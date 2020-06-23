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ЛКС Лодзь
0:3
Второй тайм: 62'

Стадион:
Гурник Забже
0'
23' Желтая карточка
Кой Михал
43' Желтая карточка
Срнич Драголюб
0:1
44' Гол в свои ворота
Грасия Карлос
0:2
55' Пенальти
Ангуло Игор
0:3
61' Гол
Якумакис Георгиос
62'
1
Маляж
Аркадиуш
21
Гжесик
Ян
17
Грасия
Карлос
5
Домбровски
Мацей
2
Собоциньский
Ян
42
Срнич
Драголюб
20
Пируло
10
Домингес
Антонио
14
Гимарайнш
Рикарду
6
Вольски
Мацей
9
Корраль
Самуэль
84
Чуды
Мартин
28
Василантонопулос
Ставрос
2
Висневски
Пшемыслав
14
Кой
Михал
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
20
Сцисляк
Даниэль
44
Баинович
Филип
9
Хименес
Хесус
11
Якумакис
Георгиос
17
Ангуло
Игор
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Гурник Забже
4-4-2

Ход матча

23'
 
Кой Михал
43'
Срнич Драголюб
 
44'
0:1
Грасия Карлос
55'
0:2
Ангуло Игор
61'
0:3
Якумакис Георгиос

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангуло Игор 1 0.14
2. Якумакис Георгиос 1 0.14
3. Хименес Хесус 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Вробель Якуб 1 1
2. Срнич Драголюб 2 0
3. Корраль Самуэль 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 0 1
2. Прохазка Роман 1 0
3. Кой Михал 1 0
4. Кравчик Пётр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛКС Лодзь 0 0 0 0 0 0
 Гурник Забже 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Экстракласса ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 1:1 Гурник Забже Экстракласса
ЛКС Лодзь 1:4 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 2:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Арка Гдыня 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Висла Краков 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Висла Плоцк 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Корона Кельце 2 0 0 2 2 - 4 0
8. ЛКС Лодзь 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    ГООООООООЛ - Грасия Карлос очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    43'
    Срнич Драголюб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кой Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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