ЛКС Лодзь
0:3
Второй тайм: 62'
Стадион: Stadion LKS
Гурник Забже
23' Желтая карточкаКой Михал
43' Желтая карточкаСрнич Драголюб
0:1
44' Гол в свои воротаГрасия Карлос
0:2
55' ПенальтиАнгуло Игор
0:3
61' ГолЯкумакис Георгиос
21
Гжесик
Ян
20
Пируло
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
17
Ангуло
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вробель ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ангуло ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
23'
43'
44'
0:1
55'
0:2
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангуло Игор
|1
|0.14
|2.
|Якумакис Георгиос
|1
|0.14
|3.
|Хименес Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вробель Якуб
|1
|1
|2.
|Срнич Драголюб
|2
|0
|3.
|Корраль Самуэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|0
|1
|2.
|Прохазка Роман
|1
|0
|3.
|Кой Михал
|1
|0
|4.
|Кравчик Пётр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛКС Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Гурник Забже
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Висла Краков
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Висла Плоцк
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Корона Кельце
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|8.
|ЛКС Лодзь
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Аутентификация