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Монреаль Импакт
3:4
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
6' Желтая карточка
Emanuel Maciel
0:1
8' Гол
Richie Laryea
1:1
14' Гол
Киото Роммель
1:2
25' Гол
Ayo Akinola
2:2
36' Пенальти
Тайдер Сафир
2:3
37' Гол
Ayo Akinola
2:4
83' Гол
Ayo Akinola
3:4
90' Пенальти
Тайдер Сафир
90'+7
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
2
Ваньяма
Виктор
5
Luis
Binks
28
Shamit
Shome
6
Пьетт
Самуэль
25
Emanuel
Maciel
8
Тайдер
Сафир
26
Jorge
Corrales
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
30
Киото
Роммель
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Richie
Laryea
7
Пьятти
Пабло
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
20
Ayo
Akinola
Монреаль Импакт
3-5-2
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

6'
Emanuel Maciel
 
8'
0:1
Richie Laryea
(Посуэло Алехандро)
14'
Киото Роммель
(Emanuel Maciel)
1:1
25'
1:2
Ayo Akinola
(Посуэло Алехандро)
36'
Тайдер Сафир
2:2
37'
2:3
Ayo Akinola
(Посуэло Алехандро)
46'
Фанни Род
Luis Binks
 
46'
Бро-Гийяр Закари
Shamit Shome
 
59'
 
Симан Лоран
Тсубаса Эндо
66'
 
Liam Fraser
Дельгадо Марко
66'
 
Nick DeLeon
Пьятти Пабло
68'
Кркич Боян
Maximiliano Nicolas Urruti
 
73'
Anthony Jackson-Hamel
Emanuel Maciel
 
79'
Оквонкво Орджи
Киото Роммель
 
83'
2:4
Ayo Akinola
(Nick DeLeon)
85'
 
Jacob Shaffelburg
Richie Laryea
86'
 
Griffin Dorsey
Ayo Akinola
90'
Тайдер Сафир
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 2 (2) 0.08
2. Киото Роммель 1 0.04
3. Emanuel Maciel 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ayo Akinola 5 0.24
2. Richie Laryea 1 0.05
3. Посуэло Алехандро 0 0
4. Nick DeLeon 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Emanuel Maciel 1 0
2. Luis Binks 1 0
Торонто
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Торонто 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто
Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 2 1 1 0 6 - 5 4
2. Нью-Инглэнд Революшн 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ди Си Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Монреаль Импакт 2 0 0 2 3 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ayo Akinola бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Тайдер Сафир из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ayo Akinola бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Richie Laryea бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Emanuel Maciel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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