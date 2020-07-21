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Торонто
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0' 15'
25
Боно
Александер
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Richie
Laryea
7
Пьятти
Пабло
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
18
Nick
DeLeon
10
Посуэло
Алехандро
20
Ayo
Akinola
30
Matt
Turner
15
Brandon
Bye
2
Andrew
Farrell
4
Henry
Kessler
24
DeJuan
Jones
17
Tajon
Buchanan
11
Kelyn
Rowe
6
Scott
Caldwell
10
Teal
Bunbury
14
Diego
Fagundez
9
Букса
Адам
Торонто
4-4-1-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ayo Akinola 5 0.24
2. Richie Laryea 1 0.05
3. Посуэло Алехандро 0 0
4. Nick DeLeon 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustavo Bou 1 0.05
2. Букса Адам 1 0.05
3. Хиль Карлес 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Мансьенн Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1)
 Нью-Инглэнд Революшн 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто
Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто МЛС

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:0 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Ди Си Юнайтед 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Монреаль Импакт 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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