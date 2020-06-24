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Ягеллония
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3636
Легия
0'
17' Желтая карточка
Слиш Бартош
30' Желтая карточка
Пульич Яков
34' Желтая карточка
Бида Бартош
40' Желтая карточка
Макушевски Мацей
60' Желтая карточка
Столярски Павел
64' Желтая карточка
Цэру Богдан
66' Желтая карточка
Aleksandar Vukovic
90'+4
96
Венгляж
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
7
Вуйцицки
Якуб
8
Борысюк
Ариэль
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
26
Поспишил
Мартин
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
1
Маецки
Радослав
41
Столярски
Павел
4
Ветеска
Матеуш
5
Левчук
Игор
14
Карбовник
Михал
99
Слиш
Бартош
7
Антолич
Домагой
22
Вшолек
Павел
82
Лима
Лукас
II
8
Гвилия
Валериане
17
Холевяк
Матеуш
Ягеллония
4-2-3-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Слиш Бартош
30'
Пульич Яков
 
34'
Бида Бартош
 
40'
Макушевски Мацей
 
57'
Арсенич Зоран
Вуйцицки Якуб
 
60'
 
Столярски Павел
60'
Имас Хесус
Борысюк Ариэль
 
64'
Цэру Богдан
 
66'
 
Aleksandar Vukovic
68'
 
Росолек Мацей
Лима Лукас II
74'
 
Мартинш Андре
Антолич Домагой
84'
Пржикрыл Томаш
Макушевски Мацей
 

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рунье Иван 1 0.14
2. Бида Бартош 1 0.14
3. Вуйцицки Якуб 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвилия Валериане 2 0.29
2. Пекхарт Томаш 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 2 0
2. Цэру Богдан 2 0
3. Макушевски Мацей 1 0
4. Бида Бартош 1 0
Легия
# Игрок      
1. Столярски Павел 2 0
2. Aleksandar Vukovic 1 0
3. Вешович Марко 1 0
4. Вшолек Павел 1 0
5. Слиш Бартош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Легия 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк
Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония
Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия
Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Легия 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ягеллония 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Погонь Щецин 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Шлёнск 1 0 0 1 0 - 2 0
8. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Макушевски Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Бида Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Пульич Яков получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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