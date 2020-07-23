  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Цинциннати
2:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
39' Желтая карточка
Депланье Матье
1:0
43' Гол
Кубо Юя
2:0
57' Гол в свои ворота
Florian Valot
60' Желтая карточка
Пендан Джейсон
90'+8
22
Тытонь
Пшемыслав
36
Гайаю
Джозеф-Клод
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
96
Andrew
Gutman
33
Станко
Калеб
6
Медунянин
Харис
24
Frankie
Amaya
7
Кубо
Юя
9
Регаттен
Адриен
1
Йенсен
Давид
6
Kyle
Duncan
33
Лонг
Аарон
3
Тарек
Амро
24
Пендан
Джейсон
22
Florian
Valot
27
Davis
Sean
II
23
Christian
Casseres
10
Alejandro
Romero
I
21
Omir
Fernandez
77
Ройер
Даниэль
Цинциннати
5-3-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

Ход матча

39'
Депланье Матье
 
43'
Кубо Юя
1:0
57'
Florian Valot
2:0
60'
 
Пендан Джейсон
64'
 
Jared Stroud
Florian Valot
64'
 
Ржатковски Марк
Christian Casseres
64'
 
Benjamin Mines
Alejandro Romero I
66'
Де Йонг Сим
Кубо Юя
 
66'
Brandon Vazquez
Регаттен Адриен
 
80'
 
Brian White
Ройер Даниэль
80'
 
Tom Barlow
Omir Fernandez
88'
Эйлаш Фатей
Станко Калеб
 
88'
Хагглунд Ник
Уостон Кендаль
 
90'
Saad Abdul-Salam
Гайаю Джозеф-Клод
 

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.05
2. Frankie Amaya 1 0.05
3. Регаттен Адриен 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Florian Valot 1 0.05
2. Alejandro Romero I 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 2 0
2. Frankie Amaya 2 0
3. Станко Калеб 1 0
4. Эйлаш Фатей 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Тарек Амро 1 0
2. Пендан Джейсон 1 0
3. Kyle Duncan 1 0
4. Tim Parker1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 0 0 0 100% (1)
 Нью-Йорк Ред Буллз 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 3 0 0 3 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Кубо Юя бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный