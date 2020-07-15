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Нью-Йорк Сити
1:2
Перерыв

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
4' Гол
Chris Mueller
0:2
10' Гол
Chris Mueller
18' Желтая карточка
Valentin Castellanos
22' Желтая карточка
Robin Jansson1
37' Желтая карточка
James Sands
1:2
38' Гол
Jesus Medina1
1
Джонсон
Шон
16
James
Sands
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
8
Ринг
Александр
3
Тиннерхольм
Антон
19
Jesus
Medina1
20
Тораринссон
Гудмундур
22
Матаррита
Рональд
11
Valentin
Castellanos
9
Эбер
Араужо
1
Гальесе
Педро
2
Ruan2
25
Antonio
Carlos
I
6
Robin
Jansson1
4
Juan
Moutinio2
20
Росель
Ориоль
11
Junior
Urso
9
Chris
Mueller
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
14
Dominic
Dwyer
Нью-Йорк Сити
3-1-4-2
Орландо Сити
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Chris Mueller
(Juan Moutinio2)
10'
0:2
Chris Mueller
(Dominic Dwyer)
18'
Valentin Castellanos
 
22'
 
Robin Jansson1
37'
James Sands
 
38'
Jesus Medina1
(Эбер Араужо)
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesus Medina1 1 0.04
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Chris Mueller 3 0.13
2. Нани Луиш 1 0.04
3. Dominic Dwyer 0 0
4. Juan Moutinio2 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Тиннерхольм Антон 1 0
2. Valentin Castellanos 1 0
3. James Sands 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Росель Ориоль 1 0
2. Мендес Джегсон 1 0
3. Juan Moutinio2 1 0
4. Robin Jansson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0 0
 Орландо Сити 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Орландо Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Интер Майами 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Нью-Йорк Сити 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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