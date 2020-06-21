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Краковия
1:2
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
21' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
0:1
23' Гол
Рунье Иван
72' Желтая карточка
Пульич Яков
0:2
74' Гол
Бида Бартош
1:2
76' Гол
Лопеш Рафаэл
84' Желтая карточка
Димун Милан
88' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
90' Желтая карточка
Цэру Богдан
90'+7
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
8
Димун
Милан
22
Лосаж
Флорьян
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
7
Хавьер
Тиаго
21
Лопеш
Рафаэл
96
Венгляж
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
7
Вуйцицки
Якуб
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
16
Мыстковски
Пшемыслав
9
Макушевски
Мацей
21
Пульич
Яков
14
Пржикрыл
Томаш
Краковия
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-1-3

Ход матча

21'
Рыпэ Корнел
 
23'
0:1
Рунье Иван
(Вуйцицки Якуб)
59'
 
Бида Бартош
Макушевски Мацей
61'
Вдовяк Матеуш
Лосаж Флорьян
 
68'
Фиолич Иван
Хавьер Тиаго
 
71'
 
Шимонович Давид
Мыстковски Пшемыслав
72'
 
Пульич Яков
74'
0:2
Бида Бартош
76'
Лопеш Рафаэл
(Вдовяк Матеуш)
1:2
79'
 
Арсенич Зоран
Пржикрыл Томаш
83'
Ракочи Михал
Рыпэ Корнел
 
84'
Димун Милан
 
88'
Лопеш Рафаэл
 
90'
 
Цэру Богдан

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 1 0.14
2. Вдовяк Матеуш 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рунье Иван 1 0.14
2. Бида Бартош 1 0.14
3. Вуйцицки Якуб 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Рыпэ Корнел 1 0
2. Лопеш Рафаэл 1 0
3. Димун Милан 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 1 0
2. Цэру Богдан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Ягеллония 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония
Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония
Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия

Последние игры между собой

Краковия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Ягеллония Кубок Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса
Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лех 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Погонь Щецин 1 0 0 1 0 - 1 0
7. Шлёнск 1 0 0 1 0 - 2 0
8. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Рунье Иван бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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