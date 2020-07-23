Колорадо Рэпидс
2:2
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Миннесота Юнайтед
12' Желтая карточкаLuis Amarilla II
15' Желтая карточкаHassani Dotson
1:0
19' ГолKei Ansu Kamara
1:1
36' ГолEthan Finlay
1:2
43' ГолEthan Finlay
52' Желтая карточкаМур Дрю
58' Желтая карточкаЛод Робин
2:2
59' ГолЛьюис Джонатан
71' Желтая карточкаАкоста Келлин II
85' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
85' Желтая карточкаLalas Abubakar
90' Желтая карточкаJose Aja
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
4
Jose
Aja
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
52 Brian Galvan
-
26 Cole Bassett
-
18 Jeremy Kelly
-
15 Andre Rawls
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Jose AjaЗащитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хакон ТомасНападающий
- Нападающий
-
-
99 Fred Emmings
-
23 Mason Toye
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
12'
15'
19'
1:0
36'
1:1
43'
1:2
52'
58'
59'
2:2
71'
85'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льюис Джонатан
|2
|0.09
|2.
|Kei Ansu Kamara
|1
|0.05
|3.
|Акоста Келлин II
|1
|0.05
|4.
|Бенезе Николя
|0
|0
|5.
|Cole Bassett
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ethan Finlay
|2
|0.09
|2.
|Молино Кевин
|1
|0.05
|3.
|Грегуш Ян
|0
|0
|4.
|Метанир Ромен
|0
|0
|5.
|Raheem Edwards
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|1
|1
|2.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|3.
|Мур Дрю
|1
|0
|4.
|Бенезе Николя
|1
|0
|5.
|Рубио Диего
|1
|0
|6.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|7.
|Kei Ansu Kamara
|1
|0
|8.
|Акоста Келлин II
|1
|0
|9.
|Lalas Abubakar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лод Робин
|2
|0
|2.
|Jose Aja
|2
|0
|3.
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|4.
|Грегуш Ян
|1
|0
|5.
|Luis Amarilla II
|1
|0
|6.
|Хакон Томас
|1
|0
|7.
|Chase Gasper
|1
|0
|8.
|Hassani Dotson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1