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Заглембе Любин
1:0
Конец матча

Стадион:
ЛКС Лодзь
0'
4' Желтая карточка
Корраль Самуэль
24' Желтая карточка
Вробель Якуб
29' Желтая карточка
Срнич Драголюб
39' Вторая желтая карточка
Вробель Якуб
1:0
45' Гол
Бохар Дамьян
62' Желтая карточка
Балич Саша
72' Желтая карточка
Башкиров Евгений
74' Желтая карточка
Живец Саша
84' Желтая карточка
Гулдан Любомир
90'+4
30
Хладун
Доминик
44
Червински
Алан
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
7
Живец
Саша
8
Пореба
Лукаш
95
Дражич
Деян
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
1
Маляж
Аркадиуш
21
Гжесик
Ян
5
Домбровски
Мацей
17
Грасия
Карлос
3
Климчак
Адриан
42
Срнич
Драголюб
20
Пируло
26
Сайдак
Пшемыслав
19
Тромбка
Михал
99
Вробель
Якуб
9
Корраль
Самуэль
Заглембе Любин
4-1-4-1
ЛКС Лодзь
4-1-3-2

Ход матча

4'
 
Корраль Самуэль
24'
 
Вробель Якуб
29'
 
Срнич Драголюб
39'
 
Вробель Якуб
45'
Бохар Дамьян
(Живец Саша)
1:0
59'
 
Ратайчик Адам
Сайдак Пшемыслав
62'
Балич Саша
 
64'
 
Домингес Антонио
Пируло
72'
Башкиров Евгений
 
74'
Живец Саша
 
77'
Стажиньски Филип
Живец Саша
 
82'
Тосик Якуб
Пореба Лукаш
 
84'
Гулдан Любомир
 
88'
Шиш Патрик
Дражич Деян
 

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 1 0.14
2. Живец Саша 0 0
ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Гулдан Любомир 1 0
2. Башкиров Евгений 1 0
3. Живец Саша 1 0
4. Балич Саша 1 0
ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Вробель Якуб 1 1
2. Срнич Драголюб 1 0
3. Корраль Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 0 100% (1) 0 0 0
 ЛКС Лодзь 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже
Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Экстракласса Заглембе Любин 2:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Заглембе Любин 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арка Гдыня 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Корона Кельце 1 0 0 1 2 - 3 0
8. ЛКС Лодзь 1 0 0 1 0 - 1 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Вробель Якуб получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    29'
    Срнич Драголюб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Вробель Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Корраль Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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