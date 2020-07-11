Сиэтл Саундерс
0:0
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Сан-Хосе Эрткуэйкс
19' Желтая карточкаTommy Thompson
24' Желтая карточкаАрреага Хавьер
24
Фрай
Стефан
28
Yeimar
Gomez
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
24
Лима
Ник
93
Judson1
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Джонс ДжовинЗащитник
-
-
-
16 Alex Roldan
-
-
75 Danny Leyva
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
93 Judson1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Siad Haji
-
44 Cade Cowell
-
16 Jack Skahan
-
-
-
33 Paul Marie
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
19'
24'
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арреага Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tommy Thompson
|1
|0
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0