduard Atuesta)
2:3
64'
 
Серен Дарвин
Кинтеро Карлос
64'
 
Niccolo Lemoine
Memo Rodriguez
67'
 
Гарсия Оскар IV
69'
Родригес Пол
(Latif Blessing)
3:3
77'
Danny Musovski
Диоманде Адама
 
81'
 
Sam Junqua
Лундквист Адам
87'
 
Victor Cabrera2
Элис Альберт
90'
Сифуэнтес Хосе
Кайе Марк-Энтони
 

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Rossi 1 0.04
2. Бредли Райт-Филлипс 1 0.04
3. Родригес Пол 1 0.04
4. Latif Blessing 0 0
5. Eduard Atuesta 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Memo Rodriguez 2 0.09
2. Элис Альберт 1 0.05
3. Кинтеро Карлос 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Tristan Blackmon 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Matias Vera 1 0
2. Гарсия Оскар IV 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 Хьюстон Динамо 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок
Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес МЛС
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Memo Rodriguez бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бредли Райт-Филлипс бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Memo Rodriguez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный