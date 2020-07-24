Лос-Анджелес
2:1
Второй тайм: 59'
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Портленд Тимберс
0:1
7' ГолНезгода Ярослав
29' Желтая карточкаChris Duvall
1:1
36' ГолБредли Райт-Филлипс
2:1
40' ГолКайе Марк-Энтони
54' Желтая карточкаБланко Себастьян
17
Родригес
Пол
12
Steve
Clark
15
Chris
Duvall
25
Туилома
Билл
32
Marco
Farfan
21
Diego
Chara
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Родригес ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Bryce Duke
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
12 Steve ClarkВратарь
-
15 Chris DuvallЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
32 Marco FarfanЗащитник
- Полузащитник
-
21 Diego CharaПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
7'
29'
36'
40'
2:1
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Rossi
|5 (1)
|0.2
|2.
|Бредли Райт-Филлипс
|3
|0.12
|3.
|Родригес Пол
|1
|0.04
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.04
|5.
|Mohammed El Monir II
|1
|0.04
|6.
|Latif Blessing
|0
|0
|7.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|8.
|Eduard Atuesta
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jeremy Ebobisse
|2
|0.09
|2.
|Бланко Себастьян
|1
|0.05
|3.
|Валери Диего
|1
|0.05
|4.
|Незгода Ярослав
|1
|0.05
|5.
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якович Деян
|1
|0
|2.
|Pablo Sisniega
|1
|0
|3.
|Eduard Atuesta
|1
|0
|4.
|Tristan Blackmon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жупарич Дарио
|1
|1
|2.
|Diego Chara
|1
|0
|3.
|Бланко Себастьян
|1
|0
|4.
|Вильяфана Хорхе
|1
|0
|5.
|Chris Duvall
|1
|0
|6.
|Уильямсон Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Портленд Тимберс
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 6
|7
|2.
|Портленд Тимберс
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1