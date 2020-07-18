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Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Aaron Herrera
45' Желтая карточка
Мерам Жустин
53' Желтая карточка
Хакон Томас
66' Желтая карточка
Лод Робин
69' Желтая карточка
Corey Baird
90'+3
18
Zac
MacMath
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
4
Donny
Toia
6
Руиз
25
Луис
Эвертон
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
10
Corey
Baird
12
Douglas
Martinez
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
4
Jose
Aja
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
12
Шёнфельд
Аарон
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

34'
Мерам Жустин
Руснак Альберт
 
43'
Aaron Herrera
 
45'
Мерам Жустин
 
46'
 
Хакон Томас
Молино Кевин
53'
 
Хакон Томас
65'
 
Luis Amarilla II
Шёнфельд Аарон
65'
 
Hassani Dotson
Ethan Finlay
66'
 
Лод Робин
69'
Corey Baird
 
79'
Maikel Chang Ramirez
Corey Baird
 
79'
Джонсон Сэм
Douglas Martinez
 
81'
 
Raheem Edwards
Лод Робин
90'
Росси Джузеппе
Крейлах Дамир
 
90'
Nick Besler
Руиз
 

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 1 0.05
2. Руснак Альберт 1 0.05
3. Corey Baird 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 1 0.05
2. Raheem Edwards 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Aaron Herrera 2 0
2. Мерам Жустин 1 0
3. Глэд Джастин 1 0
4. Луис Эвертон 1 0
5. Corey Baird 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Грегуш Ян 1 0
2. Лод Робин 1 0
3. Jose Aja 1 0
4. Хакон Томас 1 0
5. Chase Gasper 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мерам Жустин получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Руснак Альберт уходит с поля. Мерам Жустин выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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