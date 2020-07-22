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Монреаль Импакт
1:0
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
31' Гол
Тайдер Сафир
35' Желтая карточка
Фелипе
42' Желтая карточка
Maximiliano Nicolas Urruti
90' Желтая карточка
Киото Роммель
90' Желтая карточка
Фредерико Хигайн
90' Желтая карточка
Anthony Jackson-Hamel
90'+6
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
7
Фанни
Род
5
Luis
Binks
26
Jorge
Corrales
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Тайдер
Сафир
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
9
Кркич
Боян
30
Киото
Роммель
24
Хемид
Билл
3
Chris
Odoi-Atsem
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
4
Каноуз
Расселл
5
Junior
Moreno1
31
Julian
Gressel
18
Фелипе
11
Yamil
Asad
8
Сегура
Улисес
Монреаль Импакт
4-3-2-1
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

31'
Тайдер Сафир
(Кркич Боян)
1:0
35'
 
Фелипе
42'
Maximiliano Nicolas Urruti
 
52'
 
Kevin Paredes
Julian Gressel
69'
Оквонкво Орджи
Maximiliano Nicolas Urruti
 
70'
 
Фредерико Хигайн
Chris Odoi-Atsem
70'
 
Камара Ола
Yamil Asad
83'
 
Фишер Оньел
Junior Moreno1
83'
 
Griffin Yow
Сегура Улисес
86'
Shamit Shome
Бро-Гийяр Закари
 
90'
Anthony Jackson-Hamel
Киото Роммель
 
90'
Киото Роммель
 
90'
 
Фредерико Хигайн
90'
Anthony Jackson-Hamel
 

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 3 (2) 0.13
2. Киото Роммель 1 0.04
3. Кркич Боян 0 0
4. Emanuel Maciel 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредерико Хигайн 2 0.09
2. Брийян Фредерик 1 0.05
3. Бирнбом Стив 0 0
4. Фелипе 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Киото Роммель 1 0
2. Maximiliano Nicolas Urruti 1 0
3. Anthony Jackson-Hamel 1 0
4. Emanuel Maciel 1 0
5. Luis Binks 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Junior Moreno1 1 1
2. Фелипе 2 0
3. Фредерико Хигайн 1 0
4. Брийян Фредерик 1 0
5. Julian Gressel 1 0
6. Yamil Asad 1 0
7. Каноуз Расселл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0 0
 Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 3 0 2 1 3 - 4 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Maximiliano Nicolas Urruti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Тайдер Сафир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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