Цинциннати
0:4
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Коламбус Кру
0:1
27' ГолLucas Manuel Zelarrayan
0:2
30' ГолЗардес Гьяси
44' Желтая карточкаFrankie Amaya
0:3
49' ГолЗардес Гьяси
0:4
60' ГолМохтар Юнес
82' Желтая карточкаЭйлаш Фатей
87' Желтая карточкаМенса Джонатан
11
Де
Йонг
Сим
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Йонг СимПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Zico Bailey
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Luis Díaz IVПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Этьенн ДерикНападающий
-
27 Miguel Berry
-
-
-
21 Aidan Morris
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
27'
30'
0:2
44'
49'
60'
0:4
82'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|2
|0.09
|2.
|Мохтар Юнес
|1
|0.05
|3.
|Lucas Manuel Zelarrayan
|1
|0.05
|4.
|Hector Jimenez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|2.
|Frankie Amaya
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Коламбус Кру
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Коламбус Кру: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Цинциннати
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0