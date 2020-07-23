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Колорадо Рэпидс
1:2
Перерыв

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
12' Желтая карточка
Luis Amarilla II
15' Желтая карточка
Hassani Dotson
1:0
19' Гол
Kei Ansu Kamara
1:1
36' Гол
Ethan Finlay
1:2
43' Гол
Ethan Finlay
50
Ярброуг
Вильям
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
9
Бенезе
Николя
10
Акоста
Келлин
II
32
Collen
Warner
21
Намли
Юнес
23
Kei
Ansu
Kamara
11
Рубио
Диего
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
4
Jose
Aja
77
Chase
Gasper
6
Алонсо
Освальдо
8
Грегуш
Ян
13
Ethan
Finlay
17
Лод
Робин
31
Hassani
Dotson
9
Luis
Amarilla
II
Колорадо Рэпидс
4-4-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Luis Amarilla II
15'
 
Hassani Dotson
19'
Kei Ansu Kamara
(Бенезе Николя)
1:0
36'
1:1
Ethan Finlay
(Грегуш Ян)
43'
1:2
Ethan Finlay
(Метанир Ромен)

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kei Ansu Kamara 1 0.05
2. Акоста Келлин II 1 0.05
3. Льюис Джонатан 1 0.05
4. Бенезе Николя 0 0
5. Cole Bassett 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ethan Finlay 2 0.09
2. Молино Кевин 1 0.05
3. Грегуш Ян 0 0
4. Метанир Ромен 0 0
5. Raheem Edwards 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 1 1
2. Уилсон Дэнни 0 1
3. Бенезе Николя 1 0
4. Рубио Диего 1 0
5. Ирвин Клинт 1 0
6. Kei Ansu Kamara 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Грегуш Ян 1 0
2. Лод Робин 1 0
3. Jose Aja 1 0
4. Luis Amarilla II 1 0
5. Хакон Томас 1 0
6. Chase Gasper 1 0
7. Hassani Dotson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Hassani Dotson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Luis Amarilla получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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