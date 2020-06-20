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Ракув
3:1
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
15' Желтая карточка
Кун Патрик
1:0
20' Гол
Косцельны Камиль
25' Желтая карточка
Кувельич Никола
41' Вторая желтая карточка
Кувельич Никола
2:0
55' Гол
Тиянич Давид
2:1
72' Гол
Букса Александр
3:1
78' Гол
Сапала Игор
85' Желтая карточка
Ожебала Пшемислав
90'+4
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
89
Миколаевски
Даниэль
14
Косцельны
Камиль
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
17
Шварц
Петр
7
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
9
Мусёлик
Себастьян
22
Бухалик
Михал
91
Эберт
21
Кувельич
Никола
2
Яницки
Рафал
14
Холовня
Матеуш
10
Баша
Вуллнет
20
Жуков
Георгий
5
Клеменз
Лукаш
28
Савичевич
Вукан
17
Тургеман
Алон
16
Блащиковский
Якуб
Ракув
3-5-2
Висла Краков
3-4-3

Ход матча

15'
Кун Патрик
 
20'
Косцельны Камиль
(Пёнтковски Камиль)
1:0
25'
 
Кувельич Никола
41'
 
Кувельич Никола
55'
Тиянич Давид
2:0
60'
 
Садлок Мацей
Тургеман Алон
62'
 
Букса Александр
Холовня Матеуш
72'
2:1
Букса Александр
(Блащиковский Якуб)
78'
Сапала Игор
(Тудор Фран)
3:1
81'
Ожебала Пшемислав
Мусёлик Себастьян
 
81'
 
Чука Виктор
Савичевич Вукан
83'
Лидерман Бен
Тиянич Давид
 
85'
Ожебала Пшемислав
 
86'
Малиновски Петр
Форбс Браун
 

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Косцельны Камиль 1 0.14
2. Тиянич Давид 1 0.14
3. Сапала Игор 1 0.14
4. Тудор Фран 0 0
5. Пёнтковски Камиль 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Букса Александр 1 0.14
2. Блащиковский Якуб 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Кун Патрик 1 0
2. Ожебала Пшемислав 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Кувельич Никола 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Висла Краков 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув
Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков
Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Краков: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Краков 3:2 Ракув Экстракласса Ракув 1:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Заглембе Любин 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Арка Гдыня 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Висла Плоцк 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Корона Кельце 1 0 0 1 2 - 3 0
7. ЛКС Лодзь 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Висла Краков 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Nikola Kuveljic получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    25'
    Nikola Kuveljic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Косцельны Камиль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Кун Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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