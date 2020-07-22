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Реал Солт-Лейк
0:2
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
1' Гол
Рассел Джонни
20' Желтая карточка
Erik Holt
36' Желтая карточка
Санчес Илье
40' Желтая карточка
Джонсон Сэм
55' Желтая карточка
Бекерман Кайл
56' Желтая карточка
Gianluca Busio
62' Желтая карточка
Graham Smith2
71' Желтая карточка
Глэд Джастин
0:2
86' Гол
Жерсу Фернандеш
90'+5
18
Zac
MacMath
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
20
Erik
Holt
4
Donny
Toia
9
Мерам
Жустин
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
10
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
8
Крейлах
Дамир
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
4
Пунчец
Роберто
16
Graham
Smith2
36
Мартинш
Луиш
15
Эспиноза
Роджер
6
Санчес
Илье
27
Gianluca
Busio
11
Шелтон
Кири
9
Пулидо
Алан
7
Рассел
Джонни
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Рассел Джонни
(Пулидо Алан)
20'
Erik Holt
 
36'
 
Санчес Илье
40'
Джонсон Сэм
 
46'
Douglas Martinez
Джонсон Сэм
 
55'
Бекерман Кайл
 
56'
 
Gianluca Busio
58'
 
Felipe Hernandez
Эспиноза Роджер
62'
 
Graham Smith2
64'
Maikel Chang Ramirez
Мерам Жустин
 
64'
Руиз
Бекерман Кайл
 
67'
 
Amadou Dia II
Мартинш Луиш
67'
 
Gadi Kinda
Gianluca Busio
71'
Глэд Джастин
 
72'
Росси Джузеппе
Крейлах Дамир
 
77'
Jeizon Ramirez
Corey Baird
 
84'
 
Саллой Даниэль
Шелтон Кири
84'
 
Жерсу Фернандеш
Рассел Джонни
86'
0:2
Жерсу Фернандеш
(Пулидо Алан)

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 1 0.05
2. Руснак Альберт 1 0.05
3. Corey Baird 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелтон Кири 2 0.09
2. Пулидо Алан 1 (1) 0.04
3. Рассел Джонни 1 0.04
4. Зуси Грэм 1 0.04
5. Жерсу Фернандеш 1 0.04
6. Gadi Kinda 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 2 0
2. Aaron Herrera 2 0
3. Бекерман Кайл 1 0
4. Мерам Жустин 1 0
5. Джонсон Сэм 1 0
6. Луис Эвертон 1 0
7. Corey Baird 1 0
8. Erik Holt 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Санчес Илье 2 0
2. Tim Melia 0 1
3. Эспиноза Роджер 1 0
4. Пулидо Алан 1 0
5. Gadi Kinda 1 0
6. Gianluca Busio 1 0
7. Graham Smith2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Спортинг Канзас-Сити 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Джонсон Сэм получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Erik Holt получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Рассел Джонни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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