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Нью-Йорк Сити
1:3
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
4' Гол
Chris Mueller
0:2
10' Гол
Chris Mueller
18' Желтая карточка
Valentin Castellanos
22' Желтая карточка
Robin Jansson1
37' Желтая карточка
James Sands
1:2
38' Гол
Jesus Medina1
52' Желтая карточка
Ринг Александр
56' Желтая карточка
Juan Moutinio2
73' Желтая карточка
Гальесе Педро
79' Желтая карточка
Перейра Маурисио
1:3
81' Гол
Tesho Akindele
90'+11
1
Джонсон
Шон
16
James
Sands
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
8
Ринг
Александр
3
Тиннерхольм
Антон
19
Jesus
Medina1
20
Тораринссон
Гудмундур
22
Матаррита
Рональд
11
Valentin
Castellanos
9
Эбер
Араужо
1
Гальесе
Педро
2
Ruan2
25
Antonio
Carlos
I
6
Robin
Jansson1
4
Juan
Moutinio2
20
Росель
Ориоль
11
Junior
Urso
9
Chris
Mueller
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
14
Dominic
Dwyer
Нью-Йорк Сити
3-1-4-2
Орландо Сити
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Chris Mueller
(Juan Moutinio2)
10'
0:2
Chris Mueller
(Dominic Dwyer)
18'
Valentin Castellanos
 
22'
 
Robin Jansson1
37'
James Sands
 
38'
Jesus Medina1
(Эбер Араужо)
1:2
46'
Тажури-Шради Исмаэль
Тораринссон Гудмундур
 
52'
Ринг Александр
 
56'
 
Juan Moutinio2
61'
 
Tesho Akindele
Dominic Dwyer
65'
 
Мендес Джегсон
Росель Ориоль
68'
Митрицэ Александру
Jesus Medina1
 
68'
Паркс Китон
James Sands
 
73'
 
Гальесе Педро
79'
 
Перейра Маурисио
80'
 
Перея Андрес
Перейра Маурисио
80'
 
Benji Michel
Chris Mueller
81'
1:3
Tesho Akindele
87'
Маккей-Стивен Гари
Valentin Castellanos
 

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesus Medina1 1 0.04
2. Эбер Араужо 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Chris Mueller 3 0.13
2. Нани Луиш 1 0.04
3. Tesho Akindele 1 0.04
4. Dominic Dwyer 0 0
5. Juan Moutinio2 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Ринг Александр 1 0
2. Тиннерхольм Антон 1 0
3. Valentin Castellanos 1 0
4. James Sands 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Juan Moutinio2 2 0
2. Гальесе Педро 1 0
3. Росель Ориоль 1 0
4. Перейра Маурисио 1 0
5. Мендес Джегсон 1 0
6. Robin Jansson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 0 0 100% (1) 0 0 0
 Орландо Сити 50% (2) 0 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Орландо Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Интер Майами 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нью-Йорк Сити 2 0 0 2 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Jesus Medina бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    James Sands получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Робин Янссон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Valentin Castellanos получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Гонсалвеш Клод уходит с поля. Афонсо Жоао III выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Valentin Castellanos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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