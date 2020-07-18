Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Миннесота Юнайтед
43' Желтая карточкаAaron Herrera
45' Желтая карточкаМерам Жустин
53' Желтая карточкаХакон Томас
66' Желтая карточкаЛод Робин
69' Желтая карточкаCorey Baird
18
Zac
MacMath
15
Глэд
Джастин
6
Руиз
25
Луис
Эвертон
10
Corey
Baird
4
Jose
Aja
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 РуизПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Corey BairdПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
51 Andew Putna
-
20 Erik Holt
-
21 Tate Schmitt
-
23 Milan Iloski
-
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Jose AjaЗащитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
-
11 Хакон ТомасНападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Mason Toye
-
99 Fred Emmings
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
43'
45'
53'
66'
69'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|2.
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|3.
|Corey Baird
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|1
|0.05
|2.
|Raheem Edwards
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Aaron Herrera
|2
|0
|2.
|Мерам Жустин
|1
|0
|3.
|Глэд Джастин
|1
|0
|4.
|Луис Эвертон
|1
|0
|5.
|Corey Baird
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегуш Ян
|1
|0
|2.
|Лод Робин
|1
|0
|3.
|Jose Aja
|1
|0
|4.
|Хакон Томас
|1
|0
|5.
|Chase Gasper
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0