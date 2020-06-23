Висла Краков
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Висла Плоцк
19' Желтая карточкаМарцьяник Михал
1:0
19' ПенальтиБлащиковский Якуб
31' Желтая карточкаНипзуй Давид
55' Желтая карточкаЭберт
91
Эберт
19
Нипзуй
Давид
10
Баша
Вуллнет
18
Чука
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
91 ЭбертЗащитник
- Защитник
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
19'
19'
31'
55'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блащиковский Якуб
|1 (1)
|0.14
|2.
|Букса Александр
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кувельич Никола
|1
|1
|2.
|Нипзуй Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|1
|0
|2.
|Марцьяник Михал
|1
|0
|3.
|Гарсия Анхель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия
Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Висла Краков
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Висла Плоцк
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Корона Кельце
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|8.
|ЛКС Лодзь
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Аутентификация