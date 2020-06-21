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Погонь Щецин
0:1
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
14' Желтая карточка
Сайеф Кеннет
0:1
27' Гол
Сайеф Кеннет
30' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
0:1
36' Не забитый пенальти
Зволински Лукаш
53' Желтая карточка
Листковски Марчин
70' Желтая карточка
Зволински Лукаш
71' Желтая карточка
Налепа Михал
77' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90'+5
1
Стипица
Данте
77
Нунеш
Рикарду
II
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
22
Штек
Давид
8
Дабровски
Дамьян
29
Листковски
Марчин
14
Дрыгас
Камил
54
Журавски
Мачей
16
Хостикка
Сантери
25
Цибицки
Павел
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
4
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
88
Калузиньски
Якуб
36
Маковский
Томаш
35
Сайеф
Кеннет
24
Зволински
Лукаш
20
Конрадо
Погонь Щецин
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-1-2-3

Ход матча

14'
 
Сайеф Кеннет
27'
0:1
Сайеф Кеннет
(Конрадо)
30'
Дабровски Дамьян
 
36'
0:1
Зволински Лукаш
53'
Листковски Марчин
 
57'
 
Мигалик Ярослав
Конрадо
61'
 
Кубицки Ярослав
Калузиньски Якуб
69'
Турски Хуберт
Журавски Мачей
 
70'
 
Липски Патрик
Сайеф Кеннет
70'
 
Зволински Лукаш
71'
 
Налепа Михал
77'
Дрыгас Камил
 
77'
Фронччак Адам
Дрыгас Камил
 
82'
Маниас Михалис
Хостикка Сантери
 

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сайеф Кеннет 1 0.14
2. Конрадо 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Дрыгас Камил 1 0
2. Дабровски Дамьян 1 0
3. Листковски Марчин 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Зволински Лукаш 1 0
2. Сайеф Кеннет 1 0
3. Налепа Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 0 0 0 0 0
 Лехия Гданьск 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня
Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ягеллония 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Краковия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
7. Погонь Щецин 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    ПРОМАХ - Зволински Лукаш бьет пенальти, но не забивает!
  • Желтая карточка
    30'
    Дабровски Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Сайеф Кеннет бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Сайеф Кеннет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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