Спортинг Канзас-Сити
3:2
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Колорадо Рэпидс
0:1
6' ГолАкоста Келлин II
22' Желтая карточкаРубио Диего
41' Желтая карточкаБенезе Николя
45' Желтая карточкаGadi Kinda
61' Красная карточкаУилсон Дэнни
1:1
65' ГолШелтон Кири
2:1
72' ПенальтиПулидо Алан
73' Красная карточкаПрайс Джек
2:2
84' ГолЛьюис Джонатан
88' Желтая карточкаПулидо Алан
3:2
90' ГолЗуси Грэм
36
Мартинш
Луиш
11
Шелтон
Кири
17
Gadi
Kinda
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
26
Cole
Bassett
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
11 Шелтон КириПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Gadi KindaНападающий
- Запасные игроки
-
22 Рид УинстонЗащитник
- Полузащитник
-
19 Erik HurtadoНападающий
- Нападающий
-
-
25 Charlie Lyon
-
-
28 Cameron Duke
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
-
21 Намли ЮнесНападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
52 Brian Galvan
-
18 Jeremy Kelly
-
-
15 Andre Rawls
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
6'
0:1
22'
41'
45'
61'
65'
1:1
72'
2:1
73'
84'
88'
90'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелтон Кири
|2
|0.09
|2.
|Пулидо Алан
|1 (1)
|0.04
|3.
|Зуси Грэм
|1
|0.04
|4.
|Gadi Kinda
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акоста Келлин II
|1
|0.05
|2.
|Льюис Джонатан
|1
|0.05
|3.
|Kei Ansu Kamara
|0
|0
|4.
|Cole Bassett
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tim Melia
|0
|1
|2.
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|3.
|Пулидо Алан
|1
|0
|4.
|Санчес Илье
|1
|0
|5.
|Gadi Kinda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|1
|1
|2.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|3.
|Бенезе Николя
|1
|0
|4.
|Рубио Диего
|1
|0
|5.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|6.
|Kei Ansu Kamara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Колорадо Рэпидс
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0