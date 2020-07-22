Монреаль Импакт
1:0
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Ди Си Юнайтед
1:0
31' ГолТайдер Сафир
35' Желтая карточкаФелипе
42' Желтая карточкаMaximiliano Nicolas Urruti
90' Желтая карточкаКиото Роммель
90' Желтая карточкаФредерико Хигайн
90' Желтая карточкаAnthony Jackson-Hamel
23
Диоп
Клемент
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
18
Фелипе
11
Yamil
Asad
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Shamit Shome
-
-
14 Amar Sejdic
-
24 Karifa Yao
-
-
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ФелипеПолузащитник
-
11 Yamil AsadПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
91 Фишер ОньелЗащитник
- Полузащитник
-
50 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
22 Griffin Yow
-
-
-
27 Moses Nyeman
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
31'
1:0
35'
70'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|3 (2)
|0.13
|2.
|Киото Роммель
|1
|0.04
|3.
|Кркич Боян
|0
|0
|4.
|Emanuel Maciel
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредерико Хигайн
|2
|0.09
|2.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|3.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|4.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киото Роммель
|1
|0
|2.
|Maximiliano Nicolas Urruti
|1
|0
|3.
|Anthony Jackson-Hamel
|1
|0
|4.
|Emanuel Maciel
|1
|0
|5.
|Luis Binks
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Junior Moreno1
|1
|1
|2.
|Фелипе
|2
|0
|3.
|Фредерико Хигайн
|1
|0
|4.
|Брийян Фредерик
|1
|0
|5.
|Julian Gressel
|1
|0
|6.
|Yamil Asad
|1
|0
|7.
|Каноуз Расселл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2