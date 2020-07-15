Нью-Йорк Сити
1:3
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Орландо Сити
0:1
4' ГолChris Mueller
0:2
10' ГолChris Mueller
18' Желтая карточкаValentin Castellanos
22' Желтая карточкаRobin Jansson1
37' Желтая карточкаJames Sands
1:2
38' ГолJesus Medina1
52' Желтая карточкаРинг Александр
56' Желтая карточкаJuan Moutinio2
73' Желтая карточкаГальесе Педро
79' Желтая карточкаПерейра Маурисио
1:3
81' ГолTesho Akindele
16
James
Sands
2
Ruan2
11
Junior
Urso
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Cala3
-
80 Justin Haak
-
-
24 Tayvon Gray
-
13 Luis Barraza
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ruan2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Brian RoweВратарь
- Защитник
-
24 Kyle SmithПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Перея АндресНападающий
-
-
18 Daryl Dike
-
30 David Loera
-
-
77 Robson XIV
-
19 Benji Michel
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
4'
0:1
10'
0:2
22'
37'
38'
1:2
52'
56'
73'
79'
81'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesus Medina1
|1
|0.04
|2.
|Эбер Араужо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Chris Mueller
|3
|0.13
|2.
|Нани Луиш
|1
|0.04
|3.
|Tesho Akindele
|1
|0.04
|4.
|Dominic Dwyer
|0
|0
|5.
|Juan Moutinio2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Александр
|1
|0
|2.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|3.
|Valentin Castellanos
|1
|0
|4.
|James Sands
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Moutinio2
|2
|0
|2.
|Гальесе Педро
|1
|0
|3.
|Росель Ориоль
|1
|0
|4.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|5.
|Мендес Джегсон
|1
|0
|6.
|Robin Jansson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Орландо Сити
|50% (2)
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Орландо Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Интер Майами
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0