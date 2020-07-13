Реал Солт-Лейк
2:0
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Колорадо Рэпидс
1:0
27' ГолРуснак Альберт
37' Желтая карточкаAaron Herrera
39' Желтая карточкаKei Ansu Kamara
62' Желтая карточкаЛуис Эвертон
69' Желтая карточкаПрайс Джек
71' Желтая карточкаИрвин Клинт
1:0
71' Не забитый пенальтиРуснак Альберт
2:0
77' ГолКрейлах Дамир
82' Желтая карточкаГлэд Джастин
18
Zac
MacMath
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
10
Corey
Baird
18
Jeremy
Kelly
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
10 Corey BairdПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 РуизЗащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Нападающий
-
21 Tate Schmitt
-
23 Milan Iloski
-
51 Andew Putna
-
-
20 Erik Holt
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Jeremy KellyЗащитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Andre Rawls
-
52 Brian Galvan
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
27'
1:0
37'
39'
62'
69'
71'
71'
1:0
77'
2:0
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|2.
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|3.
|Corey Baird
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|1
|0
|2.
|Луис Эвертон
|1
|0
|3.
|Aaron Herrera
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|1
|0
|2.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|3.
|Kei Ansu Kamara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Колорадо Рэпидс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0