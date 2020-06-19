Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
ЛКС Лодзь
4' Желтая карточкаКорраль Самуэль
24' Желтая карточкаВробель Якуб
29' Желтая карточкаСрнич Драголюб
39' Вторая желтая карточкаВробель Якуб
1:0
45' ГолБохар Дамьян
62' Желтая карточкаБалич Саша
72' Желтая карточкаБашкиров Евгений
74' Желтая карточкаЖивец Саша
84' Желтая карточкаГулдан Любомир
95
Дражич
Деян
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
21
Гжесик
Ян
20
Пируло
99
Вробель
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вробель ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
Ход матча
24'
29'
39'
45'
1:0
62'
72'
74'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|1
|0.14
|2.
|Живец Саша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гулдан Любомир
|1
|0
|2.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|3.
|Живец Саша
|1
|0
|4.
|Балич Саша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вробель Якуб
|1
|1
|2.
|Срнич Драголюб
|1
|0
|3.
|Корраль Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|ЛКС Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже
Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арка Гдыня
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|ЛКС Лодзь
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0