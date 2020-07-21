Торонто
0:0
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Нью-Инглэнд Революшн
38' Желтая карточкаKelyn Rowe
41' Желтая карточкаScott Caldwell
50' Желтая карточкаБрэдли Майкл
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
20
Ayo
Akinola
30
Matt
Turner
15
Brandon
Bye
24
DeJuan
Jones
11
Kelyn
Rowe
10
Teal
Bunbury
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
30 Matt TurnerВратарь
-
15 Brandon ByeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 DeJuan JonesЗащитник
- Полузащитник
-
11 Kelyn RoweПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Teal BunburyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Seth SinovicЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
Ход матча
38'
41'
50'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ayo Akinola
|5
|0.24
|2.
|Richie Laryea
|1
|0.05
|3.
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|4.
|Nick DeLeon
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustavo Bou
|1
|0.05
|2.
|Букса Адам
|1
|0.05
|3.
|Хиль Карлес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мансьенн Майкл
|1
|0
|2.
|Kelyn Rowe
|1
|0
|3.
|Scott Caldwell
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|Нью-Инглэнд Революшн
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто
Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто МЛС
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0