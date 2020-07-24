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Лос-Анджелес
2:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
0:1
7' Гол
Незгода Ярослав
29' Желтая карточка
Chris Duvall
1:1
36' Гол
Бредли Райт-Филлипс
2:1
40' Гол
Кайе Марк-Энтони
54' Желтая карточка
Бланко Себастьян
59'
23
Pablo
Sisniega
7
Latif
Blessing
27
Tristan
Blackmon
4
Eddie
Segura
12
Паласиос
Диего
8
Хинелья
Франсиско
20
Eduard
Atuesta
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Пол
66
Бредли
Райт-Филлипс
9
Diego
Rossi
12
Steve
Clark
15
Chris
Duvall
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
32
Marco
Farfan
22
Паредес
Кристиан
21
Diego
Chara
44
Лориа
Марвин
10
Бланко
Себастьян
7
Поло Энди
11
Незгода
Ярослав
Лос-Анджелес
4-3-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Незгода Ярослав
(Бланко Себастьян)
29'
 
Chris Duvall
36'
Бредли Райт-Филлипс
(Latif Blessing)
1:1
40'
Кайе Марк-Энтони
(Родригес Пол)
2:1
46'
 
Чара Йимми
Лориа Марвин
54'
 
Бланко Себастьян
58'
 
Jeremy Ebobisse
Незгода Ярослав

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Rossi 5 (1) 0.2
2. Бредли Райт-Филлипс 3 0.12
3. Родригес Пол 1 0.04
4. Кайе Марк-Энтони 1 0.04
5. Mohammed El Monir II 1 0.04
6. Latif Blessing 0 0
7. Хинелья Франсиско 0 0
8. Eduard Atuesta 0 0
Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jeremy Ebobisse 2 0.09
2. Бланко Себастьян 1 0.05
3. Валери Диего 1 0.05
4. Незгода Ярослав 1 0.05
5. Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Якович Деян 1 0
2. Pablo Sisniega 1 0
3. Eduard Atuesta 1 0
4. Tristan Blackmon 1 0
Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Жупарич Дарио 1 1
2. Diego Chara 1 0
3. Бланко Себастьян 1 0
4. Вильяфана Хорхе 1 0
5. Chris Duvall 1 0
6. Уильямсон Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1)
 Портленд Тимберс 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс Открытый Кубок
Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кайе Марк-Энтони бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бредли Райт-Филлипс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Chris Duvall получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Незгода Ярослав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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