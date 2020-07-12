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Цинциннати
0:4
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
0:1
27' Гол
Lucas Manuel Zelarrayan
0:2
30' Гол
Зардес Гьяси
44' Желтая карточка
Frankie Amaya
0:3
49' Гол
Зардес Гьяси
0:4
60' Гол
Мохтар Юнес
82' Желтая карточка
Эйлаш Фатей
87' Желтая карточка
Менса Джонатан
90'+4
22
Тытонь
Пшемыслав
12
Saad
Abdul-Salam
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
4
Greg
Garza
6
Медунянин
Харис
31
Kekuta
Manneh
24
Frankie
Amaya
11
Де
Йонг
Сим
7
Кубо
Юя
9
Регаттен
Адриен
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
5
Вормгор
Вито
16
Hector
Jimenez
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
12
Luis
Díaz
IV
10
Lucas
Manuel
Zelarrayan
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
Цинциннати
4-1-4-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Кейта Абубакар II
Вормгор Вито
27'
0:1
Lucas Manuel Zelarrayan
30'
0:2
Зардес Гьяси
(Мохтар Юнес)
44'
Frankie Amaya
 
46'
Andrew Gutman
Greg Garza
 
49'
0:3
Зардес Гьяси
(Lucas Manuel Zelarrayan)
53'
Brandon Vazquez
Kekuta Manneh
 
60'
0:4
Мохтар Юнес
(Hector Jimenez)
62'
 
Этьенн Дерик
Lucas Manuel Zelarrayan
62'
 
Кадден Крис
Luis Díaz IV
63'
Станко Калеб
Медунянин Харис
 
63'
Крус Аллан
Регаттен Адриен
 
68'
Эйлаш Фатей
Де Йонг Сим
 
76'
 
Aidan Morris
Нэйджби Дарлингтон
77'
 
Sebastian Berhalter
Artur Moraes III
82'
Эйлаш Фатей
 
87'
 
Менса Джонатан

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 2 0.09
2. Мохтар Юнес 1 0.05
3. Lucas Manuel Zelarrayan 1 0.05
4. Hector Jimenez 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Эйлаш Фатей 1 0
2. Frankie Amaya 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 0 0 0 0
 Коламбус Кру 0 50% (2) 0 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Коламбус Кру: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Цинциннати 1:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:0 Коламбус Кру Открытый Кубок

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Нью-Йорк Ред Буллз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Цинциннати 1 0 0 1 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Frankie Amaya получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Lucas Zelarayan бьет в цель!
  • 17'
    Вормгор Вито уходит с поля. Кейта Абубакар II выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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