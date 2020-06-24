Лех
0:0
Конец матча
Стадион: ИНЕА Зрители: 5113
Погонь Щецин
37' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
40' Желтая карточкаФронччак Адам
47' Желтая карточкаГюткьяр Кристиан
73' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
89' Желтая карточкаГумни Роберт
90' Желтая карточкаМатыня Хуберт
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Штек ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
40'
47'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиба Педру
|1
|0.14
|2.
|Модер Якуб
|1
|0.14
|3.
|Жамалетдинов Тимур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогне Томас
|1
|1
|2.
|Црномаркович Джордже
|2
|0
|3.
|Бутко Богдан
|1
|0
|4.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|5.
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|6.
|Гумни Роберт
|1
|0
|7.
|Модер Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фронччак Адам
|1
|0
|2.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|4.
|Матыня Хуберт
|1
|0
|5.
|Листковски Марчин
|1
|0
|6.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: + = -Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех
Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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