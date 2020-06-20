Ракув
3:1
Конец матча
Стадион: ГКС
Висла Краков
15' Желтая карточкаКун Патрик
1:0
20' ГолКосцельны Камиль
25' Желтая карточкаКувельич Никола
41' Вторая желтая карточкаКувельич Никола
2:0
55' ГолТиянич Давид
2:1
72' ГолБукса Александр
3:1
78' ГолСапала Игор
85' Желтая карточкаОжебала Пшемислав
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
91
Эберт
10
Баша
Вуллнет
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
70 Батор ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
-
91 ЭбертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Чука ВикторНападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
15'
20'
25'
41'
55'
2:0
72'
78'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Косцельны Камиль
|1
|0.14
|2.
|Тиянич Давид
|1
|0.14
|3.
|Сапала Игор
|1
|0.14
|4.
|Тудор Фран
|0
|0
|5.
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Букса Александр
|1
|0.14
|2.
|Блащиковский Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кун Патрик
|1
|0
|2.
|Ожебала Пшемислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кувельич Никола
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув
Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков
Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Краков: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Арка Гдыня
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|7.
|ЛКС Лодзь
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0