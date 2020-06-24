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Лех
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5113
Погонь Щецин
0'
37' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
40' Желтая карточка
Фронччак Адам
47' Желтая карточка
Гюткьяр Кристиан
73' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
89' Желтая карточка
Гумни Роберт
90' Желтая карточка
Матыня Хуберт
90'+5
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
14
Рамирес
Даниэль
6
Мухар
Карло
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
36
Мархвиньски
Филип
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
15
Матыня
Хуберт
28
Подставски
Томаш
22
Штек
Давид
8
Дабровски
Дамьян
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
9
Фронччак
Адам
Лех
4-4-1-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

37'
Црномаркович Джордже
 
40'
 
Фронччак Адам
47'
Гюткьяр Кристиан
 
53'
 
Листковски Марчин
Журавски Мачей
57'
Каминьски Якуб
Мухар Карло
 
58'
 
Дрыгас Камил
Дабровски Дамьян
59'
Пухач Тымотеуш
Юзвяк Камиль
 
72'
 
Цибицки Павел
Фронччак Адам
73'
 
Ковальчик Себастьян
86'
Жамалетдинов Тимур
Рамирес Даниэль
 
89'
Гумни Роберт
 
90'
 
Матыня Хуберт

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиба Педру 1 0.14
2. Модер Якуб 1 0.14
3. Жамалетдинов Тимур 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Црномаркович Джордже 2 0
3. Бутко Богдан 1 0
4. Гюткьяр Кристиан 1 0
5. Ван дер Харт Микки 1 0
6. Гумни Роберт 1 0
7. Модер Якуб 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Фронччак Адам 1 0
2. Дрыгас Камил 1 0
3. Дабровски Дамьян 1 0
4. Матыня Хуберт 1 0
5. Листковски Марчин 1 0
6. Ковальчик Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 0 0 0 0 100% (1) 0
 Погонь Щецин 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех
Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех

Последние игры между собой

Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Легия 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ягеллония 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Погонь Щецин 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Шлёнск 1 0 0 1 0 - 2 0
8. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Фронччак Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Црномаркович Джордже получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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