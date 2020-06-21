Краковия
1:2
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Ягеллония
21' Желтая карточкаРыпэ Корнел
0:1
23' ГолРунье Иван
72' Желтая карточкаПульич Яков
0:2
74' ГолБида Бартош
1:2
76' ГолЛопеш Рафаэл
84' Желтая карточкаДимун Милан
88' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
90' Желтая карточкаЦэру Богдан
33
Пестка
Камил
21
Лопеш
Рафаэл
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
21'
23'
0:1
72'
74'
0:2
76'
1:2
84'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.14
|2.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рунье Иван
|1
|0.14
|2.
|Бида Бартош
|1
|0.14
|3.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|2.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|3.
|Димун Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пульич Яков
|1
|0
|2.
|Цэру Богдан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Ягеллония
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: + = -Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония
Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония
Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия
Последние игры между собой
Краковия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|7.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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