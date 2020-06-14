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Локомотив Москва
0:0
Второй тайм
Тамбов
Локомотив Москва
Тамбов

Ход матча

22'
Крыховяк Гжегож
 
33'
Тугарев Роман
 

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин
Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов 2:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Тамбов Премьер-лига
  • Второй тайм
  • Угловой
    50'
    Угловой удар заработали футболисты "Локомотива" на правом фланге. Подача от Мариу с бровки последовала на ближнюю штангу, откуда Игнатьев пробил по рамке противника слишком неточно.
  • Фол, нарушение
    49'
    Игнатьев снова подавал, но теперь с левого фланга. Эдер тянулся головой до снаряда, но, при этом, нарушил правила на втором "этаже". Фол в атаке.
  • 48'
    Рыбус выполнял передачу с левого фланга в центр, но никто из партнеров его не поддержал в районе 11-метровой отметки, куда летела подача.
  • 47'
    Собственно говоря, никаких изменений в составах не было, что совсем неудивительно. У нас же Игнатьев, сместившись с правого фланга в центр, нанес сильный удар в дальний угол, но в цель не попал. Мяч немного выше мишени полетел.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0. Через 15 минут продолжим игру.
  • 44'
    Шляков прошел по левому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу, но никто до снаряда из партнеров не добрался.
  • 43'
    Рыбчинский отважился на дальний удар, да только от истины игрок был очень далек. Его выстрел получился слишком сильным и неточным.
  • 42'
    Тугарев выполнил навес с левого фланга на ближнюю штангу. Спокойно на выходе сыграл голкипер "Тамбова", забравший сферу в свои перчатки.
  • 41'
    Судя по всему, в первом тайме так и не увидим мы с вами забитых голом. Хотя темп игры впечатляет, честно говоря. Отсидевшие на самоизоляции команды играют очень даже неплохо.
  • Угловой
    40'
    Залетает в ворота снаряда после подачи игроками "Локомотива" углового. Но там сфолил Эдер на втором "этаже", подтолкнув в спину оппонента.
  • Угловой
    39'
    Еще один угловой для "Тамбова", но угрозы в себе этот навес не таил. Сыграл на выходе Гилерме, который в прыжке забрал "пятнистого" в свои перчатки.
  • 38'
    Вернулся на поле Юрганов. У нас же Рыбчинский не сумел догнать мяч, пущенный в его сторону на правом фланге. Рыбус немного переоценил возможности партнера.
  • Травма, повреждение
    36'
    Юрганову досталось по голове в центре поля. Уводят его с поля медики. Но, судя по всему, футболист вернется на поле в самое ближайшее время.
  • 35'
    Около 10 минут остается играть до конца первого тайма. Будут ли у нас забиты голы до перерыва? Будем надеяться, что команды нас еще порадуют в этой встрече.
  • Угловой
    34'
    Неудачно Мариу выполнил навес с левого фланга. Близ стоящий защитник "Тамбова" спокойно сыграл головой подальше от опасной зоны. Ничего опасного.
  • Желтая карточка
    33'
    Футболист "Локомотива" лежит на газоне. Тугарев это. Пострадал он, играя в подкате против соперника, но, вместе с тем, получил он "горчичник".
  • Опасный момент
    32'
    ОПАСНО! На подступах к штрафной получил снаряд Игнатьев, который нанес выстрел под левую "девятку". Успел сыграть в воротах голкипер "Локо", который перевел сферу на угловой.
  • Фол, нарушение
    31'
    В центре поля Карасёв нарушил правила против соперника. Быстрый розыгрыш стандарта, и фолит уже Марио, но только в атаке, придерживая соперника за плечо.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники в этой встрече. Пока голов у нас не забито, но "Локомотив" уже имел несколько моментов для того, чтобы отличиться.
  • 29'
    Уходил, кстати говоря, мяч мимо цели в прошлом эпизоде, но все-таки решил размяться Гилерме. Вряд ли вратарь мог замерзнуть в рамке, но вот застояться... Вполне вероятно.
  • Опасный момент
    27'
    Эдер пришел отработать в обороне, но потерял сферу и футболист атаки хозяева. В итоге Мелкадзе вышел на ударную позицию, после чего нанес выстрел в ближний угол. Гилерме в броске сыграл по мячу.
  • Угловой
    26'
    Неудачная подача от угла поля. Повторный навес, и мяч снова улетает за лицевую линию. Стандартные положения пока что не приносят "железнодорожникам" никаких дивидендов.
  • 25'
    Мобилен "Локомотив". Новая размашистая атака "Локомотива" привела к заработанному угловому после удара Мариу с рикошетом.
  • Желтая карточка
    24'
    Крыховяк нарушил правила сейчас в центр штрафной площадки. Желтая карточка тут же "прилетела" футболисту "Локомотива". Она стала первой в нашей встрече.
  • 23'
    Крыховяк из глубины поля выполнял передачу на Мариу. Тот изобразил марсельскую рулетку, что, впрочем, привело к потере снаряда.
  • 22'
    Да, "Локомотив" играет гораздо лучше своего соперника. "Тамбов" в редких случаях вообще выходит из обороны. С такой игрой в этом поединке ловить будет нечего "волкам".
  • Опасный момент
    20'
    МОМЕНТ! Классный удар от Тугарева, но снова мимо цели! Сумел выполнить передачу на Романа Рыбус. Тугарев подкручивал сферу в дальний угол, но не попал в сетку.
  • 19'
    Мурило сумел побороться за мяч на своей половине поля. Сыграл он удачно в подкате. Нечего было в отборе противопоставить футболистам гостей.
  • 18'
    Высоко располагается "Локомотив", стараясь перекрыть все возможные адресаты, и это приносит свои плоды, поскольку "Тамбов" нередко ошибается.
  • Опасный момент
    17'
    Ух, в контратаку чуть ли не всем составом убежал "Локомотив". В итоге Рыбус с левого фланга выполнил аккуратный навес на ногу партнеру, и Эдер с 11-ти метров выстрел намного левее цели!
  • Угловой
    16'
    Рыбчинский по полной программе отработал в обороне и вынес сферу за лицевую линию. Первый в матче угловой удар подали тамбовцы, но навес с левого края на дальнюю штангу был слишком неточным.
  • Фол, нарушение
    15'
    Выигрывает Мурило сейчас верховую борьбу у соперника, но только с нарушением правил. Немало остановок в первом тайме у нас.
  • Фол, нарушение
    14'
    Тугарев выполнял прострел с левого фланга, но не дошел снаряд до адресата. Эдер поскользнулся без помощи соперников, завалившись на газон и упустив снаряд за лицевую линию.
  • 13'
    Рыбус и Рыбчинского сыграл. Тот в касание пробил, и точно в руки голкиперу сфера прилетела. Аплодирует партнеру Жоау Мариу. Все правильно сделал 94-й номер "Локо". Другое дело, что его удар был слишком слабым.
  • 12'
    Мариу снова мяч подхватил мяч в центре поля, после чего сместился на хорошей скорости и даже умудрился пробить... Но в этот раз снаряд сорвался с ноги португальца и улетел намного выше цели.
  • Офсайд
    11'
    Тугарев пытался перебросить голкипера, отправляя мяч в дальний угол, но все-таки забрался он в положение "вне игры", как оказалось.
  • 10'
    Достаточно глубоко располагается "Тамбов" во всех линиях. Как в защите, так и полузащите. Очень осторожно против "Локомотива" пока что играют номинальные гости.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мариу пошел в жесткий подкат и срубил на газон одного из своих оппонентов. Желтой карточки не получил игрок "Локомотива" в этой ситуации.
  • 8'
    Мариу в итоге пробил со средней дистанции по воротам своего соперника, и сфера угодила в стоящую "стенку". Добивания от Тугарева уже мы не увидели.
  • Фол, нарушение
    7'
    Жоау Мариу оказался на газоне. Сбили его соперники на подступах к своей штрафной. До ворот метров 25. Будет, судя по всему, сам португалец со штрафного пробивать.
  • 6'
    Тепло в Москве и Московской области. Настоящее лето пришло в центральную Россию, и некоторые уже умудряются даже загорать. Позагорают на поле и футболисты.
  • 5'
    Есть и фанаты на трибунах. Их довольно немало. Все в масках, соблюдают социальную дистанцию. В общем-то, переживать не за что болельщикам.
  • 4'
    Спокойно стартовала наша встреча. Тугарев получил мяч практически на линии штрафной, после чего нанес выстрел в сторону левого угла, но в цель не попал. Рядом со стойкой сфера пролетела
  • 3'
    Сегодня, скорее всего, не увидим мы на поле Кверквели, братьев Миранчуков и многих других футболистов "Локомотива". Однако уже на следующей неделе все игроки восстановятся и к возобновлению чемпионата будут в строю.
  • 2'
    Футболисты "Локомотива" предстали сегодня на поле в своих традиционных красно-зеленых цветах, в то время, как игроки "Тамбова" предстали в синем обмундировании. Ворота номинальных хозяев будут слева по ТВ-картинке, а гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между "Локомотивом" и "Тамбовом" стартовала у нас. С центра поля игровой снаряд разыграли футболисты номинальных гостей. Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках товарищеского матча сыграют между собой столичный "Локомотив" и "Тамбов". Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
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