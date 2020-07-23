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Колорадо Рэпидс
2:2
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
12' Желтая карточка
Luis Amarilla II
15' Желтая карточка
Hassani Dotson
1:0
19' Гол
Kei Ansu Kamara
1:1
36' Гол
Ethan Finlay
1:2
43' Гол
Ethan Finlay
52' Желтая карточка
Мур Дрю
58' Желтая карточка
Лод Робин
2:2
59' Гол
Льюис Джонатан
71' Желтая карточка
Акоста Келлин II
85' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
85' Желтая карточка
Lalas Abubakar
90' Желтая карточка
Jose Aja
90'+6
50
Ярброуг
Вильям
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
9
Бенезе
Николя
10
Акоста
Келлин
II
32
Collen
Warner
21
Намли
Юнес
23
Kei
Ansu
Kamara
11
Рубио
Диего
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
4
Jose
Aja
77
Chase
Gasper
6
Алонсо
Освальдо
8
Грегуш
Ян
13
Ethan
Finlay
17
Лод
Робин
31
Hassani
Dotson
9
Luis
Amarilla
II
Колорадо Рэпидс
4-4-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Luis Amarilla II
15'
 
Hassani Dotson
19'
Kei Ansu Kamara
(Бенезе Николя)
1:0
36'
1:1
Ethan Finlay
(Грегуш Ян)
43'
1:2
Ethan Finlay
(Метанир Ромен)
52'
Мур Дрю
 
55'
Nicolas Mezquida
Collen Warner
 
55'
Льюис Джонатан
Бенезе Николя
 
58'
 
Лод Робин
59'
Льюис Джонатан
2:2
71'
Акоста Келлин II
 
74'
 
Шёнфельд Аарон
Luis Amarilla II
82'
Cole Bassett
Рубио Диего
 
85'
 
Алонсо Освальдо
85'
Lalas Abubakar
 
86'
 
Raheem Edwards
Лод Робин
86'
 
Marlon Hairston
Ethan Finlay
90'
Brian Galvan
Намли Юнес
 
90'
 
Jose Aja

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льюис Джонатан 2 0.09
2. Kei Ansu Kamara 1 0.05
3. Акоста Келлин II 1 0.05
4. Бенезе Николя 0 0
5. Cole Bassett 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ethan Finlay 2 0.09
2. Молино Кевин 1 0.05
3. Грегуш Ян 0 0
4. Метанир Ромен 0 0
5. Raheem Edwards 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 1 1
2. Уилсон Дэнни 0 1
3. Мур Дрю 1 0
4. Бенезе Николя 1 0
5. Рубио Диего 1 0
6. Ирвин Клинт 1 0
7. Kei Ansu Kamara 1 0
8. Акоста Келлин II 1 0
9. Lalas Abubakar 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Лод Робин 2 0
2. Jose Aja 2 0
3. Алонсо Освальдо 1 0
4. Грегуш Ян 1 0
5. Luis Amarilla II 1 0
6. Хакон Томас 1 0
7. Chase Gasper 1 0
8. Hassani Dotson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Hassani Dotson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Luis Amarilla получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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