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Висла Краков
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
19' Желтая карточка
Марцьяник Михал
1:0
19' Пенальти
Блащиковский Якуб
31' Желтая карточка
Нипзуй Давид
55' Желтая карточка
Эберт
60'
1
Лис
Матеуш
4
Садлок
Мацей
91
Эберт
2
Яницки
Рафал
19
Нипзуй
Давид
21
Кувельич
Никола
10
Баша
Вуллнет
14
Холовня
Матеуш
18
Чука
Виктор
16
Блащиковский
Якуб
17
Тургеман
Алон
1
Каминьски
Кжиштоф
20
Стефанчик
Цезарий
3
Марцьяник
Михал
18
Урига
Алан
7
Томасик
Пётр
28
Амбросевич
Мацей
44
Сахити
Суад
8
Фурман
Доминик
17
Адамчик
Хуберт
14
Кветневски
Миколай
19
Ангельски
Кароль
Висла Краков
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

19'
 
Марцьяник Михал
19'
Блащиковский Якуб
1:0
31'
Нипзуй Давид
 
55'
Эберт
 
57'
 
Коцыля Давид
Сахити Суад
58'
 
Меребашвили Георгий
Кветневски Миколай

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блащиковский Якуб 1 (1) 0.14
2. Букса Александр 1 0.14
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Кувельич Никола 1 1
2. Нипзуй Давид 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 1 0
2. Марцьяник Михал 1 0
3. Гарсия Анхель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 0 0 0 0 100% (1) 0
 Висла Плоцк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия
Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Арка Гдыня 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Висла Краков 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Висла Плоцк 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Корона Кельце 2 0 0 2 2 - 4 0
8. ЛКС Лодзь 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Нипзуй Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Блащиковский Якуб из команды Висла Краков забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Марцьяник Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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