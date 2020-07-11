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Сиэтл Саундерс
0:0
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
19' Желтая карточка
Tommy Thompson
24' Желтая карточка
Арреага Хавьер
90'+10
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Yeimar
Gomez
3
Арреага
Хавьер
5
Nouhou
Tolo1
4
Свенссон
Густаф
8
Делем
Жорди
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Jordan
Morris1
9
Руидиас
Рауль
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
4
Аланис
Освальдо
24
Лима
Ник
93
Judson1
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
25
Andres
Lorenzo
Rios
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Tommy Thompson
24'
Арреага Хавьер
 
56'
Джонс Джовин
Делем Жорди
 
64'
 
Салинас Ши
Tommy Thompson
64'
 
Юнгвирт Флориан
Аланис Освальдо
75'
 
Carlos Fierro
Эспиноса Кристиан
75'
 
Вондоловски Крис
Judson1
77'
Miguel Ibarra I
Nouhou Tolo1
 
77'
Shandon Hopeau
Jordan Morris1
 
85'
 
Cade Cowell
Казаишвили Валерий
90'
Shane O'Neill I
Леердам Келвин
 

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Арреага Хавьер 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Tommy Thompson 1 0

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Сиэтл Саундерс 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Даллас 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Арреага Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Tommy Thompson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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