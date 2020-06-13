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Локомотив Москва
 
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Тамбов

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин
Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов 2:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Тамбов Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14.06.2020, осталось 15 часов 54 минуты.


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