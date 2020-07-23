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Цинциннати
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0' 13'
22
Тытонь
Пшемыслав
36
Гайаю
Джозеф-Клод
17
Депланье
Матье
3
Петтерссон
Том
2
Уостон
Кендаль
96
Andrew
Gutman
33
Станко
Калеб
6
Медунянин
Харис
24
Frankie
Amaya
7
Кубо
Юя
9
Регаттен
Адриен
1
Йенсен
Давид
6
Kyle
Duncan
33
Лонг
Аарон
3
Тарек
Амро
24
Пендан
Джейсон
22
Florian
Valot
27
Davis
Sean
II
21
Omir
Fernandez
10
Alejandro
Romero
I
77
Ройер
Даниэль
23
Christian
Casseres
Цинциннати
5-3-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Frankie Amaya 1 0.05
2. Регаттен Адриен 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Florian Valot 1 0.05
2. Alejandro Romero I 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Frankie Amaya 2 0
2. Депланье Матье 1 0
3. Станко Калеб 1 0
4. Эйлаш Фатей 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Тарек Амро 1 0
2. Kyle Duncan 1 0
3. Tim Parker1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 0 0 0 100% (1)
 Нью-Йорк Ред Буллз 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
3. Цинциннати 0:0 3 1 1 1 1 - 4 4
4. Атланта Юнайтед 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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