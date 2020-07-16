Атланта Юнайтед
Позже
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Цинциннати
11
Леннон
Брукс
14
Adam
Jahn
33
Станко
Калеб
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Adam JahnНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мур БренданВратарь
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Tyler Wolff
-
-
-
-
24 JJ Williams
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Zico Bailey
-
Главный тренер: Стам Яп
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|1
|0
|2.
|Gonzalo Martinez1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|2.
|Frankie Amaya
|1
|0
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Цинциннати
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0