17' Желтая карточкаРогне Томас
48' Вторая желтая карточкаРогне Томас
0:1
66' ГолМодер Якуб
68' Желтая карточкаКорун Урош
89' Желтая карточкаХэйтли Том
90' Желтая карточкаМодер Якуб
90' Желтая карточкаВан дер Харт Микки
0:2
90' ГолТиба Педру
90' Желтая карточкаБутко Богдан
90' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
91
Бутко
Богдан
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
17'
48'
66'
0:1
68'
89'
90'
90'
0:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиба Педру
|1
|0.14
|2.
|Модер Якуб
|1
|0.14
|3.
|Жамалетдинов Тимур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корун Урош
|1
|0
|2.
|Хэйтли Том
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рогне Томас
|1
|1
|2.
|Бутко Богдан
|1
|0
|3.
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|4.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|5.
|Модер Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Лех
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков
Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст
Лех Последние 20 матчей: + = -Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия
Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех
Последние игры между собой
Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лех Экстракласса Лех 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0