Ягеллония
0:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока Зрители: 3636
Легия
17' Желтая карточкаСлиш Бартош
30' Желтая карточкаПульич Яков
34' Желтая карточкаБида Бартош
40' Желтая карточкаМакушевски Мацей
60' Желтая карточкаСтолярски Павел
64' Желтая карточкаЦэру Богдан
66' Желтая карточкаAleksandar Vukovic
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Музык ВойцехВратарь
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
31 Пырдол ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
17'
30'
34'
40'
60'
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рунье Иван
|1
|0.14
|2.
|Бида Бартош
|1
|0.14
|3.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвилия Валериане
|2
|0.29
|2.
|Пекхарт Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пульич Яков
|2
|0
|2.
|Цэру Богдан
|2
|0
|3.
|Макушевски Мацей
|1
|0
|4.
|Бида Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Столярски Павел
|2
|0
|2.
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|3.
|Вешович Марко
|1
|0
|4.
|Вшолек Павел
|1
|0
|5.
|Слиш Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Легия
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк
Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия
Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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