Погонь Щецин
0:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Лехия Гданьск
14' Желтая карточкаСайеф Кеннет
0:1
27' ГолСайеф Кеннет
30' Желтая карточкаДабровски Дамьян
0:1
36' Не забитый пенальтиЗволински Лукаш
53' Желтая карточкаЛистковски Марчин
70' Желтая карточкаЗволински Лукаш
71' Желтая карточкаНалепа Михал
77' Желтая карточкаДрыгас Камил
23
Цех
Бенедикт
22
Штек
Давид
14
Дрыгас
Камил
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
35
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Сайеф КеннетНападающий
- Нападающий
-
20 КонрадоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
14'
27'
0:1
30'
36'
0:1
70'
71'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сайеф Кеннет
|1
|0.14
|2.
|Конрадо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|2.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|3.
|Листковски Марчин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|2.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|3.
|Налепа Михал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Лехия Гданьск
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня
Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ягеллония
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Краковия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Аутентификация