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Реал Солт-Лейк
2:0
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
27' Гол
Руснак Альберт
37' Желтая карточка
Aaron Herrera
39' Желтая карточка
Kei Ansu Kamara
62' Желтая карточка
Луис Эвертон
69' Желтая карточка
Прайс Джек
71' Желтая карточка
Ирвин Клинт
1:0
71' Не забитый пенальти
Руснак Альберт
2:0
77' Гол
Крейлах Дамир
82' Желтая карточка
Глэд Джастин
90'+6
18
Zac
MacMath
22
Aaron
Herrera
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
4
Donny
Toia
5
Бекерман
Кайл
25
Луис
Эвертон
10
Corey
Baird
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
12
Douglas
Martinez
1
Ирвин
Клинт
18
Jeremy
Kelly
6
Lalas
Abubakar
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
9
Бенезе
Николя
21
Намли
Юнес
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

27'
Руснак Альберт
1:0
37'
Aaron Herrera
 
39'
 
Kei Ansu Kamara
62'
Луис Эвертон
 
67'
Nick Besler
Бекерман Кайл
 
69'
 
Прайс Джек
71'
 
Ирвин Клинт
71'
Руснак Альберт
1:0
74'
 
Льюис Джонатан
Andre Shinyashiki
74'
 
Рубио Диего
Jeremy Kelly
77'
Крейлах Дамир
(Corey Baird)
2:0
78'
Росси Джузеппе
Douglas Martinez
 
78'
Мерам Жустин
Руснак Альберт
 
82'
Глэд Джастин
 
83'
 
Nicolas Mezquida
Бенезе Николя
85'
Erik Holt
Глэд Джастин
 
86'
Джонсон Сэм
Крейлах Дамир
 

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 1 0.05
2. Руснак Альберт 1 0.05
3. Corey Baird 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 1 0
2. Луис Эвертон 1 0
3. Aaron Herrera 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 1 0
2. Ирвин Клинт 1 0
3. Kei Ansu Kamara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Колорадо Рэпидс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Кей Камара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Aaron Herrera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Руснак Альберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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