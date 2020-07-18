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Спортинг Канзас-Сити
3:2
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
6' Гол
Акоста Келлин II
22' Желтая карточка
Рубио Диего
41' Желтая карточка
Бенезе Николя
45' Желтая карточка
Gadi Kinda
61' Красная карточка
Уилсон Дэнни
1:1
65' Гол
Шелтон Кири
2:1
72' Пенальти
Пулидо Алан
73' Красная карточка
Прайс Джек
2:2
84' Гол
Льюис Джонатан
88' Желтая карточка
Пулидо Алан
3:2
90' Гол
Зуси Грэм
90'+13
1
Richard
Sanchez
II
8
Зуси
Грэм
4
Пунчец
Роберто
5
Беслер
Мэтт
36
Мартинш
Луиш
11
Шелтон
Кири
15
Эспиноза
Роджер
6
Санчес
Илье
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
17
Gadi
Kinda
50
Ярброуг
Вильям
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
4
Уилсон
Дэнни
13
Samuel
Vines
10
Акоста
Келлин
II
19
Прайс
Джек
26
Cole
Bassett
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
9
Бенезе
Николя
Спортинг Канзас-Сити
4-4-2
Колорадо Рэпидс
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Акоста Келлин II
(Cole Bassett)
22'
 
Рубио Диего
41'
 
Бенезе Николя
45'
Gadi Kinda
 
54'
 
Nicolas Mezquida
Cole Bassett
54'
Жерсу Фернандеш
Рассел Джонни
 
61'
 
Уилсон Дэнни
62'
 
Auston Trusty
Бенезе Николя
65'
Шелтон Кири
(Gadi Kinda)
1:1
72'
Пулидо Алан
2:1
73'
 
Collen Warner
Акоста Келлин II
73'
 
Kei Ansu Kamara
Рубио Диего
73'
 
Льюис Джонатан
Намли Юнес
73'
 
Прайс Джек
82'
Gianluca Busio
Gadi Kinda
 
84'
2:2
Льюис Джонатан
(Kei Ansu Kamara)
88'
Пулидо Алан
 
90'
Зуси Грэм
3:2
90'
Amadou Dia II
Мартинш Луиш
 

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелтон Кири 2 0.09
2. Пулидо Алан 1 (1) 0.04
3. Зуси Грэм 1 0.04
4. Gadi Kinda 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акоста Келлин II 1 0.05
2. Льюис Джонатан 1 0.05
3. Kei Ansu Kamara 0 0
4. Cole Bassett 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Tim Melia 0 1
2. Эспиноза Роджер 1 0
3. Пулидо Алан 1 0
4. Санчес Илье 1 0
5. Gadi Kinda 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 1 1
2. Уилсон Дэнни 0 1
3. Бенезе Николя 1 0
4. Рубио Диего 1 0
5. Ирвин Клинт 1 0
6. Kei Ansu Kamara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Канзас-Сити 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0
 Колорадо Рэпидс 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Gadi Kinda получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бенезе Николя получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Рубио Диего получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Акоста Келлин II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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