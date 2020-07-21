Торонто
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Нью-Инглэнд Революшн
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
20
Ayo
Akinola
30
Matt
Turner
15
Brandon
Bye
24
DeJuan
Jones
11
Kelyn
Rowe
10
Teal
Bunbury
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
30 Matt TurnerВратарь
-
15 Brandon ByeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 DeJuan JonesЗащитник
- Полузащитник
-
11 Kelyn RoweПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Teal BunburyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Seth SinovicЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ayo Akinola
|5
|0.24
|2.
|Richie Laryea
|1
|0.05
|3.
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|4.
|Nick DeLeon
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustavo Bou
|1
|0.05
|2.
|Букса Адам
|1
|0.05
|3.
|Хиль Карлес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Мансьенн Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|Нью-Инглэнд Революшн
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто
Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто МЛС
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0