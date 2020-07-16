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Атланта Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Цинциннати
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
6
Fernando
Meza
11
Леннон
Брукс
8
Барко
Эсекьель
5
Eric
Daian
Remedi
18
Джефф
Ларентоуикз
23
Jake
Mulraney
14
Adam
Jahn
10
Gonzalo
Martinez1
22
Тытонь
Пшемыслав
96
Andrew
Gutman
2
Уостон
Кендаль
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
17
Депланье
Матье
6
Медунянин
Харис
24
Frankie
Amaya
33
Станко
Калеб
36
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Регаттен
Адриен
7
Кубо
Юя
Атланта Юнайтед
Цинциннати

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 1 0
2. Gonzalo Martinez1 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Эйлаш Фатей 1 0
2. Frankie Amaya 1 0

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати МЛС

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Нью-Йорк Ред Буллз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Цинциннати 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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