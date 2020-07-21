  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Торонто
0:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
38' Желтая карточка
Kelyn Rowe
41' Желтая карточка
Scott Caldwell
50' Желтая карточка
Брэдли Майкл
90'+6
25
Боно
Александер
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Richie
Laryea
7
Пьятти
Пабло
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
18
Nick
DeLeon
10
Посуэло
Алехандро
20
Ayo
Akinola
30
Matt
Turner
15
Brandon
Bye
2
Andrew
Farrell
4
Henry
Kessler
24
DeJuan
Jones
17
Tajon
Buchanan
11
Kelyn
Rowe
6
Scott
Caldwell
10
Teal
Bunbury
14
Diego
Fagundez
9
Букса
Адам
Торонто
4-4-1-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-4-2

Ход матча

38'
 
Kelyn Rowe
41'
 
Scott Caldwell
46'
Jacob Shaffelburg
Nick DeLeon
 
46'
 
Вилфрид Захибо
Scott Caldwell
50'
Брэдли Майкл
 
60'
 
Penilla Cristian
Teal Bunbury
60'
 
Gustavo Bou
Kelyn Rowe
67'
Тсубаса Эндо
Пьятти Пабло
 
68'
Окелло Нобл
Дельгадо Марко
 
77'
 
Ренникс Джастин
Букса Адам
82'
Симан Лоран
Ауро Альваро
 
86'
Алтидор Жози
Мавинга Крис
 

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ayo Akinola 5 0.24
2. Richie Laryea 1 0.05
3. Посуэло Алехандро 0 0
4. Nick DeLeon 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustavo Bou 1 0.05
2. Букса Адам 1 0.05
3. Хиль Карлес 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Мансьенн Майкл 1 0
2. Kelyn Rowe 1 0
3. Scott Caldwell 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1)
 Нью-Инглэнд Революшн 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто
Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто МЛС

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Ди Си Юнайтед 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Монреаль Импакт 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Scott Caldwell получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Kelyn Rowe получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный