Локомотив Москва
0:0
Второй тайм
Тамбов
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гелоян ИшханНападающий
-
10 Федчук АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergey Pervushin
Ход матча
22'
33'
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +9 =5 -6Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин
Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2