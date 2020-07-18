Реал Солт-Лейк
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Миннесота Юнайтед
43' Желтая карточкаAaron Herrera
45' Желтая карточкаМерам Жустин
53' Желтая карточкаХакон Томас
18
Zac
MacMath
15
Глэд
Джастин
6
Руиз
25
Луис
Эвертон
10
Corey
Baird
4
Jose
Aja
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 РуизПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Corey BairdПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
51 Andew Putna
-
20 Erik Holt
-
21 Tate Schmitt
-
23 Milan Iloski
-
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Jose AjaЗащитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
-
11 Хакон ТомасНападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Mason Toye
-
99 Fred Emmings
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
43'
45'
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|2.
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|3.
|Corey Baird
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|1
|0.05
|2.
|Raheem Edwards
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Aaron Herrera
|2
|0
|2.
|Мерам Жустин
|1
|0
|3.
|Глэд Джастин
|1
|0
|4.
|Луис Эвертон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегуш Ян
|1
|0
|2.
|Jose Aja
|1
|0
|3.
|Хакон Томас
|1
|0
|4.
|Chase Gasper
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0