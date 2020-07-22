Реал Солт-Лейк
0:2
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Спортинг Канзас-Сити
0:1
1' ГолРассел Джонни
20' Желтая карточкаErik Holt
36' Желтая карточкаСанчес Илье
40' Желтая карточкаДжонсон Сэм
55' Желтая карточкаБекерман Кайл
56' Желтая карточкаGianluca Busio
62' Желтая карточкаGraham Smith2
71' Желтая карточкаГлэд Джастин
0:2
86' ГолЖерсу Фернандеш
18
Zac
MacMath
15
Глэд
Джастин
20
Erik
Holt
25
Луис
Эвертон
10
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
29
Tim
Melia
36
Мартинш
Луиш
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Erik HoltЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Corey BairdПолузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
-
6 РуизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Tate Schmitt
-
23 Milan Iloski
-
51 Andew Putna
-
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Рид УинстонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Erik HurtadoНападающий
-
17 Gadi KindaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Cameron Duke
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
1'
0:1
20'
36'
40'
55'
56'
62'
64'
71'
86'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|2.
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|3.
|Corey Baird
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелтон Кири
|2
|0.09
|2.
|Пулидо Алан
|1 (1)
|0.04
|3.
|Рассел Джонни
|1
|0.04
|4.
|Зуси Грэм
|1
|0.04
|5.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0.04
|6.
|Gadi Kinda
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|2
|0
|2.
|Aaron Herrera
|2
|0
|3.
|Бекерман Кайл
|1
|0
|4.
|Мерам Жустин
|1
|0
|5.
|Джонсон Сэм
|1
|0
|6.
|Луис Эвертон
|1
|0
|7.
|Corey Baird
|1
|0
|8.
|Erik Holt
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Илье
|2
|0
|2.
|Tim Melia
|0
|1
|3.
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|4.
|Пулидо Алан
|1
|0
|5.
|Gadi Kinda
|1
|0
|6.
|Gianluca Busio
|1
|0
|7.
|Graham Smith2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Спортинг Канзас-Сити
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +9 =6 -5Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +9 =1 -10Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0