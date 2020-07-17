Монреаль Импакт
3:4
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Торонто
6' Желтая карточкаEmanuel Maciel
0:1
8' ГолRichie Laryea
1:1
14' ГолКиото Роммель
1:2
25' ГолAyo Akinola
2:2
36' ПенальтиТайдер Сафир
2:3
37' ГолAyo Akinola
2:4
83' ГолAyo Akinola
3:4
90' ПенальтиТайдер Сафир
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
28
Shamit
Shome
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
20
Ayo
Akinola
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Karifa Yao
-
-
-
14 Amar Sejdic
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
8'
14'
1:1
25'
1:2
36'
2:2
37'
2:3
46'
83'
2:4
90'
3:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|2 (2)
|0.08
|2.
|Киото Роммель
|1
|0.04
|3.
|Emanuel Maciel
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ayo Akinola
|5
|0.24
|2.
|Richie Laryea
|1
|0.05
|3.
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|4.
|Nick DeLeon
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Maciel
|1
|0
|2.
|Luis Binks
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Торонто
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто
Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0