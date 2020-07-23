Цинциннати
2:0
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Нью-Йорк Ред Буллз
39' Желтая карточкаДепланье Матье
1:0
43' ГолКубо Юя
2:0
57' Гол в свои воротаFlorian Valot
60' Желтая карточкаПендан Джейсон
33
Станко
Калеб
7
Кубо
Юя
33
Лонг
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
11 Де Йонг СимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Zico Bailey
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Sean Nealis
-
-
42 Brian White
-
26 Tim Parker1
-
-
-
74 Tom Barlow
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
39'
43'
1:0
57'
2:0
60'
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Юя
|1
|0.05
|2.
|Frankie Amaya
|1
|0.05
|3.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Florian Valot
|1
|0.05
|2.
|Alejandro Romero I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|2
|0
|2.
|Frankie Amaya
|2
|0
|3.
|Станко Калеб
|1
|0
|4.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тарек Амро
|1
|0
|2.
|Пендан Джейсон
|1
|0
|3.
|Kyle Duncan
|1
|0
|4.
|Tim Parker1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0