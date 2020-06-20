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Пяст
0:2
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
17' Желтая карточка
Рогне Томас
48' Вторая желтая карточка
Рогне Томас
0:1
66' Гол
Модер Якуб
68' Желтая карточка
Корун Урош
89' Желтая карточка
Хэйтли Том
90' Желтая карточка
Модер Якуб
90' Желтая карточка
Ван дер Харт Микки
0:2
90' Гол
Тиба Педру
90' Желтая карточка
Бутко Богдан
90' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
90'+7
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
18
Соколовски
Патрик
6
Хэйтли
Том
19
Милевски
Себастиан
11
Феликс
Хорхе
10
Вида
Кристофер
9
Пажишек
Пётр
1
Ван
дер
Харт
Микки
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
27
Пухач
Тымотеуш
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
9
Гюткьяр
Кристиан
Пяст
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

Ход матча

17'
 
Рогне Томас
48'
 
Рогне Томас
51'
 
Црномаркович Джордже
Рамирес Даниэль
66'
0:1
Модер Якуб
67'
Алвеш Тьягу
Вида Кристофер
 
68'
Корун Урош
 
73'
 
Жамалетдинов Тимур
Гюткьяр Кристиан
76'
Йодловец Томаш
Соколовски Патрик
 
77'
Тушински Патрик
Пажишек Пётр
 
79'
 
Мархвиньски Филип
Каминьски Якуб
89'
Хэйтли Том
 
90'
 
Модер Якуб
90'
 
Ван дер Харт Микки
90'
0:2
Тиба Педру
(Жамалетдинов Тимур)
90'
 
Бутко Богдан
90'
 
Црномаркович Джордже

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиба Педру 1 0.14
2. Модер Якуб 1 0.14
3. Жамалетдинов Тимур 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Корун Урош 1 0
2. Хэйтли Том 1 0
Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Бутко Богдан 1 0
3. Ван дер Харт Микки 1 0
4. Црномаркович Джордже 1 0
5. Модер Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 0 0 0 0
 Лех 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков
Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст
Лех Последние 20 матчей: + = -
Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия
Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех

Последние игры между собой

Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Лех 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лех Экстракласса Пяст 1:0 Лех Экстракласса Пяст 4:0 Лех Экстракласса
Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лех Экстракласса Лех 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Рогне Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча онлайн

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