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Висла Краков
1:0
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
19' Желтая карточка
Марцьяник Михал
1:0
20' Пенальти
Блащиковский Якуб
31' Желтая карточка
Нипзуй Давид
55' Желтая карточка
Эберт
90'+6
1
Лис
Матеуш
4
Садлок
Мацей
91
Эберт
2
Яницки
Рафал
19
Нипзуй
Давид
21
Кувельич
Никола
10
Баша
Вуллнет
14
Холовня
Матеуш
18
Чука
Виктор
16
Блащиковский
Якуб
17
Тургеман
Алон
1
Каминьски
Кжиштоф
20
Стефанчик
Цезарий
3
Марцьяник
Михал
18
Урига
Алан
7
Томасик
Пётр
28
Амбросевич
Мацей
44
Сахити
Суад
8
Фурман
Доминик
17
Адамчик
Хуберт
14
Кветневски
Миколай
19
Ангельски
Кароль
Висла Краков
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

19'
 
Марцьяник Михал
20'
Блащиковский Якуб
1:0
31'
Нипзуй Давид
 
55'
Эберт
 
58'
 
Коцыля Давид
Сахити Суад
58'
 
Меребашвили Георгий
Кветневски Миколай
68'
Букса Александр
Тургеман Алон
 
76'
Жуков Георгий
Чука Виктор
 
82'
 
Михальски Дамян
Адамчик Хуберт
82'
Богуски Рафал
Баша Вуллнет
 

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блащиковский Якуб 1 (1) 0.14
2. Букса Александр 1 0.14
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Кувельич Никола 1 1
2. Эберт 1 0
3. Нипзуй Давид 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 1 0
2. Марцьяник Михал 1 0
3. Гарсия Анхель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Висла Плоцк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия
Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Арка Гдыня 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Висла Краков 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Висла Плоцк 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Корона Кельце 2 0 0 2 2 - 4 0
8. ЛКС Лодзь 2 0 0 2 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Нипзуй Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Блащиковский Якуб из команды Висла Краков забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Марцьяник Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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